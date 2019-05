vor 57 Min.

Tolle Saison mit Kreispokal-Sieg gekrönt

Weibliches U18-Team des TSV Neuburg triumphiert. Am Sonntag greift auch die U16 ins Geschehen ein

Von Beate Lucya

Nachdem sich das Volleyball-Team der weiblichen U18 des TSV Neuburg in der laufenden Saison stetig steigerte, konnte man beim diesjährigen Kreispokal als Ausrichter sogar den Sieg sichern. Ebenfalls am Start war das U16-Team, das die Gelegenheit nutzte, das neu erlernte Spielsystem in der Praxis zu testen.

Insgesamt sechs Mannschaften aus Oberbayern Nord kämpften um den Sieg und der damit verbundenen Qualifikation zum Bezirkspokal. In zwei Gruppen mit jeweils drei Teams wurden im Modus „jeder gegen jeden“ die Teilnehmer für die nächste Runde ermittelt. Die U18 konnte sowohl gegen den SV Wettstetten (25:5; 25:17) als auch TSV Lenting (25:11; 25:16) mit jeweils 2:0 Sätzen überzeugen. Das jüngere Team um Trainerin Carmen Niggemeyer musste sich trotz spielerisch guter Leistung gegen den MTV Pfaffenhofen mit 0:2 geschlagen geben. Durch einen 2:0-Sieg gegen den SC Freising konnte der zweite Platz und somit der Einzug ins Halbfinale, wo es gegen die vereinseigene U18-Truppe ging, gesichert werden. Dort waren die „Routiniers“ jedoch an diesem Tag eine Nummer zu groß und gewannen mit 2:0.

In der Partie um Platz drei gegen den TSV Lenting galt es für die U16 nun, die gute spielerische Leistung auch mit einem Podestplatz zu krönen – und dies gelang letztlich auch! Nach dem 25:18, 25:20-Sieg war die Freude über diesen tollen Erfolg in der höheren Altersklasse riesengroß und verspricht für die Zukunft noch viele tolle Spiele und Siege.

Im Endspiel traf die Neuburger U18 dann auf den MTV Pfaffenhofen, gegen den man bereits in der Punktrunde immer wieder spannende Begegnungen auf Augenhöhe absolviert hatte. Die konstanten Aufschläge und der konzentrierte Spielaufbau wurden im Training intensiv geübt und schließlich auch zum Garant des Erfolgs. Mit 2:0 Sätzen konnte Pfaffenhofen klar besiegt und der Pokal-Triumph entsprechend gefeiert werden. Als Pokalsieger des Kreises Oberbayern Nord ging es nun darum, sich mit den Titelträgern aus Oberbayern West und München zu messen. In Haspelmoor traf man auf das Heimteam und den PSV München. Dort fanden die TSV-Mädchen im ersten Match gegen den Gastgeber nicht zu ihrem gewohnten Spiel und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. Mit positiver Einstellung und konzentriertem Spielaufbau ging es anschließend gegen München. Unter dem Strich stand ein verdienter 3:1-Erfolg. Aufgrund der Punkte- und Satzgleichheit musste schließlich das Ballverhältnis über den Bezirkspokalsieger entscheiden. Trotz allem konnte das Team von Trainerin Beate Lucya mit dieser überaus erfolgreichen Saison mehr als zufrieden sein.

Am Sonntag wird es dann für die U16 des TSV Neuburg nochmals ernst. Auch sie hat sich für den Bezirkspokal qualifiziert. Dieser wird ab zehn Uhr in der Neuburger Parkhalle ausgetragen. Dabei treffen die Gastgeberinnen auf den Pokalsieger aus dem Chiemgau, TSV Mühldorf, und Oberbayern West, SC Penzing.

