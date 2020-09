vor 2 Min.

TSG Untermaxfeld: Rückel fordert erneute Willensleistung

Plus Nach dem 2:2 gegen Tabellenführer BC Aichach ist die TSG Untermaxfeld in Feldheim zu Gast.

Von Benjamin Sigmund

Ein Blick auf den ersten Spieltag nach dem Neustart löst bei Wolfgang Rückel gemischte Gefühle aus. Einerseits hat die TSG Untermaxfeld dem Tabellenführer der Kreisliga Ost ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt. Auf der anderen Seite war gegen den BC Aichach viel mehr möglich, da der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel.

„Das Gegentor haben wir unnötigerweise bekommen und selbst verschuldet“, sagt Rückel. Statt im eigenen Fünfmeterraum den Ball wegzuschlagen, habe Daniel Eisenhofer den Ball abgeschirmt und auf seinen Torhüter gewartet. Doch Andreas Beck kam nicht aus seinem Kasten heraus. Die Folge: Ein Schubser eines Aichacher Spielers. Der Ballverlust. Das Tor zum 2:2. Kritik am Schiedsrichter, der nicht pfiff, übt der TSG-Trainer nicht. „Es war ein harter Körpereinsatz, den man pfeifen kann, aber nicht muss“, sagt Rückel ehrlich.

TSG Untermaxfeld muss auf einige Spieler verzichten

Insgesamt macht ihm der Auftritt seines Teams trotz des späten Aussetzers Mut. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Potenzial für die Kreisliga hat.“ Vor allem die „gnadenlos starke Willensleistung“ habe ihn beeindruckt. „Dann kommt so ein Spiel heraus. Der eine will und der andere nimmt die Partie auf die leichte Schulter und meint, es geht im Schongang.“ Nun müsse seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) beim SV Feldheim genau daran anknüpfen, fordert Rückel. „Es ist ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn danach noch viele Begegnungen zu absolvieren sind.“ Drei Punkte Vorsprung hat die TSG auf den Konkurrenten, der den Abstiegs-Relegationsplatz belegt und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Rückel: „Es wird auf den Willen ankommen. Fußballerisch sind wir die bessere Mannschaft. Aber man muss die Einstellung zum Gegner finden.“ Feldheim verfüge über eine kompakte und kampfstarke Mannschaft. „Da müssen wir dagegenhalten, wie wir es gegen Aichach getan haben.“ Personell kann Rückel nicht aus dem Vollen schöpfen. Allerdings wird sich der Kader gegenüber der Partie gegen Aichach nicht verändern. Nach wie vor fehlen Michael Beck (Knie-OP), Stefan Seißler (Bauchmuskel), Patrick Auerhammer (Zerrung) und Marco Scharbatke (Außenband im Knöchel). Aber, so Rückel: „Man sollte nur über die Spieler sprechen, die dabei sind. Die sind in guter Verfassung, was sie gegen Aichach bewiesen haben.“

TSV Burgheim Auch der TSV Burgheim ist mit einem 2:2 gestartet. Gegen den SSV-Alsmoos-Petersdorf holte die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Heckel einen 0:2-Rückstand auf. Am Sonntag (15 Uhr) geht er für den TSV bei der DJK Langenmosen weiter. Während Burgheim mit 26 Punkten als Tabellenletzter im sicheren Mittelfeld rangiert, steht Langenmosen unter Zugzwang. Die DJK ist mit zehn Zählern Letzter und benötigt dringend Punkte.

