12.12.2020

Tobias Walter: Der Bayern-Fan drückt Zverev die Daumen

Beim Fußball: Tobias Walter spielt in der ersten Mannschaft des SV Karlshuld in der Kreisliga.

Tobias Walter spielt Fußball für den SV Karlshuld und Tennis für den SV Weichering. Warum er Robert Lewandowski extraklasse findet, sehr gerne Doppel spielt und wie er beim Tennis seine Spiele gewinnt

Von Benjamin Sigmund

Tobias Walter betreibt zwei Sportarten intensiv. Zum einen spielt er Tennis beim SV Weichering, zum anderen Fußball für den SV Karlshuld. In beiden Vereinen spielt er in der ersten Mannschaft. In unserer Serie NR-Sportskanone stellen wir den 19-Jährigen, der in Neuschwetzingen wohnt, auf etwas andere Art und Weise vor.

Sommer oder Winter

Tobias Walter: „Die Sommerzeit gefällt mir besser. Man ist mehr draußen, kann viel unternehmen, mit Freunden im Biergarten sitzen und Sport treiben. Im Tennis etwa trainieren wir im Winter in der Halle gewöhnlich nur einmal in der Woche. Im Sommer hingegen spiele ich viel öfters, es finden Punktspiele und Turniere statt.“

Wasser oder Spezi

Walter: „Wasser ist viel gesünder. Unter der Woche trinke ich nur Wasser, auch in der Arbeit. Das bekommen wir umsonst, während ein Spezi etwas kostet. Das ist dann auch eine finanzielle Frage.“ (lacht)

Netflix oder Amazone Prime

Walter: „ Netflix. Allein schon aus dem Grund, dass ich es habe und Amazone Prime nicht. Ein Vergleich fällt mir daher schwer. Bei Netflix schaue ich gerne Serien, derzeit am liebsten Blacklist und Suits.“

Schloßfest oder Volksfest

Walter: „Als Einheimischer liegt bei mir das Karlshulder Volksfest vorne. Es findet jedes Jahr statt und es herrscht eine Wahnsinnsstimmung. Hoffentlich kann es bald wieder durchgeführt werden und muss nicht wegen Corona erneut abgesagt werden.“

Helene Fischer oder AC/DC

Walter: „Dann eher AC/DC. Schlager mag ich zwar allgemein schon, gerade wenn wir Party machen. Aber Helene Fischer ist nicht meine Musikrichtung (lacht). Generell bin ich flexibel und höre mir von Techno über Electronic bis zu den aktuellen Charts alles an. Wichtig ist einfach, dass mir die Musik gefällt.“

Ordnungsfanatiker oder Chaot

Walter: „Von beidem etwas. Ich schaue schon, dass mein Zimmer aufgeräumt ist. Ich muss aber zugeben, dass natürlich auch mal Unordnung herrscht und Wäsche herumliegt. Gerade, wenn ich an einem Wochenende viel unterwegs bin.“

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Walter: „Unter der Woche – wenn ich arbeiten muss – schaue ich, dass ich so früh wie möglich in die Arbeit komme. An den Wochenenden stelle ich keinen Wecker und schlafe auch mal bis Mittag. Es kommt darauf an, wann der Sport ansteht. Dann stehe ich auch frühzeitig auf.“

Fußball oder Tennis

Walter: (lacht) „Das ist eine sehr schwierige Frage. Weil Fußball über das ganze Jahr geht und im Tennis im Sommer nur sechs Punktspiele stattfinden, würde ich mich wahrscheinlich für Tennis entscheiden. Da ich bisher Fußball in der A-Jugend spielte, musste ich mich nie entscheiden. Das sieht im kommenden Jahr anders aus, weil ich beim SV Karlshuld inzwischen Fußball in der ersten Mannschaft spiele. Vermutlich wird es darauf ankommen, wie wichtig ein einzelnes Spiel ist und welches Team dringender einen Spieler braucht.“

Vorhand oder Rückhand

Walter: „Meine Rückhand ist sicherer, da mache ich fast gar keine Fehler. Bei den meisten Tennisspielern ist das ja anders, sie haben mehr Power in ihrer Vorhand. Ich hingegen spiele immer gleich, bin sehr laufstark und zermürbe meinen Gegner durch längere Ballwechsel.“ (lacht)





Beim Tennis: Tobias Walter spielt für den SV Weichering. Bild: Roland Geier





Einzel oder Doppel

Walter: „Da kann ich mich nicht wirklich entscheiden. im Einzel ist mehr Spielwitz gefragt, man trifft die Entscheidungen selbst. Ich muss aber sagen, dass mir Doppel seit knapp zwei Jahren sehr viel Spaß bereitet. Mit Florian Fahrmeier habe ich beim SV Weichering einen festen Doppelpartner, mit dem es riesigen Spaß macht, zu spielen. Wir sind eingespielt, er spielt auf der Vorhandseite, ich Rückhand. Das passt einfach super.“

Zverev oder Thiem

Walter: „Rein das Spielerische betrachtet liegt Dominik Thiem bei mir vorne. Seine Aggressivität, sein Spielwitz und sein läuferisches Vermögen gefallen mir sehr. Aber Alexander Zverev ist ein deutscher Spieler. Daher drücke ich ihm die Daumen, wenn die beiden gegeneinander spielen.“

Haaland oder Lewandowski

Walter: „Ich bin ein riesiger Fan des FC Bayern München, kann daher nur Robert Lewandowski sagen. Seine Leistungen über viele Jahre hinweg sind Extraklasse. Er garantiert einfach Tore und ist immer präsent. Die Entscheidung fällt mir zudem nicht schwer, weil Dortmund als Bayern-Anhänger mein Hass-Verein ist (schmunzelt). Trotzdem muss ich auch sagen, dass in Dortmund gute Arbeit mit jungen Spielern geleistet wird und Haaland auch ein sehr guter Spieler ist.“

