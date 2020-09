vor 48 Min.

Testspiele: FC Ehekirchen kommt unter die Räder

Landesligist kassiert gegen die zweite Vertretung des VfB Eichstätt eine deutliche 0:6-Klatsche. Auch der VfR Neuburg bekleckert sich beim 4:4-Remis gegen Aichach nicht mit Ruhm. Dagegen zeigt sich die TSG Untermaxfeld gegen den SC Ried in Torlaune.

Ungeachtet der Tatsache, ob und wann die bayerischen Amateur-Fußballvereine in diesem Jahr nochmals um Punkte kämpfen, wurde auch am vergangenen Wochenende auf den Fußballplätzen in der Region wieder eifrig getestet. Die Neuburger Rundschau fasst nachfolgend das Geschehen einiger Partien zusammen.

VfR Neuburg – BC Aichach 4:4 (3:1)

Ein torreiches Duell lieferten sich der Tabellenzweite der Landesliga Südwest und der Spitzenreiter der Kreisliga Ost. Der Favorit, der auf etliche Stammkräfte verzichten musste und nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung hatte, musste bereits nach drei Minuten den Rückstand hinnehmen. Torschütze war BCA-Goalgetter Marcus Wehren, der ein Missverständnis in der Neuburger Hintermannschaft ausnutzte. Doch Marcel Mehl (16.), Niko Schröttle (18.) und Rainer Meisinger (40.) schossen im Anschluss eine standesgemäße 3:1-Führung heraus. Nachdem erneut Wehren für Aichach getroffen hatte (63.), stellte abermals Meisinger (68.) den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase wirkten die Gäste dann bissiger und zeigten den größeren Willen. Die Belohnung folgte schließlich in Form des 4:4-Ausgleichs, den Marcus Winkler (78.) und Dominic Brunner (79.) herstellten.

„Die Leistung in der ersten Hälfte war noch ganz in Ordnung. Da haben wir auch drei unserer vier Tore erzielt“, resümierte VfR-Trainer Alexander Egen, der sich jedoch mit der Vorstellung im zweiten Durchgang nicht zufrieden zeigte. „Ich denke, dass man den Jungs dennoch keinen Vorwurf machen kann. Zum einen haben zahlreiche Stammspieler gefehlt. Zum anderen ist es gerade vom Kopf her momentan schwierig, da niemand weiß, wann und ob es mit den Punktspielen wieder losgeht“, so Egen. (disi)

FC Ehekirchen – VfB Eichstätt II 0:6 (0:1)

Böse unter die Räder kam Landesligist FC Ehekirchen in seiner Vorbereitungspartie gegen die zweite Garnitur des VfB Eichstätt. Nachdem die Hildmann-Truppe zur Pause „nur“ mit 0:1 in Rückstand lag und vier Wechsel vorgenommen hatte, brach das Unheil nach Wiederbeginn auf den FCE herein. Torschützen für die Gäste waren Marcel Jasmann (28.), Patrick Roth (51.), Leart Muljaki (69./84.) und erneut Jasmann (87.). Dazu unterlief Ehekirchens Schlussmann Simon Lenk noch ein unglückliches Eigentor (75.). (nr)

TSG Untermaxfeld – SC Ried 6:2 (2:1)

In Torlaune präsentierte sich Kreisligist TSG Untermaxfeld im sportlichen Kräftemessen mit dem Kreisklassisten SC Ried. Nachdem es zum Pausenpfiff noch 2:1 für die Hausherren gestanden hatte, drehten diese nach Wiederbeginn mächtig auf und ließen noch vier weitere „Buden“ folgen. Torschützen für die TSG waren Marco Veitinger (11./30./89.) und Matthias Irl mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von sieben Minuten (58./62./65.), während Hans Burger (19.) und Halil Samsa (54.) für den SC Ried trafen. (nr)

SV Karlshuld – DJK Ingolstadt 0:4 (0:3)

Beim SV Karlshuld läuft es noch nicht rund. Nach dem Auftaktsieg gegen den BSV Berg im Gau kassierten die Grünhemden mit dem 0:4 gegen die DJK Ingolstadt die vierte Niederlage in Folge. Das Spielertrainer-Duo Nico Ziegler und Claudio Maritato verfolgte das Geschehen gegen die DJK von der Seitenlinie aus und gab einigen Nachwuchsspielern die Chance, sich für die erste Garnitur aufzudrängen. Auch Kapitän Max Seitle drückte nur die Bank. Die Grünhemden starteten gut und hatten Pech, dass nach einer zu kurzen Abwehr von DJK-Keeper Thomas Geisler Karlshulds Ömer Sali Moustafe die Kugel aus 25 Metern über das Gehäuse lupfte (7.). Eiskalt dagegen die Ingolstädter, die immer wieder über die Flügel die Abwehr der Grünhemden vor Probleme stellten. So brachte der Ex-Karlshulder Patrick Palfy seine Farben in Führung (23.). Stefan Schauer (28.) legte kurz darauf das 2:0 nach (28.), während erneut Palfy (37.) für den 3:0 Pausenstand sorgte. Trotz aller Bemühungen blieben die Grünhemden auch in der zweiten Halbzeit zu harmlos. Die spielerisch starken Gäste setzten schließlich durch Luis Miguel Costa den 4:0-Schlusspunkt (75.). (rolg)

SV Karlskron – DJK Langenmosen 0:1 (0:0)

Beim Vierten der Kreisklasse Donau/Ilm kam die DJK zu einem knappen Sieg. Coach Kellner probierte sowohl personell als auch in Sachen Spielsystem einiges aus. Die Platzherren hatten über die 90 Minuten zwar ein Chancenplus. Aber der einzige Treffer der Partie gelang den Gästen aus Langenmosen. Nachdem Aaron Kneilling gefoult worden war, verwandelte Christoph Engel den fälligen Elfmeter souverän (82.). Karlskron machte anschließend viel Druck und wollte zumindest noch den Ausgleich. Aber DJK-Schlussmann Josef Stegmeir rettete bei zwei tollen SVK-Chancen seinem Team den knappen Sieg. (djk)

SV Straß – SV Klingsmoos 1:3 (0:2)

Die erste Großchance hatten die Gäste. Alexander Müller stand nach einem „langen Ball“ plötzlich allein vor dem Kasten. Doch Heimkeeper Nico Rechner behielt in diesem Duell die Oberhand. Auch die zweite dicke SVK-Möglichkeit vergab Müller. Diesmal scheiterte er am Innenpfosten. Erst mit dem dritten Versuch erzielte er den Führungstreffer für den SV Klingsmoos (27.). Erneut lief der Torjäger allein auf das heimische Gehäuse zu und schob überlegen ein. Zehn Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0. Nach dem Rainer Kramer den Ball an den Fünf-Meter-Raum zurückgelegt bekam, schob er den Ball souverän ein. Die erste Gelegenheit nach Wiederbeginn hatten abermals die Mösler. Aber Müller scheiterte an Rechner. Das 3:0 für Klingsmoos fiel in der 80. Minute, als Florian Stöckl eine Ecke mit dem Kopf verwertete. Den 1:3-Anschlusstreffer für den SV Straß erzielte Simon Straubmeier. (db)

SpVgg Joshofen-Bergheim – TSV Etting 2:4 (1:4)

Dass die Hausherren für eine mögliche Wiederaufnahme der unterbrochenen Saison noch einiges an Arbeit vor sich haben, wurde in dieser Begegnung deutlich. Bereits zur Pause lagen die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller mit 1:4 im Hintertreffen. Robert Zisler hatte in der zwölften Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt. In Durchgang zwei zeigten sich die Einheimischen dann etwas verbessert. Zu mehr als dem zweiten Treffer durch Benedikt Burghart (72.) reichte es allerdings nicht. (nr)

SC Rohrenfels – SV Wagenhofen 1:0 (1:0)

Weiterhin in guter Frühform befindet sich der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg aus Rohrenfels. Die Truppe von Cheftrainer Ralf Palfy kam drei Tage nach dem 5:3-Erfolg gegen die zweite Garnitur des FC Ehekirchen auch gegen den SV Wagenhofen zu einem Erfolg. Das „Tor des Tages“ erzielte dabei Florian Kriegl (25.). (nr)

BSV Neuburg – VfR Neuburg II 6:1 (3:1)

Absolut chancenlos war die zweite Vertretung des VfR Neuburg in diesem Stadtderby gegen den klassenhöheren BSV Neuburg. Bereits zur Pause hatten die Schützlinge von Trainer Severin Birkelbach mit 3:1 die Nase vorne. Im zweiten Durchgang schraubten die Hausherren das Ergebnis weiter in die Höhe. Während sich beim BSV Andreas Plosconka (5./39.), Pascal Slowik (28.), Bright Aikhionbare (65.), Sakkarin Walter (75.) und Christoph Ostermeier (85.) in die Torschützenliste eintragen konnten, gelang Majkl Makalic (9.) der VfR-Ehrentreffer. (nr)

FC Zell/Bruck – SV Buxheim 0:1 (0:0)

Sieg und Niederlage gab es in den ersten beiden Partien von Zell/Brucks neuem Spielertrainer Patrick Schmidt (wir berichteten). Nachdem die Rotweißen zunächst gegen Schmidts bisheriges Team, die SpVgg Joshofen-Bergheim 2, mit 3:0 die Oberhand behalten hatten, mussten sie sich anschließend dem SV Buxheim knapp geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Tobias Schmidt in der 57. Minute. (nr)

