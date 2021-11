Rekordzahl beim Saisonabschluss

Rund 35 Nachwuchs-Asse sind bei der Kinder-Vereinsmeisterschaft des TC Burgheim am Start

Die Rekordzahl von fast 35 Jungen und Mädchen nahm zum Abschluss der Freiluftsaison an den Kinder-Vereinsmeisterschaften des TC Burgheim teil. Mit Feuereifer waren die Fünf- bis 14-Jährigen an verschiedenen Stationen bei der Sache. Sie zeigten dabei ihre Fähigkeiten beim Vorhandschlag, mit der Rückhand, beim Aufschlag (der nicht nur für Kinder und Jugendliche oft eine besondere Herausforderung darstellt), aber auch bei Geschicklichkeitsübungen mit und ohne Tennisball sowie in der Reaktionsschnelligkeit.

Der Parcours war an das ganzheitliche Kinder- und Jugendtraining beim TC Burgheim angepasst. Die einzelnen Übungen wurden jeweils mit Punkten bewertet. Platz eins erreichte Lucy Studtrucker, gefolgt von Bastian Schleehuber und Kilian Zinsmeister. Alle drei dürfen sich als Meister und Meisterin fühlen und wurden mit Pokalen geehrt.

Im bereits begonnenen Wintertraining werden viele Kinder und Jugendliche ihr Können weiter verbessern – für noch größere Erfolge in der Punktrunde 2022.