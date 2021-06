Licht und Schatten beim TC Burgheim

Damen feiern Kantersieg gegen Wallerstein, Herren verlieren

Ein Punktspiel-Wochenende mit Licht und Schatten gab es für den TC Burgheim: Die Damen holten ihren dritten Sieg und stehen ganz vorne in der Tabelle. Auch die Herren 60 gewannen mit 5:1, während sich die Damen 40 und Herren geschlagen geben mussten

Am Sieg der Burgheimerinnen gab es nie einen Zweifel. Die Einzel gingen fast alle glatt an den TCB. Lediglich Steffi Barz setzte sich nach hartem Kampf erst im Match-Tiebreak durch. Auch im Doppel waren die TCB-Damen stets die Chefinnen im Ring.

Ergebnisse: Braun 6:3, 6:1; Barz 6:4, 6:7, 10:4; Wenger 6:3, 6:1; Stadler 6:0, 6:1; Wagner 6:1, 6:1; Studtrucker 6:0, 6:0; Braun/Studtrucker 6:1, 6:3; Barz/Wagner 6:1, 6:2; Wenger/Stadler 6:0, 6:0.

lHerren, Kreisklasse 3: TC Untersteinbach – TC Burgheim 6:3 Auf den ersten Blick ist die Niederlage der Burgheimer deutlich. Aber nach dem 2:4 in den Einzeln hätten die TCB-Herren das Spiel in den Doppelpartien fast noch gedreht. Extrem knapp verloren Niemann/Leidl ihre Begegnung im Match-Tiebreak.

Ergebnisse: Niemann 7:6, 7:5; Krampl 4:6, 3:6; Pfabe 1:6, 0:6; Leidl 1:6, 1:6; Plapperer 6:0, 6:1; Lehmann 5:7, 1:6; Niemann/Leidl 7:6, 3:6, 10:12; Krampl/Pfabe 4:6, 6:7; Plapperer/Lehmann 6:2, 6:3.

lDamen 40, Kreisklasse 1: TC Burgheim – TC Mertingen 2:4 Bereits nach den Einzeln lagen die TCB-Damen mit 1:3 zurück. Somit hätten sie für ein Unentschieden beide Doppel gewinnen müssen – was aber unter dem Strich nicht klappte.

Ergebnisse: Lindermeier 1:6, 1:6; Barz 3:6, 2:6; Kefer 2:6, 3:6; Roßkopf 6:1, 6:2; Lindermeier/Roßkopf 0:6, 1:6; Barz/Bauer 6:3, 6:3.

lHerren 60, Kreisklasse 3: TC Burgheim – TC Nordendorf 5:1 Drei Einzel gingen glatt an die Burgheimer. Die Partie auf Platz eins konnte Peter Specht gegen einen starken Gegner am Ende mit Kampfgeist und Nervenstärke noch für sich entscheiden. Damit war der Sieg bereits in der Tasche. Die Herren 60 bleiben damit ungeschlagen.

Ergebnisse: Specht 4:6, 6:3, 10:7; Hermann 6:3, 6:2; Stegmeier 6:0, 6:2; Fleischmann 6:1, 6:3; Hermann/Fleischmann 1:6, 4:6; Stegmeier/Rami 6:2, 6:2.