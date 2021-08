Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Bei den Donaumoos-Open in Karlshuld sind einige Spieler mit dabei, die in der Deutschen Rangliste geführt werden. Auch Wettbewerb der Herren B verspricht Spannung

Am heutigen Freitag beginnen die Donaumoos-Open der Tennisabteilung des SV Karlshuld. Bei der mittlerweile 35. Auflage dieses Herren-Einzel-Turniers wurden diesmal nur die Herrenkonkurrenzen ausgeschrieben. Die Verantwortlichen mussten nicht nur coronabedingt, sondern auch aufgrund der langen Punktspielsaison andere Voraussetzungen in Kauf nehmen. Dass sich dennoch für beide Felder 61 Teilnehmer anmeldeten, ist für den Veranstalter umso erfreulicher.

Ab 12 Uhr starten die Vorrundenspiele auf den Plätzen des SV Karlshuld am Maurerstraßl. Auch der SV Weichering und die TG Königsmoos haben ihre Anlagen zur Verfügung gestellt. Ohne die Unterstützung der befreundeten Vereine könnte ein Event in dieser Größe nicht durchgeführt werden.

Am Samstag geht es dann ab 9 Uhr weiter. Die Viertelfinals sind für Samstag (am Spätnachmittag), die Halbfinalspiele am Sonntag ab 9.30 Uhr geplant, die Endspiele finden zeitversetzt statt, wobei das Spiel um Platz 1 bei den Herren „A“ gegen 15 Uhr stattfinden dürfte.

Bei den Herren „A“ ist Adrian Kohler (Deutsche Rangliste Nummer 254) vom VfL Sindelfingen an Nummer eins gesetzt. Etwa die Hälfte der Spieler haben eine Platzierung unter den ersten 600 in der Deutschen Rangliste oder zumindest die Leistungsklasse 1!

Wieder mit am Start ist auch Philipp Regnat (DR 369), der dieses Jahr für die TF Dachau spielte. Er hatte 2017 als ungesetzter Spieler ganz souverän die Konkurrenz gewonnen. Er wird auch dieses Jahr zu beachten sein. Georg Trompler (LK 1,9), der für den TC Pfaffenhofen auf Punktejagd ging, hat gleich in der ersten Runde einen „Oldie“ zugelost bekommen, der es in sich hat. Der 53-jährige Alexander Windisch vom TC Augsburg Siebentisch war in den Seniorenbereichen 45+ bereits mehrmals Europameister und wurde in der ITF Senior Tour in den Jahren 2016 und 2017 als weltweite Nummer eins geführt. Dass der ehemalige Bundesligaspieler das Tennisspielen nicht verlernt hat, beweist seine LK 3,1.

Auch sein Mannschaftskollege Uli Bengeser (LK 3,9), der ehemalige bayerische Meister bei den Herren 35, hat bei den Herren A gemeldet und will den zahlreichen Youngstern Paroli bieten.

Bei den Herren „B“ haben 31 Spieler gemeldet. Zu den Favoriten zählen Gregor Lohmüller (LK 7,1) vom FC Ergolding und Thomas Meyer (LK 7,2) vom TSV Pöttmes. Aber auch Benedikt Beier (LK 7,2) vom TC Mering oder Sebastian Thoma (LK 7,5) vom TV Geisenfeld könnten sich bis in die Halbfinals am Sonntagvormittag spielen. Mit fast vollständigen Mannschaften haben der TC Neuburg an der Donau (4 Spieler) und der STC Rot-Weiß Ingolstadt (6 Spieler) Teilnehmer entsandt.

Auch auf den auswärtigen Anlagen werden viele der gesetzten Spieler zu bewundern sein. Turnierleiter Wolfgang Prummer hat alle Spiele bereits terminiert. Die Ansetzungen sind im Internet unter www.mybigpoint.de einzusehen.