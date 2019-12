vor 7 Min.

TSV Neuburg beißt sich durch

Die weibliche U16 gewinnt trotz durchwachsener Leistungen die Kreismeisterschaft und schafft die Qualifikation für die „Oberbayerische“

Die weibliche U16 der Volleyballer des TSV Neuburg hat sich für die oberbayerische Meisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft gewann in ihrer Spielrunde alle acht Partien und setzte sich souverän durch.

Bei den Kreismeisterschaften trafen sich nun die sechs besten Teams des Kreises Nord, die in zwei Gruppen und danach in Überkreuzspielen den Finalisten für die „Oberbayerische“ ausspielten. Hier riss die Siegesserie der Neuburgerinnen. In einer über weite Strecken spannenden, aber nicht gutklassigen Partie unterlagen sie im ersten Spiel dem MTV Pfaffenhofen mit 1:2 (22:25,25:16, 13:15). Der TSV musste auf die an der Hand verletzte Alma Hamzic, deren Part Lea Niggemeyer engagiert übernahm, verzichten. Trainer Heinz Kirschner bot in der Startaufstellung Christiane Bottenschein im Zuspiel, Lina Sand und Lea Niggemeyer im Mittelblock, Marlene Klöck und Letizia Lettenmeyer auf den Außenpositionen sowie Tran An Thuy als Diagonalspielerin auf, wechselte im Laufe der Partie öfters Lisa Rapp ein. Die Neuburgerinnen konnten gegen die keineswegs übermächtigen Pfaffenhofnerinnen nicht an die in der Liga gezeigte Leistung anknüpfen, leisteten sich zu viele Eigenfehler und Schwächen in allen Elementen. Keine der Spielerin erreichte ihre Normalform. Bei den Neuburgerinnen fehlte der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und der unbedingte Siegeswille.

Das zweite Spiel gegen SV Wettstetten II wurde nach einem Kraftakt noch mit 2:1 (16:25, 25:19, 15:11) gewonnen. Da Wettstetten II auch im Tie-Break gegen Pfaffenhofen verlor, musste Neuburg in den Überkreuzspielen gegen SV Wettstetten I, den ersten der anderen Gruppe, spielen. Auf weiten Strecken gaben sich beide Teams nichts, so kam es zum Tie-Break, den die Neuburger Mädels glücklich (22:25, 25:17, 15:13) gewannen. Dadurch erreichten sie trotz durchwachsener Leistungen das Finale.

Hier traf das Team auf den TSV Kösching, der sich ebenfalls als Gruppenzweiter durch einen Sieg gegen den MTV Pfaffenhofen qualifiziert hatte. Eine Neuburger Führung im ersten Satz wurde leichtsinnig vergeben und brachte Kösching mit 26:24 zum Satzgewinn. Den zweiten Satz gewann der TSV mit 25:23 und schaffte es in den Tie-Break, der dann mit 15:10 gewonnen wurde. (hk)

