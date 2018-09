vor 55 Min.

TSV Burgheim feiert vierten Sieg am Stück Lokalsport

Aufsteiger gewinnt beim TSV Rehling mit 3:2 und ist nun Tabellendritter. Niederlagen müssen hingegen der SV Münster (0:4 gegen den TSV Pöttmes) und die DJK Langenmosen (1:3 in Rinnenthal) einstecken.

Münster – Pöttmes 0:4

Neben den Langzeitfehlenden fielen beim SV Münster kurzfristig auch noch Spieletrainer Denis Buja und Julian Spies aus. Und dann fiel nach vier Minuten auch noch das 0:1 durch ein Eigentor. Johannes Wiener wollte klären, doch das Leder senkte sich aus 18 Metern über Keeper Florian Fetsch zur frühen Pöttmeser Führung ins Netz (4.). 20 Minuten später erhöhte Mariusz Suszko mit einem sehenswerten Volleyschuss auf 2:0 (19.). Zuvor hatte Fetsch einen Schuss von Michal Korenik pariert. Nur drei Zeigerumdrehungen später erhöhte Korenik selbst mit einem Schlenzer auf 3:0.

Danach tat sich auf dem Rasen nicht mehr viel. Münster war bemüht, fand aber kein Mittel. Pöttmes musste nicht mehr, hatte aber nach dem Wechsel noch die eine oder andere Gelegenheit. Mitte der zweiten Halbzeit dezimierte sich der SVM selbst, als Manuel Irouschek nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Robert Schneider, der das vierte Tor für die Gäste erzielte. (dz)

Rehling – Burgheim 2:3

Eine vermeidbare Niederlage kassierte den TSV gegen den Aufsteiger. Dabei waren die Lechrainer in Halbzeit eins die überlegene Mannschaft. Hinten ließ das Team von Trainer Sebastian Kalkbrenner nichts zu und vorne setzte es immer wieder Nadelstiche. Die bis dahin verdiente Führung erzielte Fabio Martens kurz vor der Pause, als er nach einem Pass in die Schnittstelle ins linke Toreck traf. Doch wie schon öfters in dieser Spielzeit schafften es die Rehlinger nicht, 90 Minuten auf einem Niveau zu spielen. Folgerichtig erzielte Mathias Heckel den Ausgleich für die Gäste. In der 60. Minute keimte nochmals Hoffnung auf, als Burgheims Torjäger Philipp Stadler vom Elfmeterpunkt an Rehlings Kepper Simon Maihöfner scheiterte und auch der Nachschuss vom jungen Schlussmann pariert wurde. Doch es kam anders. Nur fünf Minuten später traf Stadler zum 1:2. In der 84. Minute wurde es noch bitterer, denn Masoud Mula Khalil traf bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor. Dennoch gaben sich die Gastgeber nicht auf und kamen durch eine Direktabnahme von Thomas Schmid nochmals ran. In den Schlussminuten warf Rehling nochmals alles nach vorne, doch es sollte nicht sein. (sry-)

Rinnenthal – Langenmosen 3:1

In Rinnenthal trafen mit dem gastgebenden BC und der DJK Langenmosen zwei stark in die Saison gestartete, zuletzt aber auch immer mehr nachlassende Teams, aufeinander. Letztlich konnte Rinnenthal den Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen und siegte mit 3:1. Für Langenmosen geht der Blick nach der dritten Niederlage hintereinander und weiter nur zehn Punkten ganz klar nach unten. Marco Surauer brachte Rinnenthal in der zwölften Minute in Führung. Derselbe Akteur erhöhte in der 56. Minute auch auf 2:0. DJK-Spielertrainer Florian Wenger verkürzte in der 75. Minute auf 1:2 und es kam wieder Hoffnung auf. Die machte Franz Losert mit seinem 3:1 aber zunichte (83.). (djk)

