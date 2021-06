NR-Tippfieber: Die „heiße“ Phase hat begonnen

In den verbleibenden sechs Vorrunden-Partien sind nur noch 18 Punkte zu vergeben. Wer sich den Gesamtsieg krallen will, darf sich jetzt keine Schwächephase mehr leisten. Aktuell führt der SV Klingsmoos.

Nur noch sechs Vorrunden-Partien stehen bei der Fußball-Europameisterschaft auf dem Programm. Kurzum: Bei unserem „NR-Tippfieber“ geht es in die alles entscheidende Phase. Wer am Ende ganz oben steht, bekommt den Hauptpreis von 200 Euro. Aktuell wäre das die erste Fußball-Mannschaft des SV Klingsmoos. Der Zweitplatzierte erhält 100 Euro, während die Ränge drei bis sechs noch mit jeweils 50 Euro honoriert werden. Alle Geldpreise werden von der VR-Bank Neuburg-Rain zur Verfügung gestellt. Sollten in der Endabrechnung zwei oder mehrere Teams die gleiche Punktezahl aufweisen, entscheidet wie immer das Los. Der Rechtsweg ist dabei freilich ausgeschlossen.

Nach 30 von 36 Partien

SV Klingsmoos/ Fußball/1. Mann. 33

FC Rennertshofen/Fußb./2. Mann. 32

SC Rohrenfels/Fußball/1. Mann. 32

FC Illdorf/Fußball/Platzpflege 31

SV Straß/Fußball/1. Mannschaft 31

SC Ried/Fußball/1. Mann. 30

Neuwirt/Köche/Show food 30

TaktLwG74/WtgWaStff/Flight B 30

Geschwister-Scholl-Schule 29

SV Weichering/Tennis/Jugend 29

All Jack’s Fußball 29

Integra/TES 29

SV Eitensheim/Fußball/2. Mann. 28

TSV Oberhausen/Tennis/U10 28

TSV Rain/Fußball/AH 1. Mann. 28

SV Klingsmoos/Fußball/D-Jugend 28

FC Ehekirchen/Fußball/2. Mann. 28

TSV Neuburg/Sportabz./Übungsl. 28

Motor-Dauerlauf 28

FC Zell/Bruck/Kasse 28

SKV Straß-Moos/Beisitzer 28

Ignaz Stüberl/Fußball 28

SV Weichering/Tennis/Triple B 28

SKV Straß-Moos/Vorstand 28

Sportfr. Unterer Kanal/Kegeln 27

SV Klingsmoos/Fußball/Bambini 27

Sibirianer/Fußball 27

SV Klingsmoos/Fußball/E-Jugend 27

Integra/WSG 27

SKV Straß-Moos/Uniformträger 27

Integra/BW-GAI/2. Mann. 27

TSV Neuburg/Sportabz./Kampfr. 27

FC Unterstall/Fußball/Hobby-Herren 27

Wattfreunde Ballersdorf 27

SV Bertoldsheim/Fußball/2. Mann. 27

Spiel & Spaß Ehekirchen 26

TSV Neuburg/Volleyball/U20 weibl. 26

SV Klingsmoos/Fußball/F-Jugend 26

SV Klingsmoos/Fußball/Jugendtrainer 26

Stammtisch Obermaxfeld 26

TaktLwG74/RNW 26

Oggenhof/Schafkopf 26

Fußballfachfrauen 26

Neuwirt/Küche/Profiköche 26

SKV Straß-Moos/Damen 26

Integra/Fahrdienst 26

SV Bertoldsheim/Fußball/F-Jugend 26

SV Bertoldsheim/Fußb./Abteilungsl. 26

TSV Neuburg/Volleyball/U18 26

SV Bertoldsheim/Fußball/Vorstand 26

Bauwagen-Team/Fußball/Herren 25

Bergziegen/Klettern 25

FC Zell/Bruck/Fußball/1. Mann. 25

Integra/TWG GAI 25

FC Rennertshofen/Fußb./1. Mann. 25

