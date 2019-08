vor 38 Min.

Titelverteidiger schlägt erneut zu

Korbinian Kornmann ist wieder Vereinsmeister beim TC Burgheim

Von Peter Abspacher

Vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse gingen beim TC Burgheim die Finals der Vereinsmeisterschaft 2019 bei den Herren und Herren 50 über die Bühne.

In einem spannenden Match setzte sich bei den Herren 50 Thomas Maier nach fast zwei Stunden in einer Hitzeschlacht mit 6:4, 6:3 gegen seinen Konkurrenten Roman Wagner durch. Die Zuschauer bekamen reihenweise rasante Ballwechsel zu sehen. Am Ende hatte Maier, der auch die Nummer eins der Herren-50-Mannschaft des TCB ist, das bessere Ende für sich.

Das Endspiel bei den Herren konnte wie im Vorjahr erneut Korbinian Kornmann für sich entscheiden. Der erste Satz (6:4 für Kornmann) bot dem beeindruckten Publikum Tennis auf hohem Niveau mit viel Tempo und Spielwitz. Jörg Niemann war knapp davor, mit 4:1 in Führung zu gehen, vergab aber diese Chance. Mit zunehmender Spieldauer bekam Kornmann Oberwasser. Er machte kaum noch eigene Fehler und spielte gegen Ende auch seine physische Stärke gegen den doch einige Jahre älteren Gegner aus, sodass schließlich ein 6:4, 6:1-Erfolg heraussprang. Lang anhaltender Beifall der anwesenden Besucher war der Lohn für alle vier Finalisten.

