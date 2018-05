Streetball mitten in Neuburg

vor 22 Min.

Turnier: Auf dem Schrannenplatz geht es rund

Die Basketball-Abteilung des TSV Neuburg organisiert in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge ein Streetball-Turnier. Gespielt wird am 24. Juni von 10 bis 17 Uhr in drei verschiedenen Kategorien (Senioren mixed/Jahrgang 2002 und älter); Junioren weiblich/Jahrgang 2003 und jünger; Junioren männlich/Jahrgang 2003 und jünger) auf dem Neuburger Schrannenplatz.

Beim Streetball spielen jeweils drei Akteure zweier Teams auf einen Korb gegeneinander. Interessierte Spieler können sich ab sofort für das Turnier anmelden. Die Anmeldung läuft ausschließlich per Email unter streetball@tsv1862-neuburg.de bis zum 20.06.2018.

Die Teams können aus vier bis maximal sechs Spielern bestehen. Entscheidend für die Wahl der Alterskategorie ist der Jahrgang des ältesten Teilnehmers einer Mannschaft. Details zur Anmeldung können auf der Homepage des TSV Neuburg unter www.tsv1862-neuburg.de/abteilungen/basketball eingesehen werden. Gespielt wird auch bei schlechtem Wetter. Dafür steht als Ausweichort die Mehrfachturnhalle in der Berliner Straße zur Verfügung. (tsv)

