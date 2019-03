vor 50 Min.

Tag der Überraschungen

Die abgeschlagenen Teams des SC Rohrenfels (2:1 gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim) und der DJK Langenmosen II (1:0 gegen den SC Ried) feiern nicht für möglich gehaltene Siege. Auch Straß gewinnt unerwartet.

Sowohl dem SC Rohrenfels als auch der DJK Langenmosen II sind in der Kreisklasse Neuburg Überraschungen gelungen. Einen souveränen Sieg feierte die TSG Untermaxfeld, die den BSV Neuburg mit 4:1 bezwang. Erster Verfolger ist nun der SV Echsheim-Reicherstein, der mit 3:1 in Berg im Gau gewann.

Rohrenfels – Joshofen–B. 2:1

Bereits nach sechs Minuten gingen die Hausherren nach schöner Vorarbeit von Maximilian Kempfle durch Salih Yilmaz in Führung. Doch nur zwei Minuten später konnten die Gäste durch David Obermaier ausgleichen, der nach einer Hereingabe vom Flügel den Ball versenkte. In der Folge hatte die SpVgg etwas Übergewicht, jedoch nutzten Jonas Zeller und Tobias Bauer die sich ihnen bietenden Chancen nicht. Daher war die Führung der Rohrenfelser etwas schmeichelhaft. In der 43. Minute fing wiederum Yilmaz einen Pass ab und schoss den Ball direkt aus 16 Metern ins Kreuzeck. Nach der Pause hatten wiederum die Gäste etwas mehr vom Spiel, erarbeiteten sich aber keine nennenswerten Chancen, da letztlich auch der Zug zum Tor fehlte. Auch in der Schlussphase konnte die Heimmannschaft mit viel Kampf den überraschenden Sieg verteidigen und den ersten Dreier im Jahr 2019 verbuchen. (scr)

Straß – Rennertshofen 2:1

Dem SV Straß ist mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Rennertshofen eine Überraschung gelungen. Stephan Pils brachte den Gastgeber mit einem verwandelten Elfmeter in Führung (38.). Simon Pickhard glich kurz vor dem Halbzeitpfiff für Rennertshofen aus (45.). In der zweiten Halbzeit gelang Andreas Hutter der entscheidende Treffer (65.). (nr)

Langenmosen II – Ried 1:0

Im Abstiegskampf hat Schlusslicht Langenmosen II ein deutliches Lebenszeichen setzen können. Zu Hause konnte der favorisierte SC Ried verdient mit 1:0 bezwungen werden. Andreas Mayr gelang in der 84. Minute das viel umjubelte DJK-Siegtor. (djk)

Ehekirchen II – Klingsmoos 0:1

Bei diesem Derby war von Beginn an Brisanz mit von der Partie. Nach neun Minuten gab es nach Foul an Tobias Narr den fälligen Strafstoß, den Mathias Weber zur Führung der Gäste verwandelte. Danach wachte die Bezirksligareserve auf und brachte den Aufstiegsfavoriten aus der Nachbargemeinde ins Wanken. Nach 25 Minuten ging ein abgefälschter Freistoß von Johannes Kranner knapp am Tor vorbei. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Ehekirchener das Tempo und erspielten sich zahlreiche Chancen. Daniel Schölzke tauchte zweimal allein vor Kreithmeier auf und blieb zweimal zweiter Sieger. In der 74. Minute vergab Maximilian Wenger eine Kopfballchance nach einer Gabrica-Flanke. Fünf Minuten später dann die größte Chance zum Ausgleich: Lukas Ziegler stoppte den Ball am Fünfmeterraum und schoss haarscharf am Tor vorbei. Letzter Aufreger war eine missglückte Flanke von David Weidenhüller in der 95. Minute, die knapp am Gästegehäuse vorbei segelte. Damit blieb es beim höchst schmeichelhaften Sieg der Gäste. (fce)

U’maxfeld – BSV Neuburg 4:1

Bis zur Halbzeit konnte man in Untermaxfeld noch nicht mit dem letztlich klaren Sieg gegen die Gäste aus Neuburg rechnen. Die TSG legte zwar furios los und belohnte sich durch einen Kopfballtreffer von Matthias Irl in der 14. Minute, schaltete aber danach einige Gänge zurück. So kam es, dass BSV-Torjäger Nils Lahn in einer ereignisarmen ersten Hälfte den Spielstand fast noch auf den Kopf stellte. Erst netzte er in der 37. Minute zum 1:1 ein, ehe ein Kopfball des BSV-Stürmers nur zwei Minuten später an der Latte landete. Mit der Einwechslung von Marco Veitinger aufseiten der Gastgeber kam dann merklich mehr Schwung in das Spiel der Heimmannschaft. Mit einer schönen Direktabnahme zum 2:1 brach Thomas Edler letztlich die Gegenwehr der BSV’ler. Matthias Irl mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag (78.) und Marco Veitinger (86.) mit einem verwandelten Elfmeter kurz vor Schluss, schraubten das Ergebnis am Ende dann noch deutlich nach oben. (ede)

Berg im Gau – Echsheim 1:3

Der Favorit unterstrich in Berg im Gau seine Aufstiegsambitionen und nahm drei Punkte mit. In einer ereignislosen ersten Halbzeit war es kurz vor dem Pausenpfiff Simon Landes (40.), der die Gäste per Elfmeter in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erwischte das Heimteam den besseren Start und glich durch Niklas Müller (57.) aus. Nachdem Matthias Kefer den SVE erneut in Führung geschossen hatte (72.), dauerte es bis zur 92. Minute, ehe Simon Landes mit seinem zweiten Treffer des Tages den „Deckel“ auf die Partie machte. (nr)

