Meistertitel im Doppelpack

Herren 30 und Herren II des SV Weichering haben in ihren Ligen die Nase vorn. Eine Mannschaft feiert eine Premiere für den Verein

Für die Tennisherren des SV Weichering geht eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Nach den Herren I erreichten nun auch die Herren II und die Herren 30 den Meistertitel.

Diese Partie war spannend bis zum letzten Ballwechsel. Im Einzel gewannen Michael Haberl (6:3, 6:0), Christopher Jung (6:4, 5:7, 11:9) und Norbert Florian (6:4, 7:6). Michael Detter musste sich mit 4:6, 3:6 geschlagen geben, ebenso unterlagen Klaus Wagner (2:6, 3:6) und Oliver Maat (1:6, 2:6). Im Anschluss zeigten die Weicheringer ihre Doppelstärke. So gewannen Haberl/Jung in einem hart umkämpften Match mit 5:7, 7:5, 10:7. Detter/Maat (6:2, 7:5) und Florian/Wagner (4:6, 7:6, 10:8) gewannen ebenfalls. Somit gibt es das erste Mal einen Meistertitel in der Bezirksliga für den Weicheringer Tennisverein. Die Herren 30 stehen mit 12:2 Matchpunkten auf Rang eins und steigen auf.

Jonas Walter hatte einen 38 Jahre älteren und sieben LK besseren Kontrahenten zu bezwingen. Das Match war sehr spannend und ging am Ende mit 6:3, 7:5 für den Youngster aus. Auch Kevin Fürholzer bezwang seinen besser eingestuften Gegner (6:1, 3:6, 10:4). Ohne Probleme gewann Maximilian Wäcker mit 6:0, 6:0. Sebastian Huber musste sich mit 0:6, 2:6 geschlagen geben. Im Doppel waren Walter/Wäcker stark gefordert, verließen aber mit 2:6, 6:3, 11:9 als Sieger den Platz. Das Duo Fürholzer/Huber gewann mit 6:0, 6:0. Mit diesem Sieg kletterte man mit 9:3 Punkten an die Tabellenspitze und sicherte sich den Meistertitel.