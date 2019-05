vor 2 Min.

Starke Premiere im Freien

Konnte sich mit seinem starken Auftritt in Eichstätt für die oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Erding qualifizieren: Tim Hetzel vom TSV Neuburg.

Aktive des TSV Neuburg überzeugen beim Wettkampf in Eichstätt mit 80 Bestleistungen und vielen Medaillen. Tim Hetzel gelingt noch ein weiteres Kunststück

Von Katharina Feyrer

Beim ersten Freiluft-Wettkampf der Saison in Eichstätt zeigten sich die Schwimmer des TSV Neuburg von ihrer besten Seite. Mit einem großen Team aus 32 Athleten gingen die Neuburger bei den 14. Internationalen Eichstätter Jahrgangs- und Masters-Meisterschaften an den Start. Auf der langen 50-Meter-Bahn erzielten sie 80 Bestmarken bei 109 Einzelstarts. Zudem nahmen sie 19 Gold-, 19 Silber- und 11 Bronzemedaillen mit nach Hause.

Einen erfolgreichen Wettkampftag erlebten Vielstarter Benedikt Büchler (Junioren 2000), Samantha Rebele (Altersklasse 25), Andrea Wörle (K 40) und das Hetzel-Trio, Mark, Lars und Tim Hetzel (Jahrgang 2005, 2004, 2002). Büchler stellte sich einem anstrengenden Programm und absolvierte acht Einzelstarts. Dabei platzierte er sich sieben Mal auf dem Stockerl. Zudem gelang ihm eine neue Bestmarke über 50 m Freistil in einer Zeit von 0:26.93 Minuten. Rebele und Wörle konnten sich über jeweils vier Siege freuen. Rebele sorgte zudem für einen neuen Vereinsrekord über 50 m Freistil in einer Zeit von 0:29,25 Minuten.

Die drei Söhne der Schwimmsport begeisterten Familie Hetzel konnten ebenfalls überzeugen und ließen ihre Trainer strahlen. Der Jüngste, Mark (2005), hatte einen guten Tag erwischt. So standen neben zwei Bronzemedaillen über 50 m Brust und Rücken auch vier neue Bestmarken zu Buche. Über 100 m Freistil pulverisierte er seine bestehende Zeit um über sechs Sekunden auf 1:12,67 Minuten. Ähnlich ging es seinem älteren Bruder Lars (2004), der neben zwei Silbermedaillen über dieselben Strecken zusätzlich noch einen Tagessieg über 100 m Freistil in einer Zeit von 1:00,41 Minuten feiern durfte.

Der Älteste, Tim (2002), sorgte mit einem tollen Rennen über 200 m Brust für einen Hingucker. Auch er verbesserte seine alte Bestmarke um sechs Sekunden auf 3:08,91 Minuten und sicherte sich damit den Tagessieg. Der Brustspezialist siegte zudem über 100 m Brust und sprintete auf Rang zwei über 50 m Brust. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich Tim durch seine starken Leistungen für die oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Juli in Erding qualifizierte.

Zudem gingen die Neuburger in einer Staffel-Entscheidung (4 x 50 m Lagen Mixed) an den Start. Die Mannschaft in der Besetzung Patricia Geier (Rücken), Samantha Rebele (Brust), Benedikt Büchler (Schmetterling) und Lars Hetzel (Freistil) belegte in 2:11,57 Minuten unter 19 teilnehmenden Staffeln den zweiten Platz. Die Gesamtzeit bedeutete zudem Vereinsrekord Nummer zwei an diesem Tag.

Für die TSV-Schwimmer geht es nahtlos weiter im Wettkampfkalender. Bereits in einer Woche steht für die Masters in Osnabrück die deutsche Meisterschaft „Kurze Strecke“ in Karlsruhe auf dem Programm. Zu Beginn der Pfingstferien geht es dann gemeinsam für eine Woche ins Trainingslager nach Misano Adriatico (Italien). Gestärkt wollen sie dann in das letzte Wettkampfdrittel starten.

Weitere Top-Ergebnisse:

Patricia Geier (Jahrgang 2003): Platz zwei über 200 m Rücken und Freistil

Franziska Faber (AK 20): Platz drei über 50 m Brust, Schmetterling und 100 m Freistil

Katharina Feyrer (AK 2): Platz eins über 100 m Rücken, jeweils Platz drei über 100 m Freistil und 100 m Brust

Bettina Schiele (AK 25): Platz zwei über 50 m Brust und Freistil, 100 m Freistil und Brust

Susanne Schiele (AK 25): Platz zwei über 100 m Rücken, Platz eins über 50 m Schmetterling

Julian Schulz (Jahrgang 2011): Platz drei über 50 m Freistil

Jonas Göksin (Jahrgang 2007): Platz drei über 100 m Rücken

Alexander Schulz (Jahrgang 2006): Platz zwei über 50 m und 100 m Brust

Dominik Rottler (Jahrgang 2003): Platz drei über 200 m Brust

Michael Schulz (AK 40): Platz eins über 50 m Brust, Schmetterling und Freistil

