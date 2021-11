Petra Fieger-Strehle und Georg Engel dominieren

SpVgg Joshofen-Bergheim ermittelt Vereinsmeister der Aktiven, Hobby-Schützen und Jugend

Die Stockschützen der SpVgg Joshofen Bergheim haben ihre Vereinsmeister ermittelt. Der Wettbewerb wurde getrennt nach Aktiven und Hobby-Schützen durchgeführt. Georg Engel und Petra Fieger-Strehle dominierten die Turniere. Auch mit der Mannschaft und beim Nachwuchs wurden Titelträger gekürt.

Es waren wie auch in den Jahren zuvor spannende Wettkämpfe, die bei den aktiven Stockschützen mit Georg Engel zum wiederholten Mal ihren verdienten Vereinsmeister mit 291 Punkten fanden. Zweiter mit starken 280 Punkten wurde Hermann Strehle vor dem drittplatzierten Willi Engel mit 271 Punkten. Auf den Plätzen folgten Werner Koch, Hanno Lurtz, Wolfgang Thulke, Peter Bauer, Wolfgang Franke und Karlheinz Oesterlein.

Bei den Hobby-Schützen konnte Petra Fieger-Strehle den Vereinsmeistertitel mit 101 Punkten für sich verbuchen.

Zweiter wurde Josef Burghart mit 81 Punkten vor der drittplatzierten Ingrid Oesterlein mit 66 Punkten. Auf den Plätzen folgten Agathe Burghart und Detlef Hilgendorf.

Weiter ging es mit den Schülern und dem zukünftigen Nachwuchs des Stocksports bis zehn Jahre. Hier siegte Kilian Lurtz mit 126 Punkten Bei den Schülern bis neun Jahre siegte sein Bruder Jakob Lurtz mit 103 Punkten.

Bei der Meisterschaft im Mannschaftswettbewerb traten drei Dreierteams gegeneinander an. Die Teams wurden ausgelost. Mannschaftsmeister mit 9:3 Punkten wurde die Mannschaft um Hermann Strehle, Wolfgang Thulke und Detlef Hilgendorf.

Die Meisterfeier mit Ehrung der Sieger und aller Teilnehmer sowie Preisverleihung fand bei einer schönen Feier im Gasthaus am See statt. Abteilungsleiter Georg Engel führte in gewohnt routinierter Weise durch den Abend. (oes)