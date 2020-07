vor 23 Min.

Tabellenführung verteidigt

Schattenspiel: Die Tennissaison geht in die entscheidende Phase.

Zweite Herrenmannschaft des SV Weichering gewinnt mit 4:2 und bleibt an der Spitze. Während die Herren 30 knapp verlieren, müssen sich die Damen I deutlich geschlagen geben

Von Barbara Walter

Die neu gegründete zweite Herrenmannschaft des Weicheringer Tennisvereins ist mit einem 4:2-Erfolg gegen den Zweitplatzierten weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle an. Die Herren I waren ebenfalls erfolgreich und die Knaben 16 erkämpften sich ein Unentschieden. Alle anderen Mannschaft mussten Niederlagen hinnehmen.

Es waren einige Matches hart umkämpft und spannend, aber am Ende reichte es für Weichering nicht zu einem Punktgewinn. So unterlagen Dominik Brandstetter (1:6, 1:6), Christoph Niedermeier (4:6, 5:7), Nico Stapf (6:0, 2:6, 7:10) und Emma Bährle (0:6, 0:6). Ihre Doppel verloren Niedermeier/Stapf nach hartem Kampf mit 5:7, 6:4, 4:10 und Luis und Emma Bährle mit 1:6, 4:6.

Während Jonathan Mack sein Einzel klar mit 6:0, 6:0 gewann und auch Sophia Schneider nach langem Kampf mit 6:4, 1:6, 10:4 erfolgreich war, musste sich Katharina Omasreiter (1:6, 1:6) Anna-Maria Seeger (1:6, 4:6) geschlagen geben. In den Doppeln wurde es sehr spannend, denn es fiel die Entscheidung jeweils erst im Match-Tiebreak. Am Ende unterlag das Duo Omasreiter/Schneider mit 4:6, 6:2, 7:10 und Mack/Seeger gingen mit 6:3, 4:6, 10:5 als Sieger vom Platz.

Eine spannende Begegnung mit tollen Matches lieferte die Herren-30-Mannschaft, musste sich aber am Ende knapp geschlagen geben. Im Einzel feierten lediglich Michael Haberl (6:4, 2:6, 10:6) und Norbert Florian (7:6, 6:4) Siege. Matthias Schebitz (3:6, 6:7), Jaroslav Hanus (2:6, 2:6), Michael Detter (0:6, 1:6) und Klaus Wagner (4:6, 3:6) unterlagen. Im Anschluss wurden zwei Doppel gewonnen, was aber nicht mehr zum Sieg reichte. So war das Duo Jaroslav/Haberl nach gewonnenem ersten Satz (6:2) nach einer verletzungsbedingten Aufgabe eines Gegners erfolgreich. Schebitz/Wagner gewannen ihr Marathonmatch mit 6:4, 5:7, 10:5. Allerdings mussten sich Florian/Bernd Rößler mit 2:6, 6:7 geschlagen geben.

Die Partie war bereits nach den Einzeln, die Weichering alle gewann, entschieden. Florian Fahrmeier gewann mit 6:0, 6:0, Oliver Maat siegte 6:3, 6:2, Thomas Mandlmeier 6:0, 6:2. Tobias Mandlmeier ging mit 6:1, 6:1 als Sieger vom Platz, Tobias Walter holte sein Match mit 6:3, 6:4 und Markus Brandstetter behielt mit 6.3, 2:6, 10:2 die Oberhand. Um so überraschender war, dass in den Doppeln nur das Duo Fahrmeier/Walter mit 6:0, 6:3 gewinnen konnte. Maat/Brandstetter unterlagen knapp mit 6:3, 6:7, 9:11 und auch Tobias Mandlmeier/Andreas Bauch gaben ihr Match mit 2:6, 6:7 ab.

Zum Erfolgsgarant entwickelt sich die zweite Herrenmannschaft, denn sie bleiben weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. So gewann Maximilian Heindl sein Match mit 6:3, 6:2, Jonas Walter war mit 6:4, 6:0 erfolgreich und Sebastian Huber behielt am Ende mit 3:6, 6:3, 10:4 die Oberhand. Nur Nick Paukstat musste sich mit 0:6, 6:7 geschlagen geben. Den Siegpunkt im Doppel holten Heindl/Walter, die mit 6:4, 6:3 erfolgreich waren. Das Duo Paukstat/Huber musste sich mit 6:7, 2:6 geschlagen geben.

Eine deutliche Niederlage musste die erste Damenmannschaft hinnehmen. Katharina Huber (0:6, 0:6), Veronika Schmidl (3:6, 1:6), Stephanie Schröter (2:6, 1:6), Patricia Schreier (5:7, 1:6), Teresa Schmidl (3:6, 3:6) und Julia Scheller (3:6, 1:6) verloren ihre Einzel. Huber/Anja Behr (1:6, 0:6), Veronika Schmidl/Scheller (1:6, 3:6) und Schröter/Schreier (2:6, 1:6) mussten sich in den Doppel geschlagen geben.

Es waren einige Matches hart umkämpft und spannend, aber am Ende konnten die Weicheringer Damen nur ein Doppel gewinnen. So unterlag im Einzel Lara Mack knapp mit 3:6, 7:5, 5:10, Franziska Huber verlor 4:6, 1:6 und Manuela Moosheimer musste sich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. Anna-Lena Berger gab ihr Match knapp mit 2:6, 6:4, 8:10 ab. Während das Duo Moosheimer/Huber im Doppel mit 5:7, 0:6 unterlag, holten Mack/Berger mit einem 7:5, 7:5-Erfolg den Ehrenpunkt.

