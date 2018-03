22:41 Uhr

TSV Burgheim weiter auf Kurs Lokalsport

Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg kommt beim BSV Neuburg zu einem 2:1-Sieg. In der A-Klasse triumphiert der SV Sinning im Derby gegen den FC Zell/Bruck.

Zahlreiche Nachholpartien standen an diesem Wochenende von der Kreisklasse Neuburg abwärts auf dem Programm. Durch den 2:1-Erfolg beim BSV Neuburg nimmt der TSV Burgheim weiter Kurs in Richtung Kreisliga.

Illdorf – Echsheim 1:4

Die erste Hälfte bestimmte die spielstarke Gäste-Elf und kam durch zwei flache Hereingaben, die jeweils Denis Buja in der 25. und 41. Minute aus kurzer Distanz verwertete, zur 2:0-Pausenführung. Gleich nach Wiederanpfiff prüfte Tobias Habermeyer mit einem strammen Schuss den gegnerischen Torhüter. Simon Landes sorgte dann in der 50. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Vorentscheidung. Echsheim schaltete einen Gang zurück und Illdorf hatte anschließend mehrere Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Eine lange Freistoßflanke köpfte Reinhold Armbrust in der 79. Minute zum 1:3 ein. Den Endstand besorgte wiederum Buja mit seinem dritten Treffer zum 1:4 (86.). (fci)

BSV Neuburg – Burgheim 1:2

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams schon im Mittelfeld. Der Gastgeber ergriff dann zuerst die Initiative. In der 13. Minute setzte sich Florian Riedelsheimer energisch auf der rechten Außenbahn durch. Seine Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Nur zwei Minuten später scheiterte Patrick Honner nur knapp nach einer Flanke von Kevin Ebenhöh. In der 19. Minute nahm Wolfgang Beck ein Zuspiel auf. Sein Distanzschuss verfehlte nur ganz knapp das TSV-Gehäuse. Eine Minute später war Burgheims Johannes Löffler erfolgreich. Doch der gut leitende Schiedsrichter Patrick Höpfler entschied auf eine Abseitsstellung. Danach kam die Zeit der Gäste. Eingeladen von den BSV’lern gingen sie binnen zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Beide Male war man Nutznießer katastrophaler Aussetzer der ansonsten umsichtigen BSV-Abwehr. Johannes Löffler und Lukas Biber nahmen diese Geschenke dankend an. Andreas Plosconka brachte seine Farben mit einem schönen Freistoßtor kurz vor der Halbzeit wieder ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel drängte der Gastgeber auf den Ausgleich. Der Tabellenführer konnte aber die BSV-Angriffe abwehren und blieb bei seinem Konterspiel stets gefährlich. Die beste Ausgleichmöglichkeit besaß der agile Plosconka. Nach einer guten Flanke scheiterte mit seinem Kopfball am glänzend reagierenden TSV-Schlussmann Matthias Karmann. Der Nachschuss ging dann drüber. In der Schlussminute hielt wiederum Karmann den Sieg für den TSV Burgheim fest, als er Plosconka den Ball vom Kopf faustete. (bsv)

Ried – Langenmosen II 1:2

Der SC Ried war in den ersten 45 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, man konnte aber die Überlegenheit bis kurz vor der Halbzeit nicht in Zählbares ummünzen. Erst ein indirekter Freistoß vom Fünf-Meter-Raum durch Manuel Mihajlovic brachte die Hausherren in Führung. In der 44. Minute kassierte man aber bereits den Ausgleich. Einen Flankenball konnte die Rieder Hintermannschaft nicht entscheidend klären. Aaron Kneilling war zur Stelle und versenkte seine Volleyabnahme im rechten Eck. Zehn Minuten vor Schluss hatte SCR-Spielertrainer Bastian Blabl die größte Möglichkeit zur erneuten Führung zu schießen. Doch einen Querpass von Max Christl traf er nicht richtig. Bei der spielentscheidenden Szene war David Pferner die Hauptfigur: Mit einem Sonntagsschuss in den oberen Torwinkel stellte er die Weichen für die Gäste auf Sieg (87.).

Sinning – Zell/Bruck 1:0

Bereits in der 15. Minute ging Sinning in Führung. Einen langen Freistoß von der Mittellinie nahm Stefan Huber im Strafraum direkt. Über weite Strecken war zwar Zell/Bruck feldüberlegen, erspielte sich aber zu wenige klare Chancen – was auch daran lag, dass die Sinninger Abwehr sehr kompakt stand. In der zweiten Halbzeit dezimierte sich die Sinninger Elf selbst. Zwei mal musste Referee Stefan Tarnik zurecht die Ampelkarte zücken. Mit viel Kampfgeist und einer geschlossenen Teamleistung brachte die Sommer-Elf den Sieg über die Zeit. (thr)

Oberhausen – Baar 2:1

Bereits in der 17. Minute wurde Denis Kugler im Strafraum angespielt. Sein Drehschuss senkte sich zur Führung ins lange Eck. Oberhausen spielte weiter konzentriert. Aber auch die Gäste, allen voran Kapitän Patrick Kefer und Spielertrainer Diamant Hoti, entfachten immer wieder gefährliche Angriffe. Dafür kam der TSV mit etwas Glück zum 2:0. Im Zweikampf fielen Philipp Kugler und der gegnerische Verteidiger und behinderten Torwart Simon Wolf, sodass Martin Grossmann nur abzustauben brauchte (35.). Von Entspannung jedoch keine Spur. Bereits im Gegenzug gelang Kefer der Anschlusstreffer mit einem Flachschuss. Vorausgegangen waren einige Unsicherheiten in der Abwehr des TSV. (db)

Ehekirchen II – Hörzhausen 1:1

Nach torloser erster Halbzeit hatte SVH-Spielertrainer Gazdag in der 55. Minute die erste Chance, als er frei vor FCE-Keeper Daferner auftauchte, dieser aber parierte. Besser machten es die Gäste in der 59. Minute: Im Nachschuss traf Sascha Mayer zum 0:1. Der Rückstand war zugleich ein Weckruf für die Hausherren. In 80. Minute flankte Kranner auf Gerbl, der wiederum auf Axtner ablegte. Dessen Schuss aus zwölf Metern landete unhaltbar im Netz. (fce)

