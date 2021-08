Der Meister gibt sich keine Blöße

Herren 60 der TeG Neuburg gewinnen auch ihr letztes Saisonspiel. Während die Junioren 18 ebenfalls erfolgreich sind, müssen sich die Herren II in Rain deutlich geschlagen geben

Nachdem die Knaben 15 vergangene Woche schon als Tabellenzweiter punktgleich mit dem Meister ihre Saison beendet hatten, zogen in dieser Woche die restlichen TeG-Mannschaften, die ihre Heimspiele beim BSV austragen, nach. Die Herren 60 machten schon vergangene Woche Meisterschaft und Aufstieg perfekt und konnten ihr letztes Saisonspiel in Ruhe genießen. Auch die Junioren beenden die Spielrunde auf dem zweiten Platz, nur ein Aufeinandertreffen konnten sie in dieser Saison nicht gewinnen. Ein wenig durchwachsener sieht die Bilanz bei den Herren II aus, die zwar hohe Siege feierten, aber auch die ein oder andere Niederlage einstecken mussten.

Zu Hause zeigten sich die Junioren noch einmal von ihrer starken Seite. Kevin Müller, Johannes Braun und Razvan Burla konnten den Sack jeweils schon nach zwei Sätzen zumachen. Tim Kirchhofer musste in den Match-Tiebreak, in dem er unterlag. Die Doppel teilten Gastgeber und Gäste dann auf. Mit vier Siegen und einer Niederlage liegt eine starke Saison hinter der zweiten Juniorenmannschaft der TeG, die knapp hinter der Spitze auf dem zweiten Platz abschließt.

Ergebnisse Kirchhofer – Burkhart 6:4, 6:7, 2:10; Müller – Abold 6:3, 6:0; Braun – Hoser 6:0, 7:6; Burla – Kreuzer 6:1, 6:3. Kirchhofer/Braun – Müller/Dietrich 4:6, 5:7; Müller/Burla – Burkhart/Abold 6:3, 6:0.

Eine überraschend hohe Niederlage mussten die Herren II zum Saisonende einstecken. Gegen starke Gegner mit niedrigen Leistungsklassen konnten die Neuburger mit viel Einsatz mithalten, mussten am Ende aber doch alle Einzel abgeben. Vladimir Gagula konnte in seiner Partie, die bei nur zwei Sätzen über zwei Stunden dauerte, gar fünf Matchbälle abwehren, bevor der Punkt schlussendlich doch an den Kontrahenten ging. Auch in den Doppeln ließen die Rainer den Gästen aus Neuburg keine Chance und sorgten für das eindeutige Ergebnis. Die Herren II beenden ihre Saison im Tabellenmittelfeld.

Ergebnisse Schmidkunst – Engel 6:2, 6:2; Glashauser – Ziegler 6:4, 6:1; Nitsche – Pelz 6:1, 6:2; Celik – Gagula 6:2, 6:4. Schmidkunst/Glashauser – Engel/Pelz 6:1, 6:1; Nitsche/Celik – Ziegler/Gagula 6:2, 6:2.

Etwas unglücklich ging die Saison für die Herren 60 zu Ende. Nachdem eines der Einzel an die Gastgeber und eines an die Gäste ging, mussten Letztere die übrigen beiden Solopartien verletzungsbedingt verloren geben. Das einzige gespielte Doppel ging an die Neuburger. Der erfolgreichen Spielrunde tut der Saisonabschluss aber keinen Abbruch: Die TeGler konnten in diesem Frühjahr und Sommer alle Aufeinandertreffen in der Liga für sich entscheiden und beenden die Saison verdientermaßen auf dem ersten Tabellenplatz. Die Meisterschaft stand schon in der vergangenen Woche vorzeitig fest.

Ergebnisse Riegg – Vachal 3:6, 6:2, 7:10; Gagula – Schillinger 6:2, 6:2; Kohler – Lamnek 6:3, 4:0 w.o.; Seefried – Heinzlmeir 6:3, 3:1 w.o.; Gagula/Kohler – Vachal/Schillinger 6:3, 6:2.