NR-Tippfieber: Verdienter Lohn für die Experten

In der Haupt-Geschäftsstelle der VR Bank Neuburg-Rain fand nun die Siegerehrung unseres EM-Tippspiels statt. Was der Gesamtsieger SC Rohrenfels mit seinem 200-Euro-Gewinn macht.

Auch wenn für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 bekanntlich schon im Achtelfinale Endstation war – es gibt sie nach wie vor, die bestens gelaunten deutschen Anhänger. Auch am Montagabend gab es in der Neuburger Haupt-Geschäftsstelle der VR Bank Neuburg-Rain in der Luitpoldstraße ausschließlich freudige Gesichter. Und dies hatte freilich einen guten Grund: Die Siegerehrung des „NR-Tippfiebers“, bei der sich insgesamt sechs Mannschaftsführer ihren verdienten Lohn abholen durften, stand auf dem Programm.

Insgesamt 36 Vorrunden-Partien der Europameisterschaft 2021 mussten dabei – möglichst genau – getippt werden. Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gab es drei Zähler, während es pro richtige Tendenz noch einen Punkt gab. Von Beginn an entwickelte sich an der Tabellenspitze ein packender Kampf, bei dem sich keines der insgesamt 232 teilnehmenden Teams entscheidend absetzen konnte. Zum „Showdown“ kam es schließlich am beziehungsweise nach dem letzten Spieltag: Sage und schreibe vier Mannschaften hatten am Ende jeweils 35 Zähler auf ihrem Konto.

Das Los muss entscheiden

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, musste somit das Los über die Platzierungen entscheiden. „Glücksgöttin Fortuna“ entschied sich schließlich für die erste Fußball-Mannschaft des SC Rohrenfels mit deren Spielführer Nils Lahn als Gesamtsieger (200 Euro). Platz zwei und somit 100 Euro ging an die Tennis-Jugend des SV Weichering mit Kapitän Simon Wagner. Über jeweils 50 Euro durften sich das erste Fußball-Team des SC Ried, die „Zweite“ des FC Rennertshofen, die Kicker des Ignaz-Stüberls sowie die „Erste“ des SV Klingsmoos freuen. Überreicht wurden die Schecks von Bernd Bengel, dem Bereichsleiter Vertrieb bei der VR Bank Neuburg-Rain, die die Geldpreise zur Verfügung stellte.

„Nachdem ich bislang noch nie etwas gewonnen habe – geschweige denn auch noch ein Tippspiel – ist die Freude natürlich riesengroß“, berichtet „Sieger“ Nils Lahn vom SC Rohrenfels. „Als treuer NR-Leser habe ich den Tippschein sofort gesehen und mir gedacht, dass 200 Euro für die Mannschaftskasse nach der langen Corona-Pause doch eigentlich ganz schick wären“, lacht der SCR-Co-Trainer und Torjäger. Dass es nun tatsächlich mit dem ganz großen Coup klappte, damit hatte Lahn „ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet“. Auch innerhalb seines Teams sei gerade an den letzten Spieltagen das „NR-Tippfieber“ ein großes Thema gewesen. „Wir haben uns in der WhatsApp-Gruppe immer wieder darüber ausgetauscht. Als wir dann bei der Neuburger Rundschau gesehen haben, dass wir in der Endabrechnung wirklich ganz oben standen, war die Freude natürlich riesig“, so Lahn. Was das Gewinner-Team mit seiner „Prämie“ macht, steht indes auch schon fest: „Das Geld kommt in unsere Mannschaftskasse, die dann am Saisonende richtig auf den Kopf gehauen wird.“

Auch der jüngste Gewinner strahlt bis über beide Ohren

Bis über beide Ohren strahlen konnte freilich auch der jüngste Gewinner. Der erst achtjährige Simon Wagner von der Tennis-Jugend des SV Weichering hatte ein glückliches Händchen bewiesen und wurde dafür mit einem schönen Scheck über 100 Euro belohnt. „Ich spiele selbst auch Fußball beim SV Weichering und habe sogar gleich Training“, berichtet der Youngster, dessen großes Vorbild Robert Lewandowski von seinem Lieblingsverein FC Bayern München ist, stolz.

Selbstverständlich habe er sich die drei Gruppen, sowie das Achtelfinalspiel der deutschen Elf im Fernsehen angeschaut. Und was meint der Experte? Wäre für die Schützlinge des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw nicht doch etwas mehr möglich gewesen? „Wenn sie besser gespielt hätten, dann schon“, lautet das kurze treffende Fazit des Experten. Einer seiner wenigen Lichtblicke sei Robin Gosens gewesen. „Er hat gegen Portugal ein tolles Spiel gemacht – aber eben leider nur da.“

Erfolgreicher als die DEB-Truppe war hingegen Simon selbst. Mit dem Gewinn soll es nun ein kleines Sommerfest für ihn und seine Tennis-Kameraden von der SVW-Trainingsgruppe geben. Verdient haben es sich die „Kids“ allemal.