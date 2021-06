Saisonauftakt nach Maß

Mannschaften des TSV Ober-/Unterhausen präsentieren sich bereits in bestechender Frühform

Ein erfolgreiches Auftakt-Wochenende haben die Tennis-Mannschaften des TSV Ober-/Unterhausen hinter sich. Bis auf die Damen 40 (holten ein Remis gegen Machtenstein) feierten alle Teams Erfolge.

lDamen 40, Kreisliga: TSV Ober-/Unterhausen – TC Machtenstein 3:3: Mit einer 3:1-Führung nach den Einzeln starteten die TSV-Damen in diese Partie: Susanne Götzenberger (7:6, 2:6, 12:10) behielt in einem bis zum letzten Ballwechsel umkämpften Match die Oberhand. Sandra Zach (6:3, 6:1) und Carola Braun-Schmiz (6:0, 6:2) gewannen ihre Begegnungen deutlich. Lediglich Ursula Oppenheimer (2:6, 1:6) musste sich ihrer Gegnerin geschlagen geben. Die beiden abschließenden Doppel Zach/Braun-Schmiz (6:7, 2:6) und Götzenberger/Gerlinde Hamp (5:7, 2:6) gingen nach jeweils knappem ersten Satz an die Gäste vom TC Machtenstein, die sich damit noch ein Unentschieden erkämpften.

l Herren, Bezirksklasse 3: TC Menning – TSV Ober-/Unterhausen 4:5: In ungewohnter Aufstellung starteten die TSV-Herren, die erstmals wieder als Sechser-Mannschaft an den Start gingen, in die neue Saison. Michael Seeber (6:4, 6:2), Marcus Lappe (6:1, 6:0), Patrick Loderer (6:2, 6:4) und Christoph Hafner (6:1, 6:0) konnten ihre Einzel deutlich für sich entscheiden. Andreas Mayer (2:6, 5:7) und Dieter Deobald (0:6, 2:6) mussten sich hingegen ihren starken Gegnern geschlagen geben. Mit einem 4:2-Vorsprung für Oberhausen ging es in die Doppel. Der TC Menning zauberte zwei neue Spieler aus dem Hut und konnte mit zwei Siegen in den ersten beiden Doppeln den zwischenzeitlichen Ausgleich herstellen. Seeber/Hafner (3:6, 2:6) und Mayer/Deobald (4:6, 5:7) hielten dabei tapfer dagegen, mussten ihren Gegnern aber schlussendlich den Vortritt lassen. Im entscheidenden letzten Doppel setzen sich schließlich Johannes Geier/Lappe (7:6, 6:2) in einem umkämpften Match durch und brachten den 5:4-Gesamtsieg mit Routine und guten Nerven in trockene Tücher.

lBambini 12, Bezirksklasse 2: TSV Ober-/Unterhausen – TC Vohburg 6:0: In der Altersklasse U12 legte der Vorjahresmeister am ersten Spieltag einen Traumstart hin. Lukas Geier (6:1, 6:1), Dilyana Vicheva (6:0, 6:0), Raluca Burla (6:1, 6:0) und Ewa Krzyzanowski (6:0, 6:1) gewannen ihre Einzel jeweils souverän. Auch die beiden Doppel Burla/Krzyzanowski (6:2, 6:2) und Geier/Florian Best (6:4, 6:1) gingen klar und deutlich an die Gastgeber.

l Midcourt U10 Bezirksklasse 1: VfB Pörnbach – TSV Ober-/Unterhausen 0:12: Die neu formierte Midcourt-Mannschaft des TSV startete furios in die Saison: Oskar Wasilesku (4:0, 4:0), Florian Geier (4:0, 4:0), Niklas Malchert (4:0, 4:2) und Charlotte Smola (5:4, 4:0) ließen nichts anbrennen und gewannen ihre Einzel. Auch in den abschließenden Doppeln trumpfte Oberhausen mit Geier/Malchert (4:1, 4:0) und Wasilesku/Smola (4:0, 4:0) auf.

l Kleinfeld U9, Bezirksklasse 1: TSV Wolnzach – TSV Ober-/Unterhausen 10:11: Die Kleinfeld-Mannschaft des TSV Ober-/Unterhausen blieb im Motorik-Wettbewerb mit 3:6 Punkten hinter den Erwartungen. In den Einzeln zeigten die Nachwuchscracks dann aber ihr Können und boten rundum erfreuliche Leistungen: Florian Geier (4:0, 4:1), Jakob Bürle (4:1, 4:2) und Jakob Wasilesku (4:0, 4:0) gewannen ihre Partien deutlich. Lediglich Mariella Graf musste sich bei ihrer Punktspiel-Premiere trotz guter Leistung mit 1:4, 2:4 geschlagen geben. Im Doppel holten Geier/Bürle (4:0, 4:0) die entscheidenden Punkte zum knappen, letztendlich aber verdienten Auftaktsieg. Wasilesku/Henrik Lindner (4:5, 1:4) schlugen sich im zweiten Doppel wacker, mussten am Ende jedoch ihren Gegnern knapp den Vortritt lassen.