„Stratege“ lässt Gegnern keine Chance

Wolfgang Sailer setzt sich beim „Kurfürstlichen Turnier“ wie schon vor zwei Jahren durch. Viel Spaß trotz großer Hitze

Am ersten Schloßfestwochenende wurde zum dritten Mal das Kurfürstliche Schachturnier, umgeben von Rossrennen und Katapultschießen, ausgetragen. Spielleiter Wolfgang Sailer konnte zu diesem Einladungsevent 16 Teilnehmer begrüßen, die in sogenannten „Armageddon-Partien“ den Sieger ermittelten. In diesem K.O.-Modus ist der Weißspieler zum Siegen verdammt. Bei einem Unentschieden kommt der Nachziehende eine Runde weiter.

Am ersten Tag fand zunächst das Achtelfinale statt, bei dem sich alle Favoriten durchsetzten. „Schachstratege“ Sailer, den man auf dem Schloßfest herausfordern kann, siegte im ersten Spiel gegen Klaus Richter im Läufer-Endspiel mit zwei Mehrbauern. Einen spannenden Kampf lieferten sich Ralf Seitner und Christian Liesecke. Nach klarem Vorteil für Liesecke drehte sich das Match zugunsten von Seitner. Dieser konnte jedoch in der verbleibenden Zeit die Gewinnstellung nicht mehr nutzen und verlor.

Einen wahren Kraftakt legten der Neuzugang des SK Neuburg, Daniel Ebenhöch, und Nico Santiago an den Tag. Mit nur noch Sekunden für beide Protagonisten ging es drunter und drüber. Eine Pattstellung kurz vor dem Zeitfall brachte das Remis und damit die Entscheidung zugunsten von Ebenhöch. Im letzten Viertelfinal-Match traf der Zweitplatzierte des Jahres 2017, Juan Manuel Vaccaroni, auf den Drittplatzierten, Lars Heppert. Vaccaroni bekam schnell Oberwasser. Aber eine Unaufmerksamkeit brachte den überraschenden Halbfinal-Einzug für Heppert.

In einer Neuauflage trafen nun Sailer und Heppert aufeinander. Nach der Eröffnung schien schon alles klar zu sein. Aber Heppert wehrte sich einfallsreich in einem verlorenen Endspiel, sodass beinahe der Zeitfaktor das Geschehen auf dem Brett auf den Kopf stellte. Letztlich fand Sailer aber eine passende Abwicklung und erreichte das Finale. Auch das zweite Duell zwischen Ebenhöch und Liesecke war an Spannung kaum zu überbieten. Hier setzte sich Ebenhöch mit der besseren Zeiteinteilung durch.

Bevor es nun zum großen „Showdown“ kam, wurde noch das „kleine Finale“ ausgetragen. Heppert ließ gegen Liesecke einfach nicht locker und eine Remisstellung führte noch zum Sieg. Im anschließenden Endspiel standen sich dann Sailer und Ebenhöch gegenüber. Die Partie begann verhalten. Doch nach Abschluss der Eröffnung setzte Ebenhöch alles auf eine Karte, opferte einen Turm und initiierte damit einen Königsangriff. Sailer konterte mit einem Gegenopfer und erspielte sich einen klaren Vorteil. Dieser reichte für die Aufgabe aus. Somit konnte der „Stratege“ seinen Erfolg wiederholen. Für Ebenhöch war es bei seiner ersten Teilnahme ein schöner Erfolg, denn das Schach-Geschehen auf einem Freiluftbrett ist nicht mit dem herkömmlichen Schachspiel zu vergleichen. (wa)

