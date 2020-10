vor 49 Min.

Torfestival des Spitzenreiters

SV Bertoldsheim überrollt den SV Ludwigsmoos mit 11:2.

Eine Macht-Demonstration legte der Spitzenreiter der B-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, beim letzten Heimspiel der Saison an den Tag. gegen den SV Ludwigsmoos sprach ein 11:1-Schützenfest heraus.

Bertoldsheim – Ludwigsmoos 11:2

Bereits in der fünften Minute erzielte der stark spielende Kapitän Andreas Müller nach einem Abstauber das 1:0. Nach einem unnötigen Foul im Strafraum gelang Daniel Korn per Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. Danach benötigte der SVB einige Zeit, um sich von diesem Gegentreffer zu erholen. Neuzugang Felipe Lozardo stellte in der 20. Minute auf 2:1. Co-Trainer Bernhard Gebhart beendete seine Torflaute mit seinem Treffer zum 3:1. Den 4:1-Halbzeitstand erzielte wiederum der spielfreudige Lozardo.

In der zweiten Halbzeit überrollte der SV Bertoldsheim die überforderten Ludwigsmooser. In der 47. Minute traf zunächst Spielertrainer Markus Schiele zum 5:1, ehe Steven Seefeldt mit einem Sonntagsschuss in den Winkel auf 2:5 verkürzte (48.). Innerhalb von zehn Minuten erhöhte Gebhart mit einem lupenreinen Hattrick auf 8:2. Adrian Stec sowie abermals Gebhart (2) stellten schließlich den deutlichen 11:2-Endstand her. (svb)

Themen folgen