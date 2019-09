vor 19 Min.

Strahlende Gesichter beim SV Karlshuld

Rechtzeitig zu den 33. Donaumoos Open wurde die Überdachung von drei der insgesamt sechs Stockbahnen fertigestellt. Als „Zugabe“ lassen die Hausherren den Titelverteidiger TG Königsmoos hinter sich

Von Roland Geier

Rechtzeitig zum 33. Donaumoos-Wanderpokal der Stockschützen wurde die Überdachung von drei der sechs Stockbahnen beim Gastgeber SV Karlshuld fertiggestellt. „Wir haben uns einen langersehnten Wunsch erfüllt, wobei uns die Gemeinde und der Verband großzügig unterstützt haben. Jetzt können wir vor allem unter der Woche bei jeder Witterung unserem Sport nachgehen“, strahlte Abteilungsleiter Otmar Regenold über das ganze Gesicht. Und das nicht nur, weil das Bauvorhaben rechtzeitig fertig wurde. Zudem löste der SVK seinen größten Konkurrenten TG Königsmoos als Pokalsieger ab.

„Ich bin ja schon lange dabei. Aber dass über 70 Zuschauer bei diesem Wettbewerb anwesend waren und unsere Mannschaft derart laut angefeuert und zu Höchstleistung getrieben haben, habe ich bislang noch nie erlebt“, so der Spartenleiter der Karlshulder Stockschützen, der gleichzeitig seinen handwerklichen Mitstreiter für deren Arbeit in den vergangenen Wochen ein großes Kompliment zollte.

Auch diesmal gingen acht Mannschaften an den Start. Bereits im Vorfeld wurde vermutet, dass es – wie schon in den vergangenen Jahren – wieder einen Zweikampf zwischen den Hausherren und der TG Königsmoos in Sachen Turniersieg geben würde. Jedes Team stellte zwei Moarschaften, deren Ergebnisse am Ende multipliziert wurden. Den Grundstock für den Pokalsieg legte bereits die dritte Mannschaft des SV Karlshuld, die in der ersten Runde in der Besetzung Hans Popp, Herbert Reitberger, Anton Schlingmann und Jürgen Hahn als Sieger hervorging. Im zweiten Durchgang trumpfte dann die Karlshulder Moarschaft 1 mit Alfred Gludas, Jürgen Knickl, Hans Jürgen Stark und Günter Gistl entsprechend auf und entthronte den Titelverteidiger von der TSG Königsmoos.

Die Platzierung:

1. SV Karlshuld 22:6 Punkte/Stockpunkte 273:145

2. TG Königsmoos 21:7 Punkte /216:151 Stocknote

3. DJK Langenmosen 19:9 Punkte/250:152 Stocknote

4. DJK Brunnen 14:14/215:193

5. TC Klingsmoos 13:15/174:250

6. SV Grasheim 10:18/184:249

7. BSV Berg im Gau 9:19/179:251

8. SV Karlskron 4:24/144:244

