Stefan Behr: „Wir haben noch strengere Maßnahmen getroffen“

Exklusiv Während die Motorrad-Trial-Fahrer zumindest unter Auflagen wieder trainieren dürfen, muss sich die Vespa- und Oldtimer-Sparte weiter in Geduld üben. Wie der 1. Vorsitzende Stefan Behr die momentane Situation einschätzt.

Von Dirk Sing

Die Corona-Krise geht auch am Motor-Club Neuburg nicht spurlos vorbei. Auch wenn der Trainingsbetrieb der Motorrad-Trial-Fahrer seit einigen Wochen unter strengen Vorschriften wieder läuft – von den „guten alten Zeiten“ ist man beim MCN immer noch weit entfernt. Wie der Verein mit der aktuellen Situation umgeht, verrät der 1. Vorsitzende Stefan Behr im NR-Interview.

Herr Behr, wie gehen Sie derzeit in Ihrem „normalen Alltag“ mit dem Thema Corona um?

Behr: Nun, die Einschränkungen und Auflagen kennt man ja. Beruflich bin ich als Handwerker im Kundendienst sehr viel unterwegs und komme dementsprechend oft mit Menschen zusammen. Das ist definitiv eine Herausforderung, da man diese Vorgaben ja einhalten will und muss. Natürlich ist es schade, dass es diese Einschränkungen gibt. Aber lieber sagen wir doch in einigen Wochen und Monaten, dass das Ganze etwas übertrieben war, anstatt uns vorwerfen zu müssen, dass wir zu wenig gemacht haben.

Würden Sie sagen, dass das aktuell die herausforderndste und intensivste Zeit in Ihrer bisherigen Tätigkeit als 1. Vorsitzender des Motor-Club Neuburg ist?

Behr: Es ist auf alle Fälle eine komplett neue Geschichte für unseren Verein. Nachdem dieser schon ziemlich lange existiert, gab es in den zurückliegenden Jahren immer wieder Wechsel an der Spitze, Änderungen in den Strukturen oder den Sportarten selbst. Das Thema Corona ist, wie gesagt, etwas völlig Neues, das zudem nicht aus dem Verein heraus entstanden ist. Da muss man einfach auch mal um die Ecke beziehungsweise nach vorne denken, was das Ganze möglicherweise für Folgen haben könnte. Diesbezüglich haben wir natürlich schon einen großen Vorteil, dass wir ein Anschlussverein an den ADAC sind, der sich relativ schnell um seine „Ortsklubs“ mit Tipps und Ratschlägen gekümmert hat. Natürlich muss letztlich jeder Verein diese Vorgaben individuell auf seinem Gelände in die Tat umsetzen. Mit Informations-Veranstaltungen und Webinaren wurden wir aber sehr gut unterstützt.

Wie schwierig und aufwendig war und ist es nach wie vor, die Vorschriften und Maßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz im Trainingsbetrieb umzusetzen?

Behr: Nun, zunächst einmal ging es uns darum, entsprechend Aufklärungsarbeit bei unseren Mitgliedern zu leisten. Uns war bewusst, dass die Leute nach den harten Ausgangsbeschränkungen zu Beginn vor allem ihrem Hobby so schnell wie möglich wieder nachkommen wollten. Ein großer Vorteil bei uns ist sicherlich, dass wir über ein abgeschlossenes Gelände verfügen und unser Sport im Freien ausgetragen wird. Ein Trainingsbetrieb findet derzeit allerdings nur in einer Sparte, dem Motorradtrial, statt. Was das Jugend-Training mit dem Klub-Motorrad betrifft: Dieses ist nach wie vor aus Gründen des Infektionsschutzgesetzes ausgesetzt, da mehrere Leute eben nicht ein Sportgerät benutzen dürfen. Schwierig umzusetzen war das Ganze allerdings nicht. Es gibt ja vom Deutschen Olympischen-Sportbund, dem mittlerweile auch der Motorsport angeschlossen ist, gewisse Vorgaben und Musterlösungen sowie vom ADAC entsprechende Richtlinien. Wir haben dann als Verein die Entscheidung getroffen, sogar noch strengere Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko nochmals zu minimieren.

