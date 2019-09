vor 53 Min.

Toreschießen als Hauptmanko

Joshofen/Bergheims Trainer Jonas Zeller ist mit der Leistung seines Teams, nicht aber mit der Chancenverwertung zufrieden. Am Sonntag zu Gast in Steingriff

Von Niklas Golling

Mit dem ehemaligen Ehekirchener und VfR’ler Robert Zisler, der seit dieser Spielzeit als spielender Co-Trainer fungiert, konnte Fußball-Kreisklassist SpVgg Joshofen/Bergheim in der Sommerpause einen wichtigen Strategen für sich gewinnen. Dies findet auch Trainer Jonas Zeller: „Er hat extrem viel Qualität und eine klasse Technik. Außerdem macht er seinen Job als Trainer an meiner Seite sehr gut und übernimmt viel Verantwortung.“

Allerdings hat die Spielvereinigung mit David Obermaier (TSV Burgheim) und Tobias Bauer (Coach beim SV Feldheim) auch zwei wichtige Akteure für die Offensive verloren, was sich auf dem Platz zweifelsohne bemerkbar macht. „Spielerisch bin ich mit meiner Mannschaft äußerst zufrieden. Wenn ich mich an die Spielverläufe der bisherigen fünf Begegnungen zurückerinnere, hätten wir in jeder Partie als Sieger vom Platz gehen können“, berichtet Zeller – ehe das „große Aber“ folgt: „Das ist aber auch das, was wir uns vorwerfen müssen. Vorne fehlt uns ein gelernter Stürmer, der die Tore macht. Das merkt man an der Chancenverwertung.“

Ähnlich verlief auch das Match gegen den SV Straß am vergangenen Wochenende. Trotz einer guten Leistung der Joshofener hieß es nach 90 Minuten „nur“ 1:1-Unentschieden. „Wir haben unsere Chancen wieder nicht genutzt. Die Gäste haben sich nach ihrem zugegebenermaßen schönen Tor aus 30 Metern hinten reingestellt und uns das Spiel schwer gemacht. Trotzdem hatten wir noch unsere Möglichkeiten und hätten dadurch die drei Punkte holen müssen“, resümiert der SpVgg-Coach.

Um das vor Saisonbeginn ausgegebene, oben mitzuspielen, zu erreichen, muss letztlich die vorhandene Abschlussschwäche beseitigt werden. Das weiß freilich auch Zeller selbst: „Jetzt sind es schon fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei und drei. Wir müssen erst einmal zusehen, dass wir nach drei Spielen ohne Sieg wieder zurück in die Spur finden.“ Am liebsten wäre dies dem 24-Jährigen bereits bei der nächsten Partie am Sonntag (15 Uhr) beim SV Steingriff. „Ich habe noch nie gegen sie gespielt, aber gehört, dass sie einen kleinen und engen Platz haben“, sagt Zeller und fügt hinzu: „Es wird sicherlich ein kampfbetontes Duell. Besonders in dieser Saison hat man gesehen, dass man die Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen nicht unterschätzen darf.“ Zumal mit Markus Fetsch (Urlaub), Benedikt Burghardt (Kreuzbandriss), Nico Bessle (Meniskus) und Alex Grasser (Reha nach Kreuzbandriss) einige wichtige Akteure nicht zur Verfügung stehen.

lDie weiteren Partien: Seine Spitzenposition verteidigen möchte der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den Kreisliga-Absteiger SV Münster, während der FC Rennertshofen dem Klassenprimus weiter auf den Fersen bleiben will. Voraussetzung hierfür wäre freilich ein Sieg gegen den BSV Berg im Gau. Während Aufsteiger SV Wagenhofen beim SV Straß gastiert, bekommt es der SC Ried mit dem SV Holzheim zu tun. Während diese Partien allesamt am Sonntag um 15 Uhr beginnen, stehen bereits am heutigen Samstag (15.30 Uhr) zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Dabei muss der BSV Neuburg beim SV Echsheim ran und der bislang noch punktlose SV Grasheim erwartet den FC Ehekirchen II.

