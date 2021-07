Freude über den Titel

U-10-Mannschaft des TSV Ober-/Unterhausen gewinnt das entscheidende Spiel in Karlshuld und steht als Meister fest. Auch die Herren 30 siegen souverän

lDamen 40, Kreisliga: TSV Ober-/Unterhausen – TSV Reichertshofern 3:3 Susanne Götzenberger (6:3, 6:2) und Ursula Oppenheimer (6:0, 7:6) setzten sich im Einzel durch. Sandra Zach und Carola Braun-Schmiz mussten sich hingegen geschlagen geben. Im Doppel unterlagen Götzenberger/Braun-Schmiz mit 1:6, 5:7. Oppenheimer/Zach konnten jedoch das Zweier-Doppel mit 6:1, 6:3 für sich entscheiden, wodurch die Begegnung mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete.

lHerren 30, Kreisliga: MTV Ingolstadt – TSV Ober-/Unterhausen 0:6 Einen souveränen Auswärtsauftritt legten die Herren 30 des TSV in Ingolstadt hin. Michael Seeber (6:1, 6:0), Andreas Mayer (6:1, 6:2), Stefan Zehnder (6:0, 6:0) und Marcus Lappe (6:1, 6:2) ließen in den Einzeln nichts anbrennen. Im Doppel hatten Mayer/Geier mit 6:1, 6:1 ebenfalls keine Probleme. Lediglich das Einser-Doppel Seeber/Zehnder sorgte für Spannung. Doch auch diese Partie konnte sich der TSV im Match-Tiebreak mit 6:7, 6:2, 10:5 sichern.

lMidcourt U10, Bezirksklasse 1: SV Karlshuld – TSV Ober-/Unterhausen 2:10 Im Derby und direkten Duell um die Meisterschaft konnten sich die Oberhausener in Karlshuld durchsetzen. Oskar Wasilesku (4:0, 4:1), Florian Geier (4:0, 4:2) und Charlotte Smola (4:0, 4:0) siegten in den Einzeln jeweils in zwei Sätzen. Niklas Malchert musste sich knapp mit 1:4, 4:1, 7:10 geschlagen geben. Im Doppel setzten sich Wasilesku/Geier (4:2, 4:2) und Malchert/Smola (4:1, 5:4) ebenfalls durch und erreichten in der Premieren-Saison der U10 souverän den ersten Platz.

lKleinfeld U9, Bezirksklasse 1: TSV Ober-/Unterhausen – TC Scheyern 6:14 Die U9 verkaufte sich gegen den Tabellenführer aus Scheyern teuer. Florian Geier konnte sein Einzel mit 5:3, 4:2 für sich entscheiden. Jakob Wasilesku erreichte mit 4:5, 4:1 ein Unentschieden. Jakob Bürrle und Hendrik Linder mussten sich trotz guter Leistungen geschlagen geben. Im Doppel setzten sich Geier/Bürrle mit 4:2, 4:1 durch, während Wasilesku/Graf mit 1:4,1:4 unterlegen waren. Die Motorikübungen gingen mit 1:7 an die Gäste. Mit drei Siegen aus fünf Spielen erreichte man jedoch ein tolles Saisonergebnis und einen guten vierten Platz.