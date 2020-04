Tom Wuka: Der Mann mit den „feinen Händen“

Plus Vor dreieinhalb Jahren wagte Tom Wuka den beruflichen Sprung nach Regensburg. Dort arbeitet er mittlerweile als ausgebildeter Physiotherapeut unter anderem mit den Fußball-Profis des SSV Jahn. Aber auch seine Handball-Karriere nimmt richtig Fahrt auf

Wenn die Bayernliga-Handballer der SG Regensburg in dieser Saison ihre Heimspiele absolvieren – oder genauer gesagt bis zu jenem Zeitpunkt, als die Coronakrise den aktuellen Spielbetrieb lahmlegte –, ist das „Neuburger Element“ in der Regel bestens vertreten. Während auf dem Parkett Tom Wuka längst zu den absoluten Leistungsträgern und Torjägern bei den „Adlern“ zählt, drücken auf der Zuschauer-Tribüne seine Eltern und Cousins regelmäßig die Daumen.

„Das ist natürlich schon cool, wenn die Familie auch weiterhin zum Zuschauen kommt, obwohl zwischen Neuburg und Regensburg doch einige Kilometer Entfernung liegen“, berichtet Tom. Neben jeder Menge Zuspruch, Lob und einer gehörigen Portion Stolz gebe es dabei allerdings hin und wieder „auch das eine oder andere kritische Wort“. Zuständig dafür ist vor allem Papa Peter, der selbst einst für den VfL Günzburg in der 2. Bundesliga auflief. „Nach den Spielen sagt er mir schon des Öfteren, was ihm nicht so gut gefallen hat und ich besser hätte machen können“, lacht der 26-Jährige, der mit dieser „Manöverkritik“ allerdings sehr gut umgehen kann: „Natürlich nehme ich mir das zu Herzen. Schließlich hat ja auch nicht jeder einen solchen Handball-Fachmann in der eigenen Familie, der einem wichtige Tipps und Ratschläge geben kann.“

In den großen Fußstapfen von Papa Peter

Dass Sohnemann Tom tatsächlich einmal in die zweifelsohne großen Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten würde (Tom: „Wobei ich es sicherlich niemals in die zweite Liga schaffen werde.“), danach sah es vor rund fünfeinhalb Jahren überhaupt nicht aus. Im Winter 2014 zog sich Tom bei seiner zweiten großen sportlichen Leidenschaft, dem Fußball, in einem Punktspiel mit dem TSV Burgheim einen Kreuzbandriss zu. Ausgebremst vom eigenen Körper – für einen „Sportverrückten“, wie sich der gebürtige Neuburger selbst gerne beschreibt, ein absolutes „Worst-Case-Szenario“! Statt auf die Fußball- und Handball-Plätze der Region ging es für ihn in den darauffolgenden Wochen und Monaten in das Krankenhaus, den Operations-Saal sowie zur schweißtreibenden Rehabilitation in die Physiotherapie-Praxis.

Erst nach weit über einem Jahr wagte Tom dann bei seinem Heimatverein TSV Neuburg in einem Vorbereitungsspiel seinen lang ersehnten Comeback-Versuch. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd. „Ich habe gemerkt, dass mein Knie einfach noch nicht stabil war. Daher habe ich das Ganze schnell wieder abgebrochen – wozu mir im Übrigen auch mein Vater sehr eindringlich geraten hat.“ Eine absolut richtige Entscheidung, wie sich ein knappes halbes Jahr später zeigen sollte. Denn im zweiten Anlauf – diesmal bei den Fußballern des TSV Burgheim – sollte es klappen. „Ich habe im Mai oder Juni 2016, als die Saison ohnehin schon dem Ende entgegenging, noch zwei oder drei Partien absolviert. Und das hat dann auch sehr gut geklappt“, so Wuka.

Raus aus den heimischen vier Wänden, rein ins neue Leben

Zu diesem Zeitpunkt stand freilich bereits fest, dass es einen weiteren einschneidenden Abschnitt in seinem weiteren Leben geben würde: Im September 2016 trat er seine Ausbildungsstelle zum Physiotherapeuten in Regensburg an. Raus aus dein heimischen vier Wänden in Heinrichsheim, rein ins neue Leben. Oder auch anders ausgedrückt: Erstmals alleine auf den eigenen Beinen stehen!

Etwaige Anlauf-Schwierigkeiten in der Oberpfalz? Mitnichten! „Ich habe mich von Beginn an dort sehr wohl gefühlt“, berichtet Tom, der dementsprechend auch mit vollem Elan und Ehrgeiz in seine neue berufliche Zukunft startete. Zum vollkommenen Glück fehlte jedoch (freilich) noch eines: „sein“ Sport! „Nachdem mir klar war, dass ich mit dem Fußballspielen aufhören möchte, habe ich mich einfach mal nach einem Handball-Verein umgesehen, wo ich mittrainieren und mitspielen kann“. Der entscheidende Tipp sei ausgerechnet von seinem ehemaligen Neuburger Team-Kollegen Sebastian Schlegl gekommen, der mittlerweile ebenfalls in Regensburg lebt.

Innerhalb einer Saison von der dritten in die erste Mannschaft

Nach einem Telefonanruf beim Vorsitzenden der SG Regensburg ging dann alles ganz schnell: Tom absolvierte seine ersten Trainingseinheiten sowie drei Begegnungen für die „Dritte“, den Rest der Vorrunde jedoch bereits für die zweite Mannschaft (Bezirksoberliga). Doch damit nicht genug. Da auch dem Cheftrainer der „Ersten“, die in der Saison 2016/2017 in der Landesliga spielte, das Talent des Neuburgers nicht verborgen blieb, folgte prompt die Einladung zum Training. Und dieses hatte es wahrlich in sich. „Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Einheit bei der ersten Mannschaft erinnern. Nach einer Stunde hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt auf die Toilette gehen und mich übergeben müsste“, grinst Tom. Kein Wunder, schließlich sei dies „von der Intensität, dem Tempo und auch der Kraft her eine ganz andere Welt, wie ich es bislang gewohnt war“, gewesen.

Absoluter Leistungsträger und Torjäger bei der SG Regensburg

In eben jener neuen (Handball-)Welt bewegt sich der sympathische Blondschopf seit nunmehr drei Jahren – und ein Ende dieses persönlichen rasanten Aufstiegs ist noch nicht in Sicht! Hatte er die Rückrunde 2017 quasi noch zum „Reinschnuppern“ in den höherklassigen Handball-Sport genutzt, zählt Tom Wuka im Jahr 2020 – mittlerweile sogar in der Bayernliga – zu den absoluten Leistungsträgern und Top-Torschützen bei der SG Regensburg.

Aber auch beruflich läuft es beim bekennenden HSV-Fan. Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Physiotherapeuten arbeitet er in einer dortigen Praxis, in der er sich unter anderem um die Fußball-Profis des SSV Jahn Regensburg kümmert. Auch bei deren Trainingseinheiten sowie während der Vorbereitung war Tom mit seinen „helfenden Händen“ schon dabei. „Das macht natürlich einen Riesenspaß, mit den Profis zu arbeiten. Dort dauerhaft – also auch bei Punktspielen – dabei zu sein, wäre schon ein Traum für die Zukunft.“

Doch inwieweit lassen sich Sport und Beruf überhaupt verbinden? „Ich habe wirklich das große Glück, dass ich einen richtig coolen Chef habe, der mich in Sachen Handball unterstützt. Daher kann ich auch alle drei Trainings in der Woche problemlos besuchen“, sagt Tom – und damit auch weiterhin an seinem „sportlichen Traum“ arbeiten. „Das Konzept unseres Vereins sieht vor, dass wir kurz- oder mittelfristig den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Zumindest mal ein Jahr dort zu spielen, wäre genial.“ Und Papa Peter auf seinen Filius mit Sicherheit noch stolzer als ohnehin schon.