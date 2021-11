TC am Brandl feiert sein Jubiläum

Wegen der Corona-Pandemie findet das Fest zum 40-jährigen Bestehen mit etwas Verspätung statt. Wie einst alles begann, wer die ersten Vorsitzenden waren und wie sich der Verein entwickelt hat

„Anwesenheitsliste über die Versammlung am Freitag, 01.02.1980 zur Gründung des Tennisvereins TC am Brandl.“ So lautete der Kopf eines Schriftstücks, das vor 41 Jahren den Grundstein des Neuburger Tennisvereins legte. 25 höchst motivierte Tennisfreunde schlossen sich an diesem Tag zusammen und hoben damit den Tennisclub am Brandl e. V. aus der Taufe. Vorsitzender Günter Gräbner und sein Stellvertreter Wilmar Kocher führten den Verein als erstes „Vorstandsdoppel“ und bereits nach kurzer Zeit war die Mitgliederzahl auf 70 angestiegen. Ein angemieteter Tennisplatz hinter dem heutigen Marktkauf diente als Spielstätte, bis am 15. August 1981 das neue Clubgelände am Unteren Brandl eingeweiht wurde.

Werden im Verein doch gerne gesellige Feste gefeiert, so sollte auch dem 40-jährigen Bestehen im Jahr 2020 ein entsprechendes Fest gewidmet werden. Aufgrund der Hindernisse der Corona-Pandemie musste ein solches ausfallen, sodass die Feierlichkeiten nun nachgeholt werden sollten. Das herbstlich dekorierte, jüngst modernisierte Vereinsheim empfing eine Vielzahl an Gästen, unter welche sich auch besondere Mitglieder mischten.

Bei feierlichen Ehrungen wurden die neun Gründungsmitglieder sowie weitere 13 für (einund)vierzig Mitgliedsjahre zu ehrende Tennisfreunde für ihre Vereinstreue mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Der 1. Vorsitzende Walter Egen sowie die 2. Vorsitzende Jutta Egen, die selbst zu den Hauptpersonen des Abends gehörten, überreichten kleine Präsente und bedankten sich bei den Anwesenden, dass sie den TC am Brandl seit Tag eins begleiteten. In dem feierlichen Rahmen des Abends wurden weitere Ehrungen für 10, 20, 30 oder 40 Mitgliedsjahre überreicht. Ein Tennis-Quiz sowie ein liebevoll gestalteter Foto-Rückblick ließen unvergessliche Erinnerungen aus der Vereinsgeschichte wieder aufleben.