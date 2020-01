vor 29 Min.

Tolle Leistung mit Rang drei belohnt

Weibliche U12-Jugend des TSV Neuburg sichert sich am letzten Spieltag bei den Kreismeisterschaften einen Stockerlplatz. Vor allem gegen Gastgeber Kösching liefert das Trio eine tolle Vorstellung ab

Von Inge Kirschner

Die weibliche U12-Jugend der Volleyball-Abteilung des TSV Neuburg sicherte sich am letzten Spieltag den dritten Platz bei den Kreismeisterschaften Oberbayern Nord.

Nach sechs Siegen und drei Niederlagen stand das Team mit Lena Gugel, Anna Sauter, Laura Pfeiffer, Ina Liebl und Paula Rebele auf Platz drei der Tabelle. Jedoch hatten die Verfolger bis zu zwei Partien weniger als die Neuburgerinnen ausgetragen. Dementsprechend war für das Team von Trainerin Inge Kirschner vom dritten bis zum sechsten Platz noch alles möglich. Leider musste die Mannschaft beim „Saisonfinale“ krankheitsbedingt auf Stammkraft Ina Liebl und Paula Rebele verzichten, sodass es nur mit drei Spielerinnen nach Kösching fahren konnte.

Gleich im ersten Match musste man gegen den Gastgeber und Mitfavoriten im Kampf um Platz drei ran. Anna Sauter und Lena Gugel eröffneten die Partie. Mit sicheren Angaben und gutem Zurückspiel beherrschten sie das Spielfeld und gewannen Satz eins klar mit 25:22 Punkten. Im zweiten Durchgang kam „Neuzugang“ Laura Pfeifer mit Lena Gugel zum Zuge. Zwar gelangen gute Angaben. Doch die Einheimischen konterten sicherer beim Rückspiel. Nach einer Verletzung von Pfeiffer kam Sauter aufs Spielfeld zurück. Mittlerweile lag Neuburg mit sechs Punkten im Rückstand. In ihrer erst zweiten Saison zeigten die Zehnjährigen, was bereits in ihnen steckt. Mit ungezähmten Einsatz, sicherem Spiel in der Angabe und im Angriff sowie sehr guter Laufarbeit holten sie Zähler um Zähler auf. Beim 20:20-Zwischenstand hatte man den Vorsprung der Gegnerinnen egalisiert, ließ sich diesen Satz nicht mehr nehmen (25:22) und holte sich so den verdienten Sieg.

Jetzt kam es noch auf die Begegnungen der anderen Teams an. Dabei musste Kösching einen Satz abgeben, womit die Neuburgerinnen punktgleich mit Kösching, aber aufgrund des besseren Satzverhältnisses den dritten Rang erfolgreich verteidigten.

Auch in der zweiten Partie des Tages gegen den außer Konkurrenz startenden ESV Ingolstadt spielte der TSV Neuburg gut mit und hinterließ trotz der knappen Niederlage einen guten Eindruck. Großer Jubel brach dann bei der Siegerehrung aus, als man die Urkunde für Platz drei in einem Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften entgegennehmen durfte.

Partien am Wochenende

Auch an diesem Wochenende sind wieder einige TSV-Teams im Einsatz. Am heutigen Samstag fahren die Damen 2 (Kreisklasse 1) von Trainerin Beate Lucya nach Titting. Dort trifft der Tabellendritte auf den Zweiten, Titting II. Mussten sich die Neuburgerinnen im ersten Duell im Tiebreak geschlagen geben, brennen sie nun auf Revanche. Im zweiten Match geht es dann gegen die SG MBB Manching, die aktuell auf Rang fünf platziert ist. Ebenfalls auswärts müssen die Herren 1 (Landesliga) ran. In Augsburg geht es gegen die DJK Hochzoll. In der Vorrunde wurden alle drei Sätze knapp verloren.

Am Sonntag findet zwischen zehn und 17 Uhr in der Neuburger Parkhalle der Kreispokal der weiblichen U16 statt. Für die TSV-Mädchen gilt es, den Pokalsieg vom vergangenen Jahr zu wiederholen.

