„Tag des offenen Tores“ in Wagenhofen

Hausherren haben beim Schützenfest gegen die DJK Brunnen mit 5:4 die Nase vorne und bleiben damit im bisherigen Saisonverlauf ungeschlagen. Absteiger FC Illdorf entführt beim FC Zell/Bruck die Punkte

Während der SV Wagenhofen in der A-Klasse Neuburg ungeschlagen bleibt, muss Aufsteiger TSV Burgheim II weiter auf seinen ersten Zähler warten.

Klingsmoos II – Bayerdilling 3:0

Bereits nach zwei Minuten traf Simon Hecker nach einem schönen Angriff über den linken Flügel zum 1:0. Die Gäste waren gut im Spiel, konnten ihre Möglichkeiten aber nicht in Tore ummünzen. Gleich nach Wiederbeginn konnte Stefan Brosi nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Felbermeir sicher zum 2:0. Wenig später traf Florian Lenz nur den Pfosten (50.) und auch Felbermeir brachte das Leder nach 59 Minuten nicht im SVB-Gehäuse unter. Etwa 20 Minuten später parierte Lucas Tremel einen gut getretenen Freistoß. Das schönste Tor des Tages gelang in der Schlussminute Lenz, der eine weite Flanke von Thomas Kramer volley neben den rechten Pfosten zum 3:0-Endstand setzte. (psie)

Burgheim II – Echsheim II 1:5

Im Duell der Aufsteiger siegte der Gast souverän. Die erste vielversprechende Chance vergab David Wolf mit dem ersten Angriff. Besser machte es Echsheim in der siebten Minute durch Luis Hertl. Im Anschluss waren die Echsheimer völlig überlegen, ließen viele Chancen liegen und erhöhten trotzdem durch einen Doppelpack von Jonas Landes auf 3:0 (41./44.).

Nach gut einer Stunde verkürzte Dominik Krupper überraschend auf 1:3 und sorgte für etwas Hoffnung im Lager des TSV Burgheim. Echsheim hatte weitere Chancen, war aber zu nachlässig und auch Burgheim konnte nichts Zählbares verbuchen. Hertl (75.) und Maximilian Hertl (89.) machten in der Schlussphase den Sack zu. (tsv)

Zell/Bruck – Illdorf 1:4

Illdorf ging bereits früh in Führung (3.). Die Gäste nutzten einen Ballverlust im Zeller Mittelfeld, konterten schnell und legten vor dem Torwart quer auf Manuel Tunat, der nur noch einschieben musste. Im Anschluss entwickelte sich ein relativ ausgeglichenes Spiel mit einem Chancenplus der Gäste. Folgerichtig erzielte Tunat kurz vor der Pause das 0:2. Nach der Halbzeit änderte sich vorerst wenig. Illdorf war besser im Spiel und kam nach 58 Minuten zum 0:3 – durch einen Kopfballtreffer des eine Minute zuvor eingewechselten Rene Reiter. Kurz darauf griff der sonst stark agierende Zeller Torhüter Jonas Kessler nach einem Freistoß von Christoph Meier daneben und musste das 0:4 hinnehmen (60.). Danach wurde die Heimelf etwas besser und kam durch Marcel Wagner zu einem Ehrentreffer (65.), der einen Fehler des herauslaufenden Torhüters eiskalt bestrafte. Die Heimelf mühte sich im Anschluss, einen weiteren Treffer zu erzielen. Doch Illdorf verwaltete das Ergebnis geschickt und konterte gefährlich. Somit blieb es beim auch in dieser Höhe verdienten Sieg. (fczb)

Staudheim – Sinning 3:1

Staudheim erwischte einen Beginn nach Maß: Daniel Zinsmeister setzte sich über die rechte Außenbahn durch und bediente Philipp Helmer, der die flache Hereingabe zum 1:0 verwandelte (2.). In der Folgezeit übernahm Sinning mehr und mehr das Geschehen und kam bis zur Halbzeit mehrfach gefährlich vor das Staudheimer Tor – doch ohne Erfolg! Auch in der zweiten Hälfte hätte die Heimelf gleich zu Beginn treffen können. Aber der Ball sprang von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. Staudheim blieb am Drücker und verpasste es in der Folgezeit, das vorentscheidende 2:0 zu machen. Stattdessen traf Martin Grauvogel mit einem sehenswerten Kopfball zum überraschenden Ausgleich (60.). Der FC blieb jedoch weiter das aktivere Team und kam durch einen von Dominik Sager verwandelten Elfmeter zum 2:1 (78.). Sinning machte nun auf. Dies nutzte Marcel Siewieryniec nach einem Konter aus und erzielte das entscheidende 3:1. (ahm)

Weichering – Ober-/Unter. 2:1

Von Anfang an spielten die beiden Mannschaften auf Sieg und setzten alles daran, in Führung zu gehen. Dies gelang dem SV Weichering durch Jürgen Kreller (20.). Die Oberhausener ließen das nicht auf sich sitzen und glichen nur wenige Minuten später durch Marc Kugler zum 1:1 aus (33.). Auch in der zweiten Halbzeit waren beide Teams höchst konzentriert in ihrem Offensivspiel. Dabei gelang es nur der Heimelf, erneut ein Tor zu erzielen. Dieses schoss Sebastian Krüner in der 55. Minute und stellte damit das Endergebnis her. (esn)

Baar – BSV Neuburg II 2:0

In einer unterhaltsamen Partie gelang es dem Team aus Baar von Beginn an, Druck auf den Gegner aufzubauen. Die ersten 30 Minuten gehörten nur dem Gastgeber, der aber erst in der 34. Minute mit einem Tor von Diamant Hoti in Führung ging. In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren zu mehreren guten Chancen. Neuburg wirkte fahrig und kam nur vereinzelt zu Möglichkeiten. In der 76. Minute erlöste Christian Schöllhorn die Baarer, die somit einen ungefährdeten 2:0-Sieg einfahren konnten. (svb)

Wagenhofen – Brunnen 5:4

Wagenhofen legte los wie die Feuerwehr und kam schnell zu einer 2:0-Führung durch Treffer von Flamur Ajeti (5.) und Lukasz Bar (10.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten Mitte der ersten Hälfte durch Manuel Berger. David Hriso erhöhte noch vor dem Wechsel auf 3:1. Unmittelbar nach Wiederanpfiff besorgte abermals Lukasz Bar das 4:1. Das Match schien entschieden. Doch Brunnen kämpfte sich mit einem Doppelschlag in der 57. und 59. Minute zurück ins Geschehen. Erst verwandelte Sebastian Kopold einen Foulelfmeter für die Gäste, ehe Andre Irl der Anschlusstreffer zum 4:3 gelang. Der „Tag des offenen Tores“ ging munter weiter. Erst erzielte Ajeti das 5:3 (75.), bevor Irl kurz darauf wieder verkürzen konnte. Zu mehr reichte es jedoch für die Gäste nicht mehr, sodass der SV Wagenhofen nach drei Spielen die optimale Punktausbeute von neun Zählern vorweisen kann. (hugo)

