„Sport und guter Zweck – eine perfekte Kombination“

Der 68-jährige Richard Neugebauer hat bereits zahlreiche beeindruckende Rekorde aufgestellt. Ab Sonntagabend wird der „radelnde Postbote“ auf dem Gelände des Wittelsbacher Golfclubs 24 Stunden lang – auch in der Nacht – die Golfbälle fliegen lassen.

Von Dirk Sing

Richard Neugebauer hat in seinem (Sportler-)Leben wahrlich schon eine ganze Menge erlebt und geleistet. Extreme Herausforderungen, stets gepaart mit beziehungsweise für einen sozialen Zweck, sind es, die den „radelnden Postboten“ (so sein Spitzname) regelrecht antreiben und motivieren. Gleich drei Mal schaffte es Neugebauer in den zurückliegenden Jahren ins Guinnessbuch der Rekorde. 1997 absolvierte er 24 Stunden auf dem Spinning Rad (632 Kilometer), ehe er bereits ein Jahr später über den gleichen Zeitraum kegelte (19.023 Holz bei 3470 Schub). Seinen „Hattrick“ lieferte Neugebauer schließlich 1999 ab, als er 24 Stunden lang Tennis ohne Pause gegen stündlich wechselnde Gegner spielte.

Eine weitere große Leidenschaft, die der mittlerweile 68-Jährige bereits seit vielen Jahren pflegt, ist das Golfen (Handicap -8,2). Auch hier ließ sich das Multitalent freilich nicht lumpen und lieferte 2018 eine weitere sportliche Höchstleistung ab. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang war Neugebauer im Laufschritt (!) unterwegs und legte „spielend“ 82 Kilometer auf dem Gelände des Wittelsbacher Golfclubs in Neuburg-Rohrenfeld zurück.

Am kommenden Sonntag um 19 Uhr startet Neugebauer nun an gleicher Stelle ein neues Projekt. Analog zu seinen Guinnessbuch-Einträgen möchte der Ingolstädter 24 Stunden am Stück Golf spielen. Sollte ihm dies gelingen, würde sich Neugebauer bei der Plattform RID (Rekorde in Deutschland) verewigen. Die Neuburger Rundschau hat sich mit ihm im Vorfeld unterhalten.

Herr Neugebauer, wie kommt man eigentlich auf die Idee, 24 Stunden lang zu Golfen?

Neugebauer: Ach, da bin ich ziemlich einfach drauf gekommen. Nachdem ich ja schon drei Einträge im Guinnessbuch habe, früher Sportkegler war und mittlerweile ein sehr leidenschaftlicher Golfer bin, habe ich mir gedacht, dass das sehr gut passen könnte.

Vor zwei Jahren waren Sie ja auch schon „extrem“ auf dem Wittelsbacher Golfplatz unterwegs...

Neugebauer: Ja, das stimmt. Ich wollte da einfach mal das „Speed-Golfen“ ausprobieren – also eine Kombination aus Golf und Laufen. Wenn man so will, dann war das quasi die Generalprobe für meinen in Kürze anstehenden Wettkampf.

Wie bereiten Sie sich im Vorfeld auf das „24-Stunden-Golfen“ vor?

Neugebauer: Meine Ärzte haben mir bereits in der Vergangenheit bei diversen Untersuchungen immer wieder gesagt, dass ich aufgrund meines großen Sportler-Herzens regelmäßig trainieren und Sport machen muss. Dieses Training ist zwar oft auch harte Arbeit, macht mir aber nach wie vor großen Spaß. Auch wenn viele meiner Aktionen auf dem Fahrrad passieren, besteht mein Trainingsprogramm größtenteils aus Laufen. Und genau dadurch hole ich mir meine Kondition. Während der Corona-Pause habe ich vier- bis fünfmal pro Woche trainiert. Aktuell laufe ich zweimal wöchentlich und spiele viermal Golf.

Können Sie uns beschreiben, wie die Planung dieses Rekord-Versuchs im Vorfeld verlief beziehungsweise er konkret ablaufen wird?

Neugebauer: Nun, nachdem ich mit meiner Idee auf den Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler, zugegangen bin, war dieser sofort davon angetan und hat mich erstklassig unterstützt. Jetzt geht es am Sonntag um 19 Uhr endlich los – und meine Vorfreude darauf ist riesengroß.

Wenn Sie um 19 Uhr starten, wird es circa zwei Stunden später dunkel. Sie stellen dann das Golfen ja nicht ein, sondern spielen die ganze Nacht hindurch. Wie schaut diesbezüglich Ihr Plan aus?

Neugebauer: Ursprünglich wollten wir uns vom Golfclub München-Eichenried zwei E-Carts mit Licht ausleihen. Doch das wäre mit dem ganzen Transport zu kompliziert gewesen. Glücklicherweise haben wir jetzt eine andere Lösung gefunden. Dank der Unterstützung von Elektro Käfer werden in der Nacht zwei E-Carts mit Scheinwerfern im Einsatz sein. Wenn ich also beispielsweise am Abschlag stehe, leuchtet mir ein E-Cart diesen entsprechend aus. Darüber hinaus werde ich mit Leuchtbällen spielen, die sechs bis sieben Stunden halten. Auf diese Art und Weise kann man eigentlich kaum einen Ball verlieren.

