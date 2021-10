Sport

22:30 Uhr

Vereine müssen draußen bleiben

Plus Warum die Turnhalle der neuen Realschule für Hobbysportler gesperrt bleibt

Von Gloria Geißler

Mit den Turnhallen in Neuburg und Umgebung ist das so eine Sache. Die einen brauchen für ihre Sportart mindestens eine Zweifachhalle, den anderen reicht zwar eine Einfachhalle, aber die muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel zwei festmontierte Basketballkörbe oder Verankerungsmöglichkeiten für diverse Geräte. Den Nächsten ist 14 Uhr zu früh, aber 17 Uhr zu spät, und wieder andere, wie zum Beispiel die Fußballer, brauchen die Hallen erst nach Saisonende, also circa ab November. Die Vergabe der Hallennutzungszeiten an die Neuburger Vereine ist für die Besitzer (Stadt und Landkreis) nicht immer leicht. Oft hört man Trainer und Funktionäre jammern.

