Titelverteidiger mit Fortuna im Bunde

NR-Tippduell: BSV gewinnt gegen SVH nach Losentscheid

Was für eine „enge Kiste“ zwischen dem BSV Neuburg und SV Holzheim am vergangenen Wochenende bei unserem NR-Tippduell. Beide Kreisklassisten lieferten sich von Anfang bis Ende ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende stand fest: Sowohl David Buttmann (BSV Neuburg) als auch Andreas Wünsch (SV Holzheim) hatte es auf jeweils sieben Punkte gebracht.

In diesem Fall sieht das Reglement bekanntlich vor, dass sich die Mannschaft mit den mehr exakt vorausgesagten Ergebnissen durchsetzt und in die zweite Runde einzieht. Nachdem jedoch auch in dieser Wertung noch kein Sieger ermittelt werden konnte (beide Konkurrenten hatten jeweils ein Resultat richtig), musste letztlich das Los über Gewinner und Verlierer entscheiden. Kein Geringerer als NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke übernahm schließlich als „Glücksfee“ die Verantwortung – und fischte schließlich den Vorjahressieger und Titelverteidiger BSV Neuburg aus dem Topf. Somit können sie sich BSV-Kicker – neben der TSG Untermaxfeld und dem FC Ehekirchen, die ebenfalls schon die zweite Runde erreicht haben – weiter Hoffnungen auf unseren Hauptpreis machen: ein 500-Euro-Gutschein bei einem Verbrauchermarkt nach Wahl von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski aus Neuburg.

Das Video von der Auslosung gibt es als „Beweisstück“ übrigens auf der Facebook-Seite der Neuburger Rundschau. In unserer Samstags-ausgabe stehen sich als nächste Paarung der SC Rohrenfels und SV Sinning gegenüber. (disi)

