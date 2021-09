Stefan Brosi holt sich den Titel

TC Klingsmoos trägt seine Vereinsmeisterschaft aus. Der Favorit wird nur Fünfter

Die Tennisspieler des TC Klingsmoos haben ihre Vereinsmeister ermittelt. Überraschend holte sich bei den Herren Stefan Brosi den Titel.

Lediglich sechs Spieler traten im Kampf um die Vereinskrone an, da einige Hochkaräter verletzungsbedingt nicht antreten konnten. Trotzdem wurde den Zuschauern ansehnlicher Tennissport geboten. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei jeder gegen jeden in kurzen Sätzen bis vier Gewinnpunkte antreten musste. In der Gruppe B wurde der Vereinsmeister von 2019, (2020 fiel die Meisterschaft Corona zum Opfer) Stefan Brosi, sein Vater Jürgen Brosi und Bernie Kühnlein gelost. Sie Gruppe A bestand aus Robert Kiefer, Rudi Vief und Dietmar Winkelmeier. Hier setzte sich Robert Kiefer mit 4:1, 4:0 gegen Winkelmeier und mit 4:2, 4:2 gegen Vief durch. Das Spiel um den zweiten Platz der ging mit 4:1 und 4:0 an Vief

Spannender ging es in der Gruppe B zu. Der eigentliche Turnierfavorit Jürgen Brosi musste sich überraschend deutlich gegen seinen Sohn Stefan mit 1:4 und 0:4 geschlagen geben. Stefan Brosi setzte sich auch gegen Bernhard Kühnlein durch (4:2, 5:3). Im Spiel um den zweiten Platz besiegte mit 4:2 und 5:4 Bernie Kühnlein den Turnierfavoriten Jürgen Brosi mit 4:2 und 5:4.

Das anschließende Spiel um Platz fünf gewann Jürgen Brosi klar gegen Dietmar Winkelmeier. Spannend verlief das Spiel um Platz drei. Nachdem Rudi Vief den ersten Satz noch mit 4:2 gewinnen konnte, drehte Kühnlein im zweiten Satz auf und gewann mit 4:0. Den Match-Tiebreak gewann Kühnlein mit 13:11. Im Endspiel standen sich schließlich Stefan Brosi und Robert Kiefer gegenüber. Nachdem Brosi am Anfang sehr viele leichte Fehler produzierte, schaute es nach einer weiteren dicken Überraschung aus. Doch Brosi steigerte sich und gewann noch mit 5:3. Nach einem 4:2 im zweiten Durchgang stand Brosi als Vereinsmeister fest.