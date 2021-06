TC am Brandl: Nachwuchs auf der Überholspur

Jugendteams des TC am Brandl präsentierten sich in blendender Form. Auch die Damenmannschaft behält in ihrem Match gegen Friedberg die Oberhand.

Damen, Bezirksklasse 1: TC am Brandl – TC Friedberg 5:4: Nach einem von Susanne Poetsch (7:5, 6:4), Valeska Jansen (6:3, 6:1), Christina Gramlich (3:6, 6:4, 10:7) und Melanie Siegert (7:5, 6:4) souverän herausgespielten Vorsprung, konnten Ana Gagula (0:6, 2:6) und Theresa Baranowski (6:7, 2:6) trotz Niederlage entspannt in die Doppel-Begegnungen starten. Nach einem kurzen Schreckmoment mussten Gagula/Baranowski (2:2 w.o.) aufgeben. Jansen/Poetsch (6:1, 3:6, 10:3) waren trotz einer leistungsstarken Ersatzspielerin der Gäste unschlagbar. Gramlich/Siegert (6:7, 6:0, 6:10) verpassten den Sieg nur knapp, was aber das Spieltagsergebnis nicht mehr veränderte.

Herren 70, Bezirksliga: TC am Brandl – TTC Bad Wörishofen 3:3: Nachdem Gerhard Hollmann (5:7, 6:0, 10:3) und Peter Burkert (6:4, 6:2) die Gastgeber in Führung spielten, brachten Arnold Müller (3:6, 2:6) und Günter Neumaier (7:4, 4:6, 7:10) die Gegner zurück in die Partie. Mit Toni Öxler als erfahrenen Stammspieler hatte Hollmann einen Partner an seiner Seite, mit dem der erste Punkt schnell gesichert war (6:2, 6:1). Müller/Neumaier strebten nach einem weiteren Zähler, konnten in einem kuriosen Doppel (2:6, 6:1, 1:10) jedoch nicht mehr dagegenhalten.

Freizeit, Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TC am Brandl – SV Untermeitingen 3:1: Volker Gebert und Walter Nauderer waren am ersten Spieltag der Freizeit-Herren gleich doppelt im Einsatz und gingen in beiden Begegnungen als Sieger vom Platz (6:2, 6:2 und 6:3, 7:6). Peter Burkert und Gerhard Hollmann zeigten sich gleichermaßen erfolgreich (6:0, 6:4). Walter Egen, der nach einer Verletzungspause wieder auf dem Platz zurück ist, verpasste mit seinem Doppelpartner Eduard Stempfle (3:6, 0:6) den vierten Punkt für die Neuburger.

Freizeit, Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TC Buchdorf – TC am Brandl II 2:2: Die fleißigen Neuburger Doppel-Herren treten in dieser Saison zum ersten Mal mit einer zweiten Mannschaft an, die ihre Premiere zu Gast in Buchdorf feierte. Siegfried Scharbatke und Walter Rau waren über den ganzen Spieltag hinweg die deutlich überlegene Paarung (6:1, 6:1 und 6:3, 6:1). Die Ergebnisse von Erwin Huber und Heinz Reichel (4:6, 1:6) sowie E. Huber und Max Schneider (1:6, 0:6) besiegelten das Unentschieden.

Junioren 18, Kreisklasse 1: TC am Brandl – TC Meitingen 4:2: Aufgrund der Niederlage von Maximilian Rapp (1:6, 0:6) konnten die Neuburger nicht vorzeitig über einen Gesamtsieg jubeln. Simon Lindauer (6:2, 6:3), Christoph Gerstner (6:1, 6:1) und Pavel Calin Sauciuc (6:3, 2:6, 10:7) vertraten die Neuburger Jugend überaus überzeugend. Ein Doppel musste nun noch gewonnen werden, wofür Gerstner mit „Frontmann“ Johannes Wermuth (6:1, 4:6, 10:7) sorgte. Rapp/Sauciuc (2:6, 7:6, 4:10) bewiesen Kampfgeist, verloren am Ende jedoch unglücklich.

Bambini 12, Bezirksklasse 2: FSV Inningen – TC am Brandl 1:5: Balduin Fischer-Stabauer (6:0, 6:2), Alessandro Dellinger (0:6, 5:7), Emma-Luise Volner (3:6, 6:2, 10:5) und Franziska Fischer-Stabauer (6:1, 6:4) legten gegen den FSV Inningen eine fast makellose Einzelbilanz an den Tag. Volner/ Fischer-Stabauber F. (Gegner w.o.) kamen nicht mehr zum Einsatz, denn für die Gegner ging kein „Zweier-Doppel“ mehr an den Start. Der Sieg war dem Neuburger Team damit nicht mehr zu nehmen. Trotzdem sorgten Fischer-Stabauer B./Dellinger (6:4, 6:4) für einen weiteren Grund zum Jubeln.

Midcourt U10, Kreisklasse 1: TC Monheim – TC am Brandl 0:12: Ein großes Kämpferherz bewiesen Marcello Minucci (2:4, 4:2, 10:6), Noah Coaja (5:3, 4:2), Julia Firl (4:0, 2:4, 10:8) und Magdalena Raps (2:4, 5:3, 14:12) in zum Teil hart umkämpften Einzeln, die schließlich alle vier auf das Konto der Brandler gingen. Die Doppel machten das Bild perfekt, denn Minucci/Coaja (4:2, 5:4) und Firl/Raps (4:2, 5:4) waren auch gemeinsam unschlagbar.