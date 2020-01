vor 21 Min.

Strahlende Gewinner und Geehrte

Große Resonanz bei der diesjährigen Königsfeier von Winterlust Staudheim. Während bei der Jugend künftig Magdalena Lindel regiert, setzt sich bei den Erwachsenen Robert Lehmeier durch

Von Carolin Frey

Groß war auch in diesem Jahr die Beteiligung an der traditionellen Königsfeier der Winterlust-Schützen in Staudheim. Neben den Siegerehrungen des Weihnachtspreisschießens, der Weihnachtsscheibe und der Vereinsmeisterschaften, standen die Krönung der Schützenkönige sowie einige Ehrungen auf dem Programm.

lWeihnachtspreisschießen: Wie schon in den Vorjahren wurde bei der Verleihung der Sachpreise zwischen passiven und aktiven Teilnehmern in der Schützenklasse unterschieden. Stefan Schmitt (Passiv) sicherte sich mit 93 Punkten den ersten Platz bei diesem traditionellen Preisschießen, gefolgt von Robert Lehmeier (Aktiv) mit 26 Punkten. Den dritten und vierten Rang erreichten Carolin Frey (Passiv) mit 185 Punkten und Nicole Weiss (Aktiv) mit 32 Zählern. Siegerin in der Jugendklasse wurde Clarissa Karmann mit 34 Punkten. Auf Position zwei folgte Regina Mair (44), gefolgt von Magdalena Lindel (101).

lWeihnachtsscheibe: Robert Lindel, der letztjährige Gewinner, stiftete die Weihnachtsscheibe und übergab diese an den diesjährigen Sieger Wolfgang Mair, der sich schließlich mit einem 18,8-Teiler durchsetzte.

lVereinsmeisterschaften: Erstmalig wurde die Meisterschaft in der Klasse Lichtgewehr aufgelegt ausgetragen. Siegerin wurde Teresa Weiss mit 86 Ringen. In der Schülerklasse erzielt Marina Neubauer 174 Ringe und sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Fabian Lindel (158) und Julian Kugler (135). Bei der internen Meisterschaft holte sich Christian Karmann in der Jugendklasse den Titel mit 377 Ringen. Seine Schwester Clarissa erreichte mit 353 Ringen den zweiten Platz, Laura Neubauer wurde Dritte (344). In der Schützenklasse konnte sich Stefan Lindel mit 391 Zählern an die Spitze schießen. Robert Lehmeier landete mit 379 Ringen auf Platz zwei, gefolgt von Nicole Weiss (ebenfalls 379). Auch in der Seniorenklasse wurden die Vereinsmeister geehrt. Mit 368 Ringen siegte Gerhard Lindel vor Gottfried Lehmeier (355). Dahinter setzte sich Robert Lindel mit 350 Ringen auf Platz drei. Bei den Luftpistolen-Schützen gewann Gottfried Lehmeier (353) vor Robert Lindel (349). Den dritten Rang belegte Gerhard Lindel mit 337 Ringen.

lSchützenkönig: Mit viel Spannung wurde die Proklamation der Schützenkönige erwartet. In der Schützenklasse schoss Robert Lehmeier mit einem 76-Teiler das beste Blattl und übernahm somit die Königswürde. Vizekönig wurde Stefan Lehmeier (248-Teiler). Jugendkönig darf sich Magdalena Lindel mit einem 494-Teiler nennen. Als ihre Stellvertreterin setzte sich Laura Neubauer mit einem 514-Teiler durch.

lEhrungen: Eine Ehrung für 500 geleistete Rundenwettkämpfe erhielten Robert Lindel und Gottfried Lehmeier. Gausportleiter Peter Kiowski zeichnete zudem langjährige Mitglieder des Vereins aus. Hubert Hahn, Willi Lindel und Manfred Wilhelm gehören bereits seit 60 Jahren zu den Winterlust-Schützen. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Simone Haschner geehrt. Das Gau-Silber-Abzeichen wurde an Wolfgang Mair überreicht. Gau-Gold ging an Tobias Bauer und Christian Karmann.

Besonders geehrt wurde Franz Lindel, der zum Ehrenvorstand des Vereins ernannt wurde. Bereits seit 1963 gehört Franz Lindel zur Winterlust. In dieser Zeit hatte er mehrere Positionen in der Vorstandschaft inne. Er bestritt über 450 Wettkämpfe für die Staudheimer und trug aktiv zum Vereinsleben bei.

