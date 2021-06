Große Anstrengungen werden belohnt

Mannschaften der TeG Neuburg kommen bei heißen Temperaturen zu zwei Siegen und zwei Unentschieden

Einen weiteren erfolgreichen Spieltag haben die Tennisspieler der TeG Neuburg hinter sich gebracht. Ausgerechnet am bisher heißesten Wochenende des Jahres mussten die Neuburger in vielen ungewöhnlich langen Duellen Kampfgeist zeigen, die erst in Tie-Breaks entschieden wurden. Umso erfreulicher, dass am Ende die Anstrengung mit zwei Siegen und zwei Unentschieden belohnt wurde.

lKnaben 15, Kreisklasse 2: TeG Neuburg – DJK Sandizell 3:3: Mit einem Unentschieden starteten die jungen Tennisspieler der TeG eine Woche nach den anderen Mannschaften in die Saison. Leon Möbius sowie Niklas Poetsch, der nach Satz-Rückstand sein Spiel drehte und noch im Match-Tie-Break gewann, sicherten das 2:2 nach den Einzeln. Nachdem Sandizell das Zweier-Doppel beim Stand von 3:1 für Rigler/Schulz verletzungsbedingt aufgab, musste das Einser-Doppel entscheiden. Leonardo Minucci und Niklas Poetsch spielten beherzt, unterlagen aber nach langem Kampf knapp mit 10:13 im Match-Tie-Break, sodass die Partie mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete.

Ergebnisse: Minucci - Klier 1:6, 3:6; Möbius - Hundseder 6:2, 6:1; Böhm - Walter 2:6, 1:6; Poetsch - Brosi 1:6, 6:3, 10:6. Minucci/Poetsch - Hundseder/Brosi 3:6, 7:6, 9:11; Rigler/Schulz - Walter/Mühlpointner 3:1; w.o.

lJunioren 18, Kreisklasse 2: TeG Neuburg II – TC Oettingen 4:2: Auch bei den Junioren 18 mussten – wie schon vergangene Woche – die Doppel entscheiden. Nach einem klaren Sieg von Michael Erdem sowie Niederlagen von Tim Kirchhofer und Kevin Müller behielt Johannes Braun an Position drei im Match-Tie-Break die Nerven und sorgte für ein Unentschieden nach den Einzeln. Im Zweier-Doppel hatten Kevin Müller und Razvan Burla ihre Gegner sicher im Griff und brachten das TeG-Team mit 3:2 in Führung. Das Einser-Doppel Kirchhofer/Rogler machte es dann spannend. Nach Abwehr von zwei Matchbällen gewannen sie glücklich, aber verdient 15:13 und sicherten so den umjubelten Erfolg. Die Mannschaft konnte damit am zweiten Spieltag bereits den zweiten Sieg einfahren.

Ergebnisse: Kirchhofer - Vitkovsky, B. 2:6, 3:6; Müller - Vitkovsky, T. 6:3, 3:6, 7:10; Braun - Vitkovsky, S. 3:6, 7:5, 10:5; Erdem - Jaumann 7:6, 6:1. Kirchhofer/Rogler - Jaumann/Vitkovsky, B. 6:2, 6:7, 15:13; Müller/Burla - Vitkovsky S./Vitkovsky, T. 6:4, 6:1.

lHerren, Kreisklasse 4: WF Klingen – TeG Neuburg II 3:3: Durch einen abgewehrten Matchball im Match-Tie-Break konnte Marcel Engel den Gleichstand nach den Einzeln sicherstellen. Auch das Einser-Doppel ging in die Verlängerung, in der Engel/Florian Liepelt einen 4:8-Rückstand noch drehen und schlussendlich den Neuburgern ein Remis sichern konnten. Wie schon in der Vorwoche nahmen die TeG’ler einen Punkt mit nach Hause und setzen sich im Tabellenmittelfeld fest.

Ergebnisse: Lamm - Engel 6:0, 3:6, 11:13; Kreutmayr - Liepelt 3:6, 2:6; Jäger - Abspacher 6:0, 6:0; Niklasch - Grossin 6:0, 6:3. Lamm/Kreutmayr - Engel/Liepelt 6:3, 4:6, 9:11; Jäger/Niklasch - Ziegler/Grossin 6:4, 6:0.

l Herren 60, Kreisklasse 1: TC Wittelsbach-Aichach – TeG Neuburg 0:6: Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel der Herren 60 in Aichach. Während Alfred Riegg und Helmut Kumpfe in ihren Einzeln nicht ein einziges Spiel abgeben mussten, fuhren auch Zlatan Gagula und Walter Rau deutliche Ergebnisse ein. Der positive Trend setzte sich in den Doppeln fort, von denen ebenfalls alle an die Neuburger gingen. Als einziges Team der Liga konnte man damit die ersten beiden Saisonspiele gewinnen.

Ergebnisse: Holmer - Riegg 0:6, 0:6; Faltus - Kumpfe 0:6, 0:6; Kreutmayr - Gagula 2:6, 2:6; Stützle - Rau 0:6, 1:6. Holmer/Kreutmayr - Riegg/Kumpfe 1:6, 1:6; Faltus/Holzmann - Gagula/Seefried 5:7, 3:6.