SV Straß/Tennis/Damen 25

TaktLwG74/WtgWaStff/Fußball 25

SV Bayerdilling/Fußball/F1 25

Finkenstein Bittenbrunn-Laisacher 24

Pavian-Verein Meilenhofen 24

SV Klingsmoos/Fußball/C-Jugend 24

Integra/AGL 24

Integra/VW-ND 24

TSV Diedorf/Basketball/Hobby 24

Montagskaffeetreff 24

SG Joshofen-Bergh./Fußball/Frauen 24

SV Grasheim/Fußball/2. Mann. 23

SV Grasheim/Fußball/Oide Herren 23

Best Family Ballersdorf 23

SC Ried/Fußball/2. Mann. 23

Auer. Ried/Schießen/2. und 3. Mann. 23

SC Ried/Fußball/Ü50 23

Bürgerhaus Schwalbanger/Jumama 23

SG Wagenhofen/Fußball/AH 23

VB Westphal/Vermessung 23

SV Baar/Fußball/Moskitos 23

Stadtwerke Neuburg/Lager 23

FC Neuburg/Fußball/Spieler 23

VfR Neuburg/Fußball/A-Jugend 23

E. Reicherstein/Luftgewehr/1. Mann. 23

GS im Engl. Garten/Klasse 4c 23

TaktLwG74/WtgWaStff/Inlinehockey 23

Frei-weg Maxweiler/Wirtinnen 23

SV Bertoldsheim/Fußball/Fanclub 23

SV Bertoldsheim/Fußball/1. Mann. 23

VfR Neuburg/Fußball/2. Mann. 22

SV Straß/Sportheimteam 22

SV Straß/Fußball/AH 22

Pferdefreunde Anpafi 22

Bürgerhaus Ostend/QM 22

Salunas/Fußball 22

SV Klingsmoos/Fußball/2. Mann. 22

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Damen 22

TC Burgheim/Tennis/Herren 60 22

Integra/BW-MAN 22

TSV Neuburg/Sportabz./Junioren 22

GS Berg im Gau/Lehrer 22

SV Straß/Fußball/2. Mannschaft 22

SV Straß/Fußball/Vorstand 22

TaktLwG74/WtgWaStff/Innendienst 22

SC Ried/Fußball/AH 22

SV Weichering/Fußball/Jugend 22

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 2 21

Audi/MP5 Logistik 21

SV Straß/Tennis/Herren 21

Fußball für Techniker/Ü30 21

Hüttn-Team Maxweiler/Triathlon 21

Bürgerhaus Ostend/Küche 21

Big Family Maier 21

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Männer 21

Schützen Heinrichsheim/Küche 21

Erdinger Stammtisch Ballersdorf 21

Abend. Ludwigsmoos/11. Mannschaft 21

SV Straß/Fußball/D-Jugend 20

TSV Rain/Fußball/C2 20

SV Weichering/Fußball/1. Mann. 20

SV Straß/Läufergruppe 20

TSV Ziemetshausen/Fußball/2. Mann. 20

TSV Burgheim/Fußball/AH 20

Die wilden Katzen 20

FC Illdorf/Fußball/1. Mann. 20

SpVgg Kienberg/Hobby 20

Integra/Bau 20

Frei Weg Maxweiler/Vorstand 20

TSV Neuburg/Sportabzeich./Senioren 20

FC Ehekirchen/Fan-Club 20

Malerbetrieb Haack 20

TSG Untermaxfeld/Agra/Stammtisch 20

D’Schafkopfbrüada Gietlhausen 20

SKV Straß-Moos/Wanderer 20

SV Bayerdilling/Fußball/F2 20

GS Berg im Gau/Klasse 3a 19

Audi-Kabelbauer/Rentner 19

Sportfr. Unterer Kanal/Fußball 19

TSV Rain/Fußball/AH 2. Mann. 19

Stadtwerke Neuburg/Einkauf 19

Tell Hollenbach/Schützen/7. Mann. 19

Integra/BW-GAI/1. Mann. 19

Rummycub-Freunde Neuburg 19

Integra/WSM 19

Integra/BL 19

SV Straß/Tennis/Vorstand 19

SKV Straß-Moos/Vergnügungsaussch. 19

