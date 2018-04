vor 7 Min.

Stepperger feiern ihre Meisterteams Lokalsport

Sowohl die erste als auch die gemischte Mannschaft krönen ihre tolle Leistung mit dem Titelgewinn

Von Claus Riedl

Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag sicherte sich die erste Mannschaft des KV Stepperg die Meisterschaft in der Kreisklasse und darf nächste Saison wieder in der Bezirksliga antreten. Auch die zweite Garnitur teilte sich mit ihrem Gegner die Punkte und entfernte sich damit weiter von den Abstiegsplätzen. Eine grandiose Saison schloss die neue gemischte Garnitur mit einem klaren 6:0-Erfolg und somit einer verlustpunktfreien Leistung auf dem Meisterplatz ab.

lKreisklasse Nord: KV Stepperg – SV Eitensheim 4:4 (3256: 3258): Armin Mayer (2:2, 512:499) und Jörg Stachel (2:2, 546:538) waren ihren Gegnern knapp überlegen und konnten die ersten beiden Punkte verbuchen. Im Mittelpaar traten der Heim-Tagesbeste Dieter Heckl (3:1, 580:564) und Sebastian Wühr (3:1, 539:500) an und bauten die Führung auf 4:0 aus. Somit war bereits zu diesem Zeitpunkt das Unentschieden und damit auch der Meistertitel sicher. Deshalb fiel es nicht mehr ins Gewicht, dass Johannes Friedl (1:3, 543:575) und Jürgen Heckl (1:3, 536:582) auf die besten Gästekegler trafen und diese nicht halten konnten.

lKreisklasse A1: ESV Ingolstadt – KV Stepperg II 3:3 (2117:2038): Überhaupt nicht ins Spiel fand Startkegler Daniel Eibl (0:4, 451:571) und musste 120 Kegel abgeben. Auf den Nebenbahnen konnte Mannschaftsführer Roland Skarica (2,5:1,5; 534:520) wieder ein paar Holz zurückholen. Ersatzspieler Manuel Hell (3:1, 505:511) holte drei Satzpunkte, musste am Ende aber einige Holz abgeben. Klaus Hager (3:1, 548:515) machte es besser, konnte aber den riesigen Rückstand auch nicht mehr aufholen, womit die Extrapunkte an die Gastgeber fielen.

lKreisklasse B1: KC Pöttmes IV – KV Stepperg III 1:5 (1805:1852): Startkegler Josef Färber (1:3, 415:423) erwischte einen rabenschwarzen Tag und verlor mit unterirdischer Leistung seinen Mannschaftspunkt. Rudi Maier (2,5:1,5; 442:441) machte es richtig spannend, verbuchte letztendlich aber seinen Punkt. Franz Schuster (2:2, 468:467) setzte noch einen Spannungspunkt obendrauf, hatte aber das bessere Ende für sich. Tagesbester Josef Heckl (4:0, 527:474) ließ nichts anbrennen und brachte das Spiel unter Dach und Fach.

lKreisklasse E gemischt: SKC Königsmoos – KV Stepperg 0:6 (1835:2036): Das Startpaar Patrick Fröhlich (4:0, 511:415) gegen Tobias Giedl und Manuel Hell (4:0, 511:439) gab sich keine Blöße und brachte die Gäste mit zwei Punkten in Führung. Mehr Spannung folgte im zweiten Paar. Tagesbester Michael Schuster (2:2, 531:520) gegen Johannes Wäcker und Petra Peschke (2:2, 483:461) gegen Monika Unger gewannen ihre Duelle nur knapp. Dennoch lautete das Endergebnis 6:0 für den bereits feststehenden Meister – die gemischte Mannschaft des KV Stepperg!

