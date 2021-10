TC Rennertshofen: Mit Herz, Verstand und Engagement

Plus Stefanie Schuster übernimmt den Vorsitz beim TC Rennertshofen und löst Stephan Bielohlawek ab. Großer Erfolg für die erste Herrenmannschaft.

Sie ist wahrlich keine Unbekannte beim TCR, denn sie bekleidete schon mehrere Ämter im Verein. Unter anderem war sie bereits jahrelang Schriftführerin, Sportwart und auch zweite Vorsitzende. Jetzt ist sie ganz an die Spitze aufgestiegen, denn sie wurde auf der Jahresversammlung zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Rede ist von der 32-jährigen Stefanie Schuster, die nun die Nachfolge von Stephan Bielohlawek antritt, der den TCR sechs Jahre geführt hatte.