TSV Ober-/Unterhausen/Tennis/U9 19

TaktLwG74/WtgWaStff/Laufgruppe 19

SV Wagenhofen/Fußb./B-Juniorinnen 18

SV Echsheim/Fußball/2. Mann. 18

SV Grasheim/Fußball/Bambini 1 18

SV Straß/Damengymnastik 18

Hirschen 090 18

VfR Neuburg/Fußball/B-Jug. 18

Strasser Löwen/Biding 2 18

VfR Neuburg/Fußball/1. Mann. 18

GS Berg im Gau/Klasse 1a 18

Firma Dilg/Werkstatt 18

Apfeltaler Sportverein 18

Integra/TWG ND 18

Integra/BW-ND 18

Die Endspielfahrer 18

Integra/GL 18

Baileys Sisters 18

Eintracht Ambach/Schützen 18

Modellsportclub Burgheim/E-Flug 18

SV Straß/Fußball/F-Jugend 17

FC Ehekirchen/Fußball/1. Mann. 17

TSV Rain/Fußball/D1 17

SV Straß/Mittwochsradler 17

SpVgg Joshofen/Fußball/B-Jugend 17

GS Berg im Gau/Klasse 2a 17

Integra/WSI 17

GS Berg im Gau/Klasse 4b 17

FC Bayern-Fanclub Neuburg 17

E. Reicherstein/Luftgewehr/AH aufg. 17

Stadtwerke Neuburg/Orakel 17

TSV Neuburg/Sportabz./Sen.-Frauen 17

FC Zell/Bruck/Fußball/D-Jugend 17

AJF „Die Besten“ 17

VDK Königsmoos/Freizeit/Radfahren 17

TSV Neuburg/Volleyball/U15 weibl. 16

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 1 16

Dart-Club Destille/2. Mann. 16

Bürgerhaus Schwalbanger/HAB 16

Bürgerhaus Ostend/Jugend 16

SV Wagenhofen/Fußball/1. Mann. 16

Dart-Club Destille/1. Mann. 16

Stadtwerke Neuburg/Gebäudetechnik 16

FFW Heinrichsheim/Stammtisch 16

TG Kienberg/Hobby 16

TC Rennertshofen/Tennis/Herren 2 16

SpVgg Joshofen-Bergh./Fußball/G2 16

TaktLwG 74/TGup 16

SV Grasheim/Fußball/Bambini 2 15

Bürgerhaus Ostend/Bufdi 15

DRC Neuburg/Rennsport/Schüler B/C 15

GesundFit 15

FC Neuburg/Fußball/Spielerfrauen 15

Integra/TWG-PAF 15

GS Langenmosen/Lehrer 15

SKV Straß-Moos/Fahnenabordnung 15

TaktLwG74/WtgWaStff/Nachschub 15

TSV Neuburg/Volleyball/U20 II 14

SV Grasheim/Fußball/1. Mann. 14

SpVgg Joshofen/Fußball/3. Mann. 14

Schützenfr. Burgheim/LP/Festdamen 14

Integra/ VW GAI 14

GS Berg im Gau/Klasse 3b 14

SK Neuburg/Schach/3. Mann. 14

Integra/WSN 14

Paulweiber/Stammtisch 13

Integra/TWG-IN 13

Nordkurven-Supporter 13

SV Bertoldsheim/Fußb./Jugendtrain. 13

TaktLwG 74/WtgWaStff/Flugsportgr. 13

Wasserwacht Neuburg/Stüberl 13

GS Berg im Gau/Klasse 1b 12

TSV Neuburg/Volleyball/U14 weibl. 12

TSV Oberhausen/Tennis/Bambini 12 12

Bürgerhaus Ostend/Bürgerverein 12

SpVgg Joshofen/Fußball/2. Mann. 12

Schützenfr. Burgheim/Böllergruppe 12

GS Berg im Gau/Klasse 4a 12

Sunny Sisters 12

GS Englischer Garten/Klasse 4a 11

GS am Schwalbanger/Klasse 4d 11

GS Englischer Garten/Klasse 4d 11

Bürgerhaus Schwalbanger/QM 10

Edelweiß Reicherstein/LG/3. Mann. 10

Strasser Löwen/Biding 1 10

GS Berg im Gau/Klasse 2b 9

Integra/BW-IN 8

GS im Engl. Garten/Klasse 4b 7

GS Englischer Garten/Deutsch-Klasse 6