Tennisnachwuchs überzeugt

Das Foto zeigt die Sieger der Neuburger Stadtmeisterschaft gemeinsam mit Ivan Georgiev (Trainer und Organisator), Walter Egen (Vorsitzender des TC am Brandl) und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (Schirmherr).

Die Ergebnisse der offenen Neuburger Stadtmeisterschaft.

Von Christina Gamlich

Auch nach der Punktrunde bleibt der Neuburger Tennisnachwuchs am Ball. Bei der Jugendstadtmeisterschaft der Neuburger Vereine gingen 30 Kinder und Jugendliche in sieben Altersklassen an den Start.

Bei nahezu tropischen Temperaturen stellten die Nachwuchs-Cracks ihr Können unter Beweis. Die zahlreichen Zuschauer konnten drei Tage lang die Matches der weiblichen und männlichen Talente bestaunen. Organisiert wurde das Turnier von Ivan Georgiev. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der selbst regelmäßig zum Schläger greift, ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, die Schirmherrschaft der offenen Stadtmeistschaften zu übernehmen. Bei der abschließenden Siegerehrung gratulierte er persönlich den Spielern zu ihren hervorragenden Leistungen.

Die Platzierungen

U9 1. Marcello Minucci, 2. Noah Coaja, 3. Jule Seifarth

U10 1. Lukas Reiter, 2. Lukas Geier, 3. Diljana Vicheva, 4. Ewa Krzyzanowski, 5. Luana Coaja 6. Luisa Poetsch.

U12 1. Felix Angermayr 2. Tessa Blankenhorn 3. Leonardo Minucci und Adelisa Tursunovic, 4. Lotta Pilgenröther, 5. Niklas Poetsch, 6. Niklaus Böhm, 7. Rasmus Fischer-Stabauer.

U14 (weiblich) 1. Sarah Balzer, 2. Selina Malsam.

U14 (männlich) 1. Ben Berneisch, 2. Johannes Braun, 3. Razvan Burla, und Kevin Müller 4. Leon Möbius 5. Lucius Böhm.

U16 (weiblich) 1. Laura Haidl, 2. Isabel Jande, 3. Antonia Roßkopf.

U18 (männlich) 1. Maximilian Edenhofer, 2. Oliver Herrling.