Wie sehen diese Maßnahmen konkret aus?

Behr: Bei den Trainingseinheiten sind beispielsweise noch weniger Leute auf dem Gelände als erlaubt. Darüber hinaus dürfen natürlich auch keine Zuschauer anwesend sind, die Toiletten sind geschlossen und der Mindestabstand muss permanent gewährleistet sein. Wir haben für unsere Sportler auch eine eigene Software zur Verfügung gestellt, in der man sich zu den Übungseinheiten anmelden kann und muss. Das soll unter anderem verhindern, dass jemand umsonst zum Gelände kommt und wieder nach Hause fahren muss, weil die maximale Personenanzahl bereits erreicht ist. Ich bin wirklich froh, dass unsere Mitglieder das bislang hervorragend annehmen, umsetzen und auch verstehen, um was es hier letztlich geht. Sollte es vonseiten der Staatsregierung weitere Lockerungen geben, wären wir selbstverständlich bereit und in der Lage, alles entsprechend anzupassen.

Aus dem finanziellen Blickwinkel betrachtet: Wie hart trifft diese Krise den MC Neuburg?

Behr: Das trifft uns natürlich auch. Wir hatten für Anfang Mai unsere ansonsten immer im Herbst stattfindende Motorrad-Veranstaltung auf dem Übungsgelände geplant. Diese mussten wir jetzt zunächst einmal verschieben – wobei ich persönlich nicht daran glaube, dass es in diesem Jahr noch etwas wird! Wir sind uns innerhalb des Vereins ohnehin einig, dass man eine solche Veranstaltung nicht mit aller Gewalt durchziehen muss. Aber klar, diese Einnahmequelle fehlt. Mit dem Vespa-Treffen auf dem Schrannenplatz im Juli sowie der Tour de Neuburg von unserer Oldtimer-Sparte im August hätten wir noch zwei weitere Events, die ebenfalls auf dem Programm stehen würden. Da hier jeweils vor allem das gesellige Beisammensein im Vordergrund steht, befürchte ich, dass das ebenfalls sehr schwer zu realisieren sein wird. Da uns dieses Geld wegfällt, gehen wir im Umkehrschluss auch mit unseren Ausgaben wesentlich vorsichtiger um. Was uns glücklicherweise zugutekommt, sind die Mitgliederbeiträge sowie die finanzielle Unterstützung durch den ADAC und die Stadt Neuburg. Dadurch nagen wir jetzt nicht unbedingt am Hungertuch beziehungsweise es stellt für unseren Verein aktuell auch kein Problem dar.

Ein wichtiger Punkt bei Vereinen ist auch immer die Mitglieder-Gewinnung. Die Corona-Pandemie dürfte die Akquise nicht unbedingt einfacher machen...

Behr: Das ist in der Tat so, ja. Wie bereits gesagt, bei den Vespa High Roller’s und beim Oldtimer-Rennsport ist die Geselligkeit ein ganz großes und entscheidendes Thema – sei es mit den Stammtischen oder den Ausfahrten, bei denen beispielsweise ein Museum besucht wird. Und genau dort trifft man andere Leute, die man für seinen Verein begeistern kann. Aber genau das fällt momentan weg. Man kann ja schlecht sagen: ’Willst du bei uns mitmachen? Aber momentan ist nichts geboten!’. Bei den Oldtimern ist zumindest im Herbst noch eine kleine interne Bilderfahrt geplant, damit zumindest ein bisschen was ist. Aber sonst ist es natürlich schon sehr schwierig.

Wie sieht es diesbezüglich in Ihrer dritten Sparte, dem Motorrad-Trial, aus?

Behr: Im Grunde ist es ähnlich. Wir haben derzeit weder eine Veranstaltung noch ein Jugend-Training. Dennoch gibt es hin und wieder telefonische Anfragen von Eltern, die ihre Kinder gerne mal vorbeischicken würden. Allerdings können wir mögliche Interessenten aktuell nicht einmal zum Zuschauen auf das Gelände holen. Daher bleibt uns leider nichts anderes übrig, als diese zu vertrösten – wobei das Verständnis für diese Ausnahme-Situation definitiv vorhanden ist.

