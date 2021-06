Perfekter Saisonstart des SV Weichering mit einem Derbysieg

Erste Herrenmannschaft des SV Weichering kommt gegen den SV Karlshuld zu einem 6:3-Erfolg. Während die Herren II und Knaben 15 zumindest noch Unentschieden einfahren können, müssen sich die übrigen Teams in ihren Partien geschlagen geben.

Groß war die Freude bei allen Tennis-Mannschaften des SV Weichering, dass nun endlich die Punktrunde beginnt. Letztlich konnte aber nur die erste Herrenmannschaft einen Sieg verbuchen, während sich die Knaben 15 und Herren II ein Unentschieden erkämpften. Alle anderen Teams mussten sich geschlagen geben.

Knaben 15, Bezirksklasse 3: SV Weichering – TC Geisenfeld 2:4: Dominik Brandstetter gewann mit 6:0, 6:0 sein Einzel. Nico Stapf (0:6,1:6), Emma Bährle (3:6,4:6) und Sophia Fürst (2:6,0:6) unterlagen dagegen. Im Doppel holten sich Brandstetter/Stapf einen ungefährdeten 6:3, 6:1-Sieg, während das Duo Bährle/Fürst mit 0:6, 0:6 verlor.

Knaben 15, Bezirksklasse 3: SV Weichering – ESV Ingolstadt-Ringsee 3:3: Diese Begegnung war in den Einzeln hart umkämpft. So musste sich Nico Stapf am Ende mit 5:7, 6:3, 4:10 geschlagen geben. Auch Emma Bährle unterlag mit 2:6, 6:1, 12:14. Besser machten es hingegen Dominik Brandstetter (6:3, 6:1) und und Christoph Niedermeier (6:2, 6:2). Den Punkt zum Unentschieden erkämpften sich Stapf/Niedermeier mit einem 6:4, 6:4-Erfolg. Nichts zu holen gab es für Luis Bährle/Sophia Fürst beim 0:6, 1:6.

Junioren 18, Bezirksklasse 2: SV Weichering – FC Schweitenkirchen II 2:4: In dieser Begegnung konnte nur Jonas Walter sein Einzel mit 6:2, 6:1 gewinnen. Niederlagen gab es für Jonathan Mack (3:6, 2:6), Viktoria Mödl (4:6, 0:6) und Anna-Maira Seeger (2:6, 6:2, 5:10). In den Doppeln zogen Mack/Katharina Omasreiter mit 1:6, 2:6 den Kürzeren. Besser machten es Jonas Walter/Sophia Schneider mit einem 6:2, 6:3-Erfolg.

Herren 30, Bezirksliga: SV Weichering – TC Puchheim 4:5: In dieser spannenden Partie ging es gleich viermal in den Match-Tiebreak. Drei Einzel gingen an den SVW: Michael Detter (6:2, 6:2), Norbert Florian (4:6, 6:3, 10:5) und Oliver Maat (6:3, 1:6, 10:2) holten jeweils einen Zähler. Niederlagen setzte es für Matthias Schebitz (2:6, 4:6), Michael Haberl (4:6, 6:3, 5:10) und Klaus Wagner (6:7, 6:0, 8:10). Im Anschluss holten sich nur Schebitz/Wagner ihr Doppel (6:3, 6:1). Haberl/Detter (5:7, 1:6) und Florian/Rößler (3:6, 3:6) gingen leer aus.

Damen, Bezirksklasse 1: SV Weichering – SpVgg Zolling 3:6: In den Einzeln setzten sich Anja Behr (6:3,6:3) und Teresa Schmidl (2:0, wo) durch. Keine Punkte gab es für Corinna Mandlmeier (0:6, 1:6), Katharina Huber (0:6, 0:6), Veronika Schmidl (1:6, 0:6) und Stephanie Schröter (6:2, 4:6, 2:10). Den dritten Weicheringer Zähler holte das Doppel Patricia Schreier/Anja Behr durch Aufgabe der Gegner. Weitere Ergebnisse: Huber/V. Schmidl 3:6, 1:6; Mandlmeier/T. Schmidl 0:6, 3:6.

Damen, Kreisklasse 1: SV Weichering II – TSV Schwabhausen 0:6: Die Gäste aus Schwabhausen spielten stark auf und ließen keinen Match-Gewinn für Weichering zu. – Ergebnisse: Franziska Huber 3:6, 6:7; Ramona Mandlmeier 4:6, 0:6; Manuela Moosheimer 0:6, 1:6; Steffanie Schwenk 6:7, 5:7; Huber/Moosheimer 0:6, 1:6; Julia Scheller/Schwenk 0:6, 0:6.

Herren, Kreisklasse 1: SV Weichering II – SV Irsching-Knodorf 3:3: Der 17-jährige Jonas Walter setzte seine Siegesserie fort und gewann – wie schon bei den Junioren – auch bei den Herren sein Einzel und Doppel. Nach 2,5 Stunden Spielzeit ging er mit einem 7:6, 6:3-Erfolg vom Platz. Auch Michael Mandlmeier konnte sein Match mit 2:6, 6:1, 10:2 gewinnen. Nick Paukstat (1:6, 1:6) und Sebastian Huber (3:6, 3:6) mussten sich ihren Kontrahenten geschlagen geben. Den Punkt zum Unentschieden holte das Duo Walter/Mandlmeier, während Paukstat/Huber mit 4:6, 2:6 verloren.

Herren, Bezirksklasse 2: SV Weichering – SV Karlshuld 6:3: Gleich zum Saisonauftakt stand das Lokalderby auf dem Spielplan. Florian Fahrmeier konnte nach verlorenem ersten Satz gegen Markus Wittmann sein Match noch mit 1:6, 6:2, 10:6 gewinnen. Tobias Walter hielt seinen Kontrahenten Wolfgang Prummer mit 6:0, 6:1 in Schach. Auch Maximilian Heindl triumphierte gegen Sebastian Imml mit 6:0, 6:2, während Markus Brandstetter gegen Tobias Dittenhauser (2:6, 6:4, 12:10) gute Nerven bewies. Weitere Ergebnisse: Thomas Mandlmeier – Josef Lehmeier 3:6, 4:6 und Tobias Mandlmeier – Christopher Näder 2:6, 0:6.

Im Einser-Doppel gingen die Weicheringer Youngsters Fahrmeier/Walter gegen Wittmann/Näder mit einem 7:6, 6:4-Sieg vom Platz. Das Duo Brandstetter/T. Mandlmeier profitierte unter anderem vom verletzungsbedingten Ausfall der Gegner A. Wittmann/Prummer (6:1, w.o.). Eine Niederlage mussten schließlich noch Th. Mandlmeier/Heindl gegen Lehmeier/Dittenhauser hinnehmen (3:6, 5:7).