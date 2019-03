vor 34 Min.

Tabellenführer stolpert gegen das Schlusslicht

SV Wagenhofen unterliegt dem TSV Burgheim II mit 1:2. Auch dem BSV Neuburg II gelingt eine Überraschung.

Dem Tabellenschlusslicht TSV Burgheim II ist beim Klassenprimus der A-Klasse Neuburg Wagenhofen mit einem 2:1-Auswärtssieg eine echte Überraschung gelungen. Der TSV verkürzte den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz dadurch auf zwei Punkte. Die Partie zwischen dem SV Sinning und dem FC Illdorf wurde abgesagt.

Waidhofen – BSV Neuburg II 1:4

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und Chancen auf beiden Seiten verursachte ein Abwehrspieler der Neuburger in der 36. Spielminute einen Elfmeter nach einem Foul an Patrick Feichtinger. Trainer Kevin Hauke verwandelte souverän zum 1:0 für den SV Waidhofen. Dies blieb auch der Zwischenstand bis zur Halbzeit. Der BSV aus Neuburg startete bestmöglich in die zweite Hälfte, als sie einen individuellen Fehler der Gastgeber ausnutzten und somit Daniel Winhard den Ausgleich erzielte (47.). Nach einigen Chancen auf beiden Seiten gelang es dem BSV durch Andreas Plosconka, in Führung zu gehen (57.). Kurz darauf vergab Christoph Ostermeier in der 66. Spielminute einen Foulelfmeter. In der Schlussphase konnten die Neuburger in der 85. wiederum durch Plosconka und 88. Spielminute durch Michael Förg auf 4:1 erhöhen. (svw)

Zell/Bruck – Bayerdilling 3:0

Nach einer verhaltenen Anfangsphase fanden die Gastgeber besser in die Partie. Nach bissigen Zweikämpfen und einigen vergebenen Großchancen durch Detter und Kroll gelang Christoph Vetter in der 36. Minute per Freistoß schließlich der Führungstreffer zum 1:0. Die Rot-Weißen blieben auch nach der Halbzeitpause spielbestimmend. So erzielte in der 57. Minute Daniel Vetter nach Vorlage von Florian Barf das 2:0. Die Heimelf ließ weiterhin nicht locker und erarbeitete sie sich in Person von Florian Barf noch das 3:0 (73.). (pietb)

Weichering – Brunnen 0:1

Im Derby gegen die DJK Brunnen kamen beide Mannschaften zu ihren Möglichkeiten. Davon konnte im ersten Durchgang jedoch keine genutzt werden. Das änderte sich in Halbzeit zwei, als Dominik Schedlbauer in der 63. Minute zur Gästeführung traf. Die Heimelf scheiterte immer wieder am guten Schlussmann der Gäste Simon Kreil, der den Sieg seiner Mannschaft festhielt. (krc)

Wagenhofen – Burgheim II 1:2

Dem Tabellenletzten aus Burgheim gelang eine faustdicke Überraschung, denn mit einem 2:1-Auswärtssieg entführten sie drei Punkte beim Tabellenführer. Torchancen waren in der ersten Hälfte Mangelware. Der erste Treffer resultierte aus einem Elfmeter, den Johannes Volk zur Gästeführung verwandelte (25.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Flamur Ajeti nur kurz darauf, als der Gästekeeper schon geschlagen war und ein TSV-Spieler seinen Schuss per Kopf klärte. Nach dem Wechsel mühte sich der SV Wagenhofen zwar, aber sein Spiel war meist zu träge und umständlich, sodass kein Treffer gelingen wollte. Zu allem Überfluss erhöhten die Gäste in der 60. Spielminute mit einer ihrer wenigen Möglichkeiten sogar noch auf 2:0, als Stefan Schmitt eine flache Hereingabe verwertete. Durch ein Eigentor der Gäste kam Wagenhofen nochmals heran (83.), jedoch fiel der Treffer zu spät, um das Spiel zu drehen. (svw)

Klingsmoos II - Staudheim 1:0

Zu einem knappen, aber letztlich nicht unverdienten Heimsieg kam der SV Klingsmoos II beim 1:0 gegen den FC Staudheim. Die Gäste kamen nach einer guten Viertelstunde zu einer ersten Möglichkeit, die jedoch nichts einbrachte. In der Folgezeit hatte der SVK durch Simon Hecker (28.), Florian Lenz (38.) und einen Freistoß von Stefan Brosi dreimal die Möglichkeit zur Führung, konnte diese aber nicht nutzen. Auch nach der Pause hatten die Weinroten die besseren Gelegenheiten. Ein 20-Meter-Schuss von Andreas Lenz ging über den Querbalken (66.) und auch Philipp Stelzer konnte wenig später eine Hereingabe nicht verwerten (69.). Der längst fällige Führungstreffer gelang dann Simon Hecker nach Zuspiel von Florian Lenz, als er vom linken Flügel kommend überlegt einschieben konnte (78.). Der FCS hatte dann im Anschluss an einen Freistoß noch die Chance zum Ausgleich, doch Johannes Wäcker konnte zur Ecke klären (80.). Und auch eine weitere Gelegenheit nach einem Eckstoß blieb ohne Folgen (83.). (svk)

Baar – Echsheim II 3:2

Nach 17 Minuten gingen die Gäste durch einen verwandelten Strafstoß von Christoph Sturm in Führung. Tobias Gruber konnte in der 40. Minute jedoch ausgleichen und Alusine Kamara in der 47. Minute sogar auf 2:1 erhöhen. Nachdem Bastian Baumgärtner sechs Minuten vor Schluss wieder den Gleichstand hergestellt hatte, gelang Sebastian Biederwolf in der letzten Spielminute noch der 3:2-Siegtreffer. (pietb)

