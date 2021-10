Wenn der Gegner überraschend in der Halle steht

Nach der langen Coronapause haben die Mannschaften des BSV Neuburg die ersten Spiele bestritten. Kuriosum bei Herren II

Nach einer langen Corona-Pause können die Tischtennisspieler des BSV Neuburg endlich wieder in ihrer Stammhalle am Gymnasium trainieren und Punktspiele durchführen. Das lange Aussetzen hat aber seine Spuren hinterlassen. Es läuft noch nicht alles rund in den Ligen und Mannschaften, außerdem haben die Damen und die Herren III ihr Team zurückgezogen.

Nachdem die Liga auf Teams mit drei Spielern umgestellt wurde, traten für den BSV Neuburg Jakob Sens, Noah Fuchs und Luis Rudolph an. Bereits im Doppel zeigte sich, dass in dieser Liga die Trauben hoch hängen. Das Doppel ging an Buxheim und sowohl Noah Fuchs als auch Jakob Sens mussten sich, wenn auch zum Teil sehr knapp, geschlagen geben. Erst Noah Fuchs holte dann den ersten Punkt zum 1:3. Die weiteren Spiele gingen dann an die Buxheimer, wobei Luis Rudolph und Jakob Sens jeweils knapp im fünften Satz unterlagen.

Einen besseren Start schaffte die zweite Jungenmannschaft. Pavel Calin Sauciuc, Justin Wittkopf und Niclas Bleech besiegten Großmehring knapp mit 6:4. Das Doppel ging zunächst klar an die Gäste, aber bereits im ersten Einzeldurchgang hatten die Neuburger die Nase vorne. Durch Siege von Wittkopf und Saucius stand es 2:2. So ging es dann weiter. In jeder Runde hatte Neuburg etwas die Nase vorne und gewann am Ende verdient.

Nachdem bereits vor Rundenbeginn zwei Mannschaften ihre Meldung zurückgezogen haben und damit als Absteiger feststehen – Lippertshofen hat keine Mannschaft zusammenbekommen und der PSV Eichstätt darf immer noch nicht in die Halle der Bereitschaftspolizei –, können die Neuburger ohne Druck aufspielen. Mit dem Aufstiegskandidaten aus Eitensheim wartete zu Beginn ein starker Gegner. Drei Ausfälle von Stammspielern ließen die Hoffnung auf einen Punktgewinn gegen Null sinken. Michael Jungwirth, Antje Rödel, Franz Mittl, Labeat Dobraj, Andrea Bogenberger und Manuel Knörzer hatten dennoch Spaß. In den Doppeln wehrte man sich noch nach Kräften. Wenngleich nur Dobraj/Knörzer gewannen, wäre mit etwas Glück auch noch ein weiterer Zähler möglich gewesen. Antje Rödel und Michael Jungwirth hatten es im vorderen Paarkreuz sehr schwer. Auch in der Mitte waren die Eitensheimer besser. Lediglich Knörzer gewann im hinteren Paarkreuz ohne Mühe sein Einzel.

Etwas überrascht war die zweite Herrenmannschaft, als plötzlich die Köschinger in der Halle standen und spielen wollten. So wurde kurzfristig noch eine Mannschaft zusammengerufen, um das Spiel nicht kampflos abgeben zu müssen. Es spielten Andrea Bogenberger, Horst Eckert, Arthur Ruck, Wilfried Donnabauer, Fritz Jungwirth und Anja Eckert. Entsprechend deutlich endete auch die Partie. Lediglich Horst Eckert/Wilfried Donnabauer waren im Doppel erfolgreich.

Deutlich eingespielter präsentierten sich Labeat Dobraj, Andrea Bogenberger, Manuel Knörzer, Wilfried Donnabauer, Manfred Kirr und Anja Eckert gegen Altmannstein. Die Zweite lag zwar nach den Doppeln bereits zurück, kämpfte sich aber durch die Partie. Beide Spiele des vorderen Paarkreuz gingen in fünf Sätzen an die Gastgeber. Man lief damit einem 1:4-Rückstand hinterher, den man auch nicht mehr aufholen konnte. Im ersten Durchgang gewannen noch Knörzer und Kirr ihre Spiele zum zwischenzeitlichen 3:6. In den nächsten Spielen gelang nur noch Knörzer mit seinem dritten Sieg des Tages ein weiterer Zähler.