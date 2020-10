00:01 Uhr

TSV Rain müht sich vergebens

Käs-Elf verliert mit 0:2 beim SV Schalding-Heining

Von Stephanie Anton

Zu mehr als einer guten Anfangsphase sollte es für den TSV Rain in seinem ersten Regionalligaspiel im Jahr 2020 nicht reichen. In der wichtigen Partie gegen den SV Schalding-Heining unterlagen die Rainer am Ende mit 0:2.

Die Rainer waren wegen einer Buspanne – das Team musste nach einiger Wartezeit auf einen Ersatzbus umsteigen – etwas spät am Reuthinger Weg angekommen, weshalb das Spiel mit zehnminütiger Verzögerung angepfiffen wurde. Rain kam schwungvoller in die Partie und übte gleich zu Beginn Druck aus. Nach einigen Minuten kamen auch die Hausherren besser ins Spiel und hatten gleich eine gute Möglichkeit durch Markus Gallmaier. Sein Schuss ging allerdings ans Außennetz.

Die erste gute Möglichkeit hatte für die Gäste Jonas Greppmeir, er scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Torhüter Simon Busch. Nun waren die Hausherren am Drücker. Bei einem Freistoß sollte es klappen: Aus rund 25 Metern zentraler Position schoss René Huber aufs Tor. Durch die Mauer noch leicht abgefälscht wurde der Ball für Rains Torhüter Ludwig Zech unhaltbar – 1:0 für die Hausherren.

Schalding übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel und kreierte mehrere Chancen, während Rain sich mühte, den Rückstand zu verdauen. Zech zeichnete sich in der 35. Minute mit einer schönen Parade aus, doch Martin Tiefenbrunner wollte es noch einmal wissen und nutzte den Abpraller für einen Kopfball aus kurzer Distanz, dieser ging jedoch knapp rechts am Pfosten vorbei. Auch Alexander Mankowski hätte wenig später das 2:0 per Kopf machen können.

Nicht einmal zwei Minuten nach Wiederbeginn der nächste Schlag für die Gäste: Aus zentraler Position setzte erneut Huber einen Freistoß aus 25 Metern direkt ins linke obere Toreck – ein absolutes Bilderbuch-Tor. Rain war auch weiterhin unter Druck und konnte sich keine eindeutigen Möglichkeiten erspielen. Zwar machten die Gäste nun wieder mehr Druck, doch häufig fehlte der letzte Pass, um in eine gute Schussposition zu gelangen. So mussten die Gäste letztlich die 0:2-Niederlage hinnehmen.

TSV Rain Zech, Bobinger, Triebel, Schröder, Gracic (77. Bär), Königsdorfer (66. J. Müller), S. Müller, Cosic, Käser (66. Kurtishaj), Greppmeir (66. Brandt), Abou Khalil (ab 46. Robinson).

