Tennis der Extra-Klasse

Will seinen Titel bei den 33. Donaumoos-Open verteidigen: Johannes Fleischmann belegt in der Deutschen Rangliste Platz 89.

Am heutigen Freitag beginnen die 33. Donaumoos-Open in Karlshuld. Auf welche Spieler sich die Zuschauer freuen können.

Von Wolfgang Prummer

Das Turnier hat große Tradition und findet auch heuer wieder statt. Am Freitag beginnen die Donaumoos-Open der Tennisabteilung des SV Karlshuld. Bei der mittlerweile 33. Auflage dieses Herren-Einzel-Turniers sind 96 Spieler am Start. Damit sind bei allen Konkurrenzen die Tableaus voll.

Um 12 Uhr starten die Vorrundenspiele auf den Plätzen des SV Karlshuld am Maurerstraßl. Der SV Weichering und die TG Königsmoos haben ebenfalls ihre Anlagen zur Verfügung gestellt. Ohne die Unterstützung der befreundeten Vereine könnte ein Event in dieser Größe nicht durchgeführt werden. Die Spiele sind terminiert und bereits im Internet unter www.mybigpoint.de einzusehen.

Am Samstag geht es ab 9 Uhr weiter. Die Viertelfinals sind für den späten Nachmittag, die Halbfinalspiele am Sonntag ab 9:30 Uhr geplant. Die Endspiele finden zeitversetzt statt, wobei das Spiel um Platz 1 bei den Herren „A“ gegen 15 Uhr stattfinden dürfte.

Vorjahressieger geht als Favorit ins Rennen

Bei den Herren A ist der Vorjahressieger Johannes Fleischmann (Deutsche Rangliste 89) vom TC Teublitz an Nummer 1 gesetzt. Insgesamt haben 13 Spieler eine Platzierung unter den ersten 600 in der Deutschen Rangliste oder zumindest die Leistungsklasse 1.

Wieder mit am Start ist auch Alexander Braun (DR 307) vom MTTC Iphitos München. Er hatte vergangenes Jahr das Finale verloren und wird versuchen, heuer als Sieger vom Platz zu gehen. Leonard Ruppert (DR 387) vom DRC Ingolstadt ist mit seinen 17 Jahren ein weiterer Topgesetzter.

Bei den Herren„B haben 32 Spieler gemeldet. Zu den Favoriten zählen Thomas Meyer (LK 7) vom TSV Pöttmes und Niklas Bittner (LK 7) vom TC Blau-Weiß Gräfelfing. Aber auch Martin Höhler (LK 9) vom TC Schrobenhausen oder Jörg Maierstein (LK 7) vom SC Mühlried könnten sich bis in die Halbfinals am Sonntagvormittag spielen.

Bei den Herren 30 ist Toni Stippler (M35/DR 28) an Nummer 1 gesetzt und sein Vereinskamerad Herbert Jarczyk (M35/DR 72) von der SpVgg Zolling an 3. Sebastian Kröger (LK 2) vom TC Pfaffenhofen konnte nicht mehr gesetzt werden, ist aber immer in der Lage, das Turnier zu gewinnen. Christian Struckmeier (M35/DR 48) vom TC Bamberg ist ebenfalls hoch einzuschätzen. Die Herren 40 sind mit 16 Teilnehmern absolut top besetzt und werden an der Spitze von Matthias Lübbert (LK 6) vom TC Marxheim angeführt. Ein Konkurrent um den Titel dürfte Jürgen Kohler (LK 7) vom TSV/TC Haunstetten sein. Ein Topfavorit auf den Titel ist Michael Losert (LK 7) vom TC Hörzhausen, der in jungen Jahren auch schon mal bei den Karlshulder Herren spielte.

Auch auf den auswärtigen Anlagen werden viele gesetzte Spieler aus allen Altersklassen zu bewundern sein. Turnierleiter Wolfgang Prummer hat alle Spiele bereits terminiert und hofft auf faire und verletzungsfreie Begegnungen.