Für die Bahn 9, deren Green unterhalb der Club-Terrasse liegt, haben Sie sich angeblich etwas Besonderes einfallen lassen...

Neugebauer: Richtig. Hierfür habe ich von einer Golf-Firma Leuchtstäbe bekommen, mit denen man eine größere Fläche beleuchten kann. Ich denke, dass das gerade für Zuschauer sehr interessant und spektakulär werden könnte. Selbstverständlich ist auch das Green sowohl durch die E-Carts als auch Leuchtstäbe entsprechend ausgeleuchtet. Aufgrund der Tatsache, dass ich in der Nacht ausschließlich die ersten neun Bahnen spiele, werde ich auf der „Neun“ relativ häufig zu sehen sein. Wenn es dann wieder hell wird, werde ich am Montag bis 19 Uhr die Bahnen 1 bis 18 in einer immer wiederkehrenden Schleife absolvieren.

Das Trinken dürfte auf den zahlreichen Golf-Runden weniger ein Problem sein. Aber wie läuft es mit dem Essen ab?

Neugebauer: Seit über 30 Jahren habe ich eigentlich immer meinen Physiotherapeuten Peter Weigl an meiner Seite. Ursprünglich war diese Aktion ja schon für den 6. Juni geplant, musste dann aber wegen Corona verschoben werden. An diesem Tag wäre Peter auch dabei gewesen. Diesmal hat er leider zum ersten Mal keine Zeit. Ein wichtiger Punkt, den ich aber von ihm gelernt habe, ist das Thema Ernährung bei körperlicher Belastung. Als ich vor zwei Jahren diese 80 Kilometer in zwölf Stunden auf dem Golfplatz hinter mich gebracht habe, war ich der Meinung, dass ich mich am besten mit leichten Sachen wie Gemüse oder Obst ernähre. Davon habe ich jedoch Durchfall bekommen. Dementsprechend hat mich Peter geschimpft und aufgeklärt, dass ich auch einmal ein Fleisch essen soll. Seitdem weiß ich, was meinem Körper bei solchen Belastungen guttut.

Haben Sie bei Ihrem Rekord-Versuch überhaupt die Möglichkeit, eine kurze Auszeit zu nehmen und sich beispielsweise zum Essen auf die Terrasse oder ins Restaurant zu setzen?

Neugebauer: Ja, die gibt es! Pro Stunde, die ich unterwegs bin, steht mit eine Pause von fünf Minuten zu – wobei man diese „Pausen-Zeit“ auch sammeln kann. Mein Plan ist es, die ganze Nacht durchzuspielen, um mir dann in Ruhe ein Frühstück und Mittagessen zu gönnen.

Ihre bisherigen Aktionen und Rekorde haben Sie stets mit wohltätigen Zwecken verbunden. Auf diese Weise kamen in den vergangenen rund 30 Jahren fast 70.000 Euro zusammen. Warum ist Ihnen diese soziale Komponente derart wichtig?

Neugebauer: In meinen Augen ist Sport auf der einen und ein guter Zweck auf der anderen Seite schlichtweg eine perfekte Kombination. Was gibt es Schöneres, als mit seinem Sport, den man betreibt, anderen Menschen zu helfen?

Können Sie uns verraten, für welchen karitativen Zweck Sie diesmal an den Start gehen?

Neugebauer: Selbstverständlich. Beim 24-Stunden-Golfen habe ich sogar zwei Projekte am Laufen. Zum einen geht es quasi um die Kombination Golf und Natur. Für fünf Euro Einsatz können die Mitglieder, Gäste und Zuschauer tippen, wie viele Pars ich während der 24 Stunden spielen werde. Dabei gibt es richtig schöne Preise zu gewinnen. Mit dem Geld, das bei diesen Tipps zusammenkommt, werde ich beispielsweise zwei oder drei Obstbäume auf unserem Gelände einpflanzen.

Und um was handelt es sich bei dem zweiten Projekt?

Neugebauer: Grundsätzlich ist es mir immer am liebsten, Kinder oder Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Und genau das werde ich auch diesmal tun. Es handelt sich dabei um eine junge Frau aus Oberhausen, die seit ihrer Geburt im Rollstuhl sitzt. Mein Hauptsponsor ’Hörgeräte Langer’ wird hierfür einen Scheck zur Verfügung stellen, dessen Summe allerdings noch geheim ist. Ich denke, dass das eine sehr schöne Sache ist.

Besteht denn auch für Nicht-Mitglieder des Wittelsbacher Golfclubs die Möglichkeit, Sie bei Ihrem 24-stündigen Rekord-Versuch zu beobachten oder sich am Tippspiel zu beteiligen?

Neugebauer: Definitiv. Wer das Geschehen tagsüber verfolgen möchte, kann das hervorragend von der Terrasse des Clubheims aus. Aber auch in der Nacht besteht die Möglichkeit, bei einem der beiden E-Carts mitzufahren. Während des Tages kann man dann selbstverständlich auch noch seinen Tipp im Sekretariat abgeben.

Weitere Informationen im Internet Alles rund um den „radelnden Postboten“ Richard Neugebauer gibt es auf dessen Homepage unter www.radelnder-postbote.de“.

