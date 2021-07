Hauchdünn den Titel verpasst

Knaben 15 der TeG Neuburg müssen sich punktgleich mit dem Spitzenreiter mit dem zweiten Platz begnügen. Herren 60 besiegen den TC Burgheim und stehen als Meister fest

Die Herren 60 der TeG Neuburg stehen als Meister fest. Die jeweils erste Saisonniederlage mussten die Junioren 18 II und die Herren II der TeG Neuburg hinnehmen. Besser lief es bei den Knaben 15, die ihre Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beenden und punktgleich mit dem Spitzenreiter abschließen.

Gut aufgestellt beendet die U15 des TeG Neuburg am Freitag die Punktrunde. Die Spieler waren in Topform und ließen keinen Zweifel daran, wer als Gewinner vom Platz gehen würde. Auf Platz 1 gewann Felix Angermayr sehr überzeugend 6:0, 6:2, genauso erfolgreich beendeten Leon Möbius und Luca Schulz ihre Matches. Julian Rigler gewann ebenfalls klar mit 6:0, 6:1. Auch in den beiden Doppeln ließen die Neuburger den Gästen keine Chance. Nikolaus Böhm, welcher als Ersatz für Angermayr spielte, konnte mit Möbius das Einser-Doppel klar für sich entscheiden. Ebenso problemlos gewannen Rigler und Schulz ihr Match. Eine starke Saison beenden die Knaben 15 so auf dem zweiten Tabellenplatz. Dem Tabellenersten mussten sich die Nachwuchsspieler nur denkbar knapp mit einem gewonnenen Match weniger geschlagen geben.

Ergebnisse Angermayr – Stöckl 6:0, 6:2; Möbius – Hermann 6:0, 6:2; Rigler – Fischer 6:0, 6:1; Schulz – Brzenskott 6:0, 6:2, Möbius/Böhm – Schmidberger/Schäfer 6:0, 6:2; Rigler/Schulz – Hermann/Fischer 6:1, 6:0.

Im Spitzenspiel der Liga musste der Zweite auswärts beim Tabellenführer ran. Dass sich die beiden Juniorenmannschaften durchaus auf Augenhöhe begegneten, zeigte sich schon in den Einzeln an den knappen Ergebnissen, die die TeGler den Gegnern trotz deren durchweg höherer Leistungsklassen abringen konnten. An Eins gesetzt konnte Kevin Müller mit 6:4, 7:5 den Neuburgern einen Punkt sichern. Auch im Doppel ging es eng zu, diesmal mussten sich Müller und Razwan Burla knapp geschlagen geben. Im Match-Tiebreak das Zweier-Doppel für sich entscheiden konnten dafür Johannes Braun und Elias Rogler. Damit müssen die Junioren 18 II zwar die erste Saisonniederlage verkraften, der zweite Platz in der Tabelle ist aber sicher. Zudem haben die Neuburger noch einen Spieltag mehr als einige andere Mannschaften vor sich.

Ergebnisse Hahn – Müller 4:6, 5:7; Matusche – Braun 6:1, 6:2; T. Zweschper – Burla 6:1, 7:6; L. Zweschper – Rogler 6:3, 6:4. Hahn/Matusche – Müller/Burla 6:4, 7:5; Zweschper/Zweschper – Braun/Rogler 7:5, 3:6, 8:10.

Ebenfalls die erste Saisonniederlage musste die zweite Herrenmannschaft hinnehmen. Zu Gast beim bisher ungeschlagenen Spitzenreiter aus Klingsmoos spielten die jungen Neuburger beherzt auf, mussten sich dennoch knapp geschlagen geben. Lediglich Kilian Burgau konnte sein Einzel für sich entscheiden, Florian Liepelt unterlag im Tiebreak im zweiten Satz nur knapp. Im Doppel dann konnten Liepelt und Martin Gepperth das Einser-Doppel deutlich für sich entscheiden. Die Neuburger reihen sich im oberen Tabellenmittelfeld ein, beste Aussichten also für den Saisonendspurt.

Ergebnisse J. Brosi – Gepperth 6:2, 6:0; Kühn – Liepelt 6:4, 7:6; Vief – Burgau 2:6, 1:6; M. Brosi – Berneisch 6:0, 6:2, Kühn/Vief – Gepperth/Liepelt 2:6, 3:6; Brosi/Brosi – Burgau/Berneisch 6:2, 6:4.

Die Saison ist noch nicht ganz vorbei, doch schon jetzt steht fest: Die Herren 60 der TeG Neuburg werden die Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz beenden. Ganz so klar wie das Endergebnis waren die einzelnen Matches gegen Burgheim nicht, zwei der Einzel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Mit viel Kampfgeist konnten Zlatan Gagula und Volker Gebert ihre Begegnungen für sich entscheiden. Klarer war die Angelegenheit dann schon in den Doppeln, die beide glatt in zwei Sätzen an die Heimmannschaft gingen. Nach dem fünften Sieg am fünften Spieltag konnten Alfred Riegg, Helmut Kumpfe, Josef Seefried, Gagula und Gebert sowie ihre weiteren Mannschaftskollegen den Titel vorzeitig klarmachen.

Ergebnisse Riegg – Specht 2:6, 4:6; Kumpfe – Hermann 7:5, 4:0 w.o.; Gagula – Stegmeier 5:7, 6:4; 10:6; Gebert - Diepold 3:6; 6:4; 10:6. Riegg/Gagula – Specht/Stegmeier 6:3, 7:5; Kumpfe/Seefried – Diepold/Abspacher 6:2, 6:0.