Sieg für Knaben 15

TeG Neuburg gewinnt in Riedlingen mit 5:1. Herren 60 siegen kampflos

Ein stark reduziertes Punktspiel-Wochenende fand auf der Anlage des BSV Neuburg statt. Die Junioren 18 II waren planmäßig spielfrei. Die Herren II hätten die zweite Mannschaft des DJK Langenmosen empfangen. Doch die Gäste baten aus Mangel an Spielern beim zuständigen Spielleiter um Verschiebung. Das Duell wird nun Ende Juli nachgeholt. Auch beim Gegner der Herren 60 aus Dasing kam wegen Verletzungen keine Mannschaft zusammen. Durch die kurzfristige Absage gingen alle Punkte an die Neuburger. So hielten nur die Knaben 15 die Fahne hoch – und das überzeugend: Die TeG’ler fuhren ihren ersten Saisonsieg ein.

lKnaben 15, Kreisklasse 2: SpVgg Riedlingen – TeG Neuburg 1:5 Drei von vier Einzeln und eines der beiden Doppel waren beim Auswärtsspiel der Knaben 15 schnell entschieden. Jeweils eine Partie in beiden Runden entwickelte sich aber zu einem hart umkämpften Dreisatz-Match, das erst im Match-Tiebreak entschieden wurde. Während sich der an „Eins“ gesetzte Leonardo Minucci bei seinem Solo-Auftritt noch denkbar knapp geschlagen geben musste, konnten er und Nikolaus Böhm im Doppel den entscheidenden Match-Tiebreak gegen die deutlich größeren Gegner für sich entscheiden. Nach dem Unentschieden vergangene Woche holten die Neuburger somit ihren ersten Saisonsieg nach Hause.

Ergebnisse Schmitz – Minucci 6:7, 6:0, 11:9; Kobusch – Rigler 0:6, 0:6; Peer – Böhm 1:6, 2:6; Balasko – Schulz 0:6, 0:6; Schmitz/Kobusch – Minucci/Böhm 4:6, 7:6, 4:10; Schneider/Peer – Rigler/Schulz 0:6, 1:6.