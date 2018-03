14.03.2018

Thomas Steinkellner schlägt erneut zu Lokalsport

Der Riedensheimer Vereinsmeister des Jahres 2016 darf sich erneut auf der Siegerscheibe verewigen. Den „Krimi“ beim Preisschießen entscheidet Markus Reißner knapp zu seinen Gunsten

Von Michael Geyer

Auf der „Meister-Scheibe“ des Schützenvereins Riedensheim darf sich jeder Vereinsmeister mit einem Namensschildchen verewigen. Im Jahre 2008 hatte der inzwischen verstorbene „Vereinsmaler“ Hermann Dümmer die Scheibe gestaltet.

Beim letzten Kränzchen-Schießabend in dieser Saison übergab sie der Ehrenvorsitzende Walter Mugrauer, der sie damals auch gestiftet hatte, an Thomas Steinkellner. Er lag mit 332 Ringen ganz klar vor der letztjährigen Meisterin Sabrina Striegl. Sie hatte 329 Ringe erreicht. Auf den dritten Platz kam Sylvia Reim mit 317 Ringen. Für Steinkellner ist es bereits der zweite Meistertitel, nachdem er auch in der Saison 2015/2016 erfolgreich gewesen war.

Nach den Vereinsstatuten kommen nur die Schützen in die Meisterwertung, die nach den 13 durchgeführten Kränzchen-Schießabenden bei mindestens acht anwesend waren. Diese Voraussetzung haben in der abgelaufenen Saison 23 Schützen erfüllt. Im Durchschnitt beteiligten sich 31 Schützen pro Abend. Da von den zwei teilnehmenden Jugendlichen nur einer das Reglement – an 13 Kränzchen-Schießabenden mindestens siebenmal anwesend zu sein – erfüllt hatte, wurde auf eine Wertung und damit die Vergabe des Jugendmeister-Titels verzichtet.

Spannend waren auch die Kämpfe beim Preisschießen, bei dem 48 Teilnehmer (im Vorjahr waren es 42) um die Sachpreise im Wert von rund 500 Euro schossen. Auch hier konnte sich ein altbekannter Schütze, der es schon öfter in die Siegerlisten des Vereins geschafft hatte, durchsetzen: Markus Reißner gewann aufgrund der besten fünf Folgekarten mit 28 von 30 möglichen Ringen vor Margarete Schwaiger mit derselben Ringzahl. Auch die Ehrenscheibe, die von Matthias Mugrauer gegeben wurde, konnte Markus Reißner mit einem 48-Teiler für sich erobern und aus der Hand von Schützenmeister Stefan Striegl entgegennehmen.

Striegl informierte auch über das Saison-Abschlussessen, das mit einem Mittagstisch am Sonntag, 18. März, durchgeführt wird. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Der Mitgliederstand des Vereins sei mit 125 aktiven und passiven Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr um zwei gestiegen. Gesellschaftliche Höhepunkte des Vereinslebens seien der Bayerische Abend am 14. Januar und der Faschingsball am Faschingssamstag gewesen.

