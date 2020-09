vor 34 Min.

Sven Hannawald: Auf der Suche nach dem perfekten (Ball-)Flug

Die deutsche Skisprung-Legende Sven Hannawald war mit seinem Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub in Rohrenfeld. Ein Gespräch über seine neue Leidenschaft und die Chance, ihn eines Tages als Trainer zu sehen.

Von Dirk Sing

Auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs in Neuburg-Rohrenfeld fand am Freitag das 4. Sven-Hannawald-Golfturnier statt. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung ging dabei an die Stiftung der deutschen Skisprung-Legende, die unter anderem im Jahr 2002 als erster Athlet überhaupt alle vier Springen der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee gewann. Wir haben uns mit dem 45-jährigen Sven Hannawald nach seiner Golfrunde unterhalten.

Herr Hannawald, es war Ihr erster Besuch im Wittelsbacher Golfclub. Wie haben Ihnen der Platz und die Anlage gefallen?

Hannawald: Der Platz ist wirklich super, toll angelegt und hervorragend in Schuss. Was die Gegend hier betrifft: Zwischendurch haben ich sogar hin und wieder Motoren-Geräusche gehört. Das hat mich an die Audis beziehungsweise GT3’s, die ich ja damals auch in der Serie gefahren bin, erinnert. Von dem her hatte ich dann zwischendurch ein zusätzliches Lächeln auf dem Gesicht, was mir mein schlechtes Spiel beim Turnier wieder etwas positiv beeinflusst hat (lacht).

Sie sind mittlerweile zum leidenschaftlichen Golfer geworden. Was macht die Sportart Golf für Sie aus?

Hannawald: Das Gefühl, wie leicht und schnell ein Ball wegdüst, wenn man ihn mal richtig trifft, möchte man einfach haben. Mich interessiert das schlichtweg ungemein, wie das genau funktioniert – wobei ich grundsätzlich ein Mensch bin, der sich mit Dingen, die er gerade macht, sehr intensiv auseinandersetzt, um sich darin zu verbessern. Natürlich habe ich jetzt mit Golf eine große Aufgabe vor mir, da es wohl die komplexeste Sportart ist, die es gibt. Es ist in der Tat so, dass ich – warum auch immer – den Ball mal richtig treffe und dann der Meinung bin: So, jetzt habe ich’s! Doch im Anschluss gelingt mir acht Jahre lang kein richtiger Schlag mehr. Und genau das ist es, was das Ganze etwas süchtig macht. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund.

Verraten Sie ihn uns...

Hannawald: Wo kann man heute noch in einem solch schönen Gelände wie auf einem Golfplatz in Ruhe spazieren gehen? Das ist eine Ruhephase, die ich aus meiner Erfahrung heraus immer sehr gut nutze.

Dass Golf ein extrem komplexer und technischer Sport ist, haben Sie gerade angesprochen. Hinzu kommt, dass man bei jedem Schlag selbst für sich verantwortlich ist und die Schuld nicht bei jemand anderem suchen kann. Lässt sich das mit Ihrer früheren Sportart, dem Skispringen, vergleichen?

Hannawald: Ja, schon! Beim Skispringen ist es vom Bewegungsablauf her eigentlich bekannt, wie es funktioniert. Am Ende geht es dort um eine tausendstel Sekunde, in der der ganze Bewegungsapparat letztlich passen muss. Hinzu kommt: Wenn man die erste Chance verhaut, ist man quasi schon draußen. Man hat höchstens noch die Möglichkeit, sich zu verbessern, wenn man nach dem ersten Durchgang unter den ersten 30 ist. Um in der Golfsprache zu bleiben: Um beim Skispringen eine Siegchance zu haben, müssen quasi beide Schläge, die man hat, perfekt passen. Beim Golf hat man vielleicht noch den Luxus, dass man etwas länger Zeit hat, um einen Fehler wieder auszubügeln. Mein aktuelles Problem ist allerdings, dass bei meinem Golf-Spiel auf einen Fehler zumeist gleich der nächste kommt und es dadurch immer schlechter wird (lacht). Aber wie gesagt, ich kenne das noch vom Skispringen. Und genau das ist es, was mich am Golfen auch so fasziniert.

Die gesamten Einnahmen des „4. Sven-Hannawald-Golfturniers“ im Wittelsbacher Golfclub kommt der „Sven-Hannawald-Stiftung“ zugute, die Sie im Jahr 2018 aus der Taufe gehoben haben. Welchen Zweck verfolgen Sie damit?

Hannawald: Nun, als das erste Golfturnier ausgetragen wurde, hatte ich damals noch das „Team Schneeflöckchen“. Das waren kleine Nachwuchs-Skispringer. Ich hatte mich erinnert, dass ich selbst als kleiner Junge mal die Skibrille von Ernst Vettori (ehemaliger österreichischer Weltklasse-Skispringer, Anm. d. Red.) unter dem Tannenbaum liegen hatte. Ab diesem Zeitpunkt war ich motiviert wie ein Schnitzel. Allerdings ging es für mich in erster Linie überhaupt nicht darum, dass ich jetzt Wettkämpfe gewinne oder besonders erfolgreich bin. Ich wollte einfach nur springen – egal wie! Und genau das wollte ich vor einigen Jahren den Kleinen im „Team Schneeflöckchen“ einfach mitgeben, die dann unabhängig von den Leistungen von mir Helme und Anzüge bekommen haben. Das war für mich quasi der Startpunkt des Ganzen.

Wie ging es dann weiter?

Hannawald: Mittlerweile ist es so, dass ich den Leuten einfach etwas zurückgeben möchte – unter anderem auch denen, die einen ähnlichen Weg wie ich in Sachen Burn-out oder Depressionen gehen beziehungsweise gegangen sind. Auch hierfür versuche ich, Geld zu sammeln, da es hin und wieder schwierig ist, überhaupt einen Klinikplatz zu bekommen, wenn man Kassenpatient ist – übrigens auch dann, wenn man sich bereits in einem Endstadium befindet und es schiefgehen kann. Gerade diesen Menschen möchte ich über eine Partner-Klinik helfen, um ihnen dort noch rechtzeitig einen Platz zu generieren.

Als Experte beim TV-Sender Eurosport sind Sie nach wie vor hautnah beim Skispringen dabei. Können Sie sich vorstellen, eines Tages auch mal als Trainer zu arbeiten?

Hannawald: Man soll ja eigentlich nie „Nie“ sagen! Aber zu einem Trainer-Job sage ich von Beginn an „Nein“, weil es genau der Beruf ist, wo ich gefährdet wäre, wieder dorthin zu kommen, wo ich schon einmal war (Burn-out, Anm. d. Red.). Ich würde nämlich mein körperliches Wohlbefinden beziehungsweise die Gesundheit hinten anstellen, damit ich auf Biegen und Brechen mit meinen Jungs erfolgreich wäre. Darin sehe ich eine große Gefahr. Alles andere außerhalb des Trainer-Jobs habe ich im Griff